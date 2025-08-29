Smart Pattern Hunter RSI Pro - Lo Strumento Intelligente per la Caccia a Pattern di Candele con RSI

Scansiona Automaticamente Più Coppie di Valute Contemporaneamente, Combinando con l'RSI per Ottimizzare il Momento di Ingresso.





💰 STAI AFFRONTANDO QUESTI PROBLEMI?Perdi Troppo Tempo a Cercare

Devi aprire decine di grafici per trovare un pattern di candele? Ti senti sempre come se non avessi abbastanza tempo per monitorare tutte le coppie che ti interessano?





Perdi Opportunità di Guadagno

Mentre stai guardando EURUSD, GBPUSD ha già un buon segnale, ma non lo sai perché non puoi monitorare tutto. Questo accade quotidianamente a ogni trader.





Difficoltà a Determinare il Momento della Reversione

Trovi un pattern di candele ma non sai quando entrare in un trade? Dov'è l'RSI? È un buon momento per un trade di inversione?





🎯 SMART PATTERN HUNTER RSI PRO RISOLVE TUTTORisparmia il 90% del Tempo di Analisi

Invece di dover aprire ogni grafico per controllare, ora devi solo aspettare una notifica. Lo strumento scansiona automaticamente tutte le coppie di valute che ti interessano e ti avvisa quando c'è un buon pattern.





Non Perdi Nessuna Opportunità

Non importa cosa stai facendo — dormendo o occupato con altre attività — Smart Pattern Hunter RSI Pro lavora 24/7. Quando c'è un buon segnale, riceverai una notifica istantanea sul tuo telefono.





Sai Esattamente Quando Entrare con l'RSI

Lo strumento non si limita a trovare pattern di candele; si combina anche con l'RSI per dirti:





Pattern rialzista quando l'RSI è sotto 30 = Una buona opportunità di acquisto.





Pattern ribassista quando l'RSI è sopra 70 = Una buona opportunità di vendita.





🚀 PERCHÉ I TRADER SCELGONO SMART PATTERN HUNTER RSI PRO?Facile da Usare, Immediatamente Efficace

Non hai bisogno di imparare nulla di complicato. Una volta installato, puoi usarlo subito. L'interfaccia è semplice e le notifiche sono chiare.





L'RSI Aiuta ad Aumentare il Tuo Tasso di Vittoria

La combinazione di pattern di candele con l'RSI non è casuale. Quando un pattern di inversione appare in una zona RSI estrema, la probabilità di successo è molto più alta rispetto all'utilizzo del solo pattern.





Adatto a Tutti i Trader





Trader impegnati: Non hanno tempo per monitorare molti grafici.





Nuovi trader: Hanno bisogno di uno strumento per aiutarli a trovare buone opportunità con l'RSI.





Trader esperti: Vogliono aumentare l'efficienza dell'analisi con un filtro RSI.





Costo-Efficace

Invece di assumere un analista o acquistare molti strumenti diversi, questo unico strumento è tutto ciò di cui hai bisogno.





⚡ CARATTERISTICHE ECCELLENTIScansione Automatica Multi-Coppia





Monitora simultaneamente un numero illimitato di coppie di valute.





Puoi selezionare dalla finestra Market Watch o creare la tua lista.





Scansiona continuamente in base al ciclo che imposti (5 minuti, 15 minuti, 1 ora...).





Più Timeframe Contemporaneamente

Da M1 a MN1, puoi scegliere i timeframe adatti:





Scalping: M1, M5, M15





Day Trading: M15, M30, H1, H4





Swing Trading: H4, D1, W1





Filtro RSI Intelligente - La Caratteristica Principale

Questo è il punto di forza di Smart Pattern Hunter RSI Pro:





RSI Ipervenduto (sotto 30): Mostra solo pattern rialzisti quando l'RSI è ipervenduto.





RSI Ipercomprato (sopra 70): Mostra solo pattern ribassisti quando l'RSI è ipercomprato.





Modalità di filtro stretta: Elimina i segnali quando l'RSI è nella zona neutra.





Mostra le informazioni sull'RSI: Ti dice istantaneamente a che livello si trova l'RSI.





Filtraggio del Rumore con ATR

Ti avvisa solo dei pattern con volatilità sufficiente per essere scambiati:





Elimina i segnali deboli.





Si concentra sulle opportunità reali con potenziale di profitto.





🎯 COME FUNZIONA - SEMPLICI PASSIPasso 1: Installa ed Esegui





Scarica il file e posizionalo nella cartella Indicators.





Trascinalo su qualsiasi grafico.





Seleziona le coppie di valute e i timeframe che vuoi monitorare.





Imposta le soglie dell'RSI (il valore predefinito di 30-70 è il migliore).





Passo 2: Ricevi Notifiche con RSI

Quando c'è un buon pattern + un RSI adatto, riceverai:





Una notifica pop-up: "[EURUSD] [H1] Bullish Engulfing RSI:28"





Una notifica push sul tuo telefono.





Il livello dell'RSI viene visualizzato per permetterti di valutarlo.





Passo 3: Controlla ed Entra nel Trade





Apri il grafico della coppia di valute notificata.





Guarda il pattern e conferma l'RSI.





Entra nel trade quando entrambi i fattori sono adatti.





📊 INTERFACCIA INTUITIVA CON INFORMAZIONI SULL'RSIVisualizza Informazioni Chiave





Stato attuale della scansione.





Livello e zona attuale dell'RSI (Ipervenduto/Ipercomprato/Neutro).





Numero di coppie monitorate.





Ora della prossima scansione.





Colorazione Automatica Basata sull'RSI





Candela verde: Pattern rialzista + RSI ipervenduto.





Candela rossa: Pattern ribassista + RSI ipercomprato.





Nome del pattern + livello dell'RSI visualizzati direttamente sul grafico.





Impostazioni dell'RSI Flessibili





Personalizza le soglie di ipervenduto/ipercomprato dell'RSI.





Attiva/disattiva la modalità di filtro stretta.





Scegli di visualizzare solo i pattern nelle zone estreme dell'RSI.





💼 VANTAGGI PRATICI DEL FILTRO RSIAumenta la Tasso di Vittoria in Modo Notevole

Quando un pattern di inversione appare insieme all'RSI in una zona estrema, la probabilità di un'inversione di successo aumenta dal 60% al 75-80%.





Riduce i Segnali Falsi

Il filtro RSI aiuta a eliminare i pattern che appaiono nel momento sbagliato, mantenendo solo i segnali di alta qualità.





Tempismo Perfetto





Acquista quando l'RSI < 30 + un pattern rialzista: Cogliere il minimo con precisione.





Vendi quando l'RSI > 70 + un pattern ribassista: Cogliere il massimo in modo efficace.





Adatto alle Strategie di Inversione

Questo è lo strumento ideale per coloro che preferiscono il trading di inversione al seguire il trend.





🔧 IMPOSTAZIONI OTTIMALI PER STILEScalping con RSI (Trading a Brevissimo Termine)





Timeframe: M1, M5, M15





RSI: 20-80 (soglia più ampia)





Ciclo di scansione: 5 minuti





Day Trading con RSI (Trading Intraday)





Timeframe: M15, M30, H1





RSI: 30-70 (soglia standard)





Ciclo di scansione: 15 minuti





Swing Trading con RSI (Trading a Medio Termine)





Timeframe: H4, D1, W1





RSI: 25-75 (filtraggio stretto)





Ciclo di scansione: 1 ora





✅ PERCHÉ SMART PATTERN HUNTER RSI PRO È AFFIDABILE?Tecnologia Stabile





Codice ottimizzato, non causa lag su MT5.





Calcolo RSI preciso, senza ritardi.





Funziona in modo stabile 24/7 senza crash.





Integrazione RSI Intelligente





Utilizza l'RSI integrato di MT5, garantendo precisione.





Puoi personalizzare il periodo dell'RSI a tuo piacimento.





Mostra chiaramente le informazioni sull'RSI in tutte le notifiche.





Nessuno Spam di Notifiche





Ogni combinazione di pattern + RSI viene notificata una sola volta.





Il sistema intelligente evita gli avvisi duplicati.





Notifica solo quando sia il pattern che l'RSI sono adatti.





Smart Pattern Hunter RSI Pro non è uno strumento magico che ti farà diventare ricco rapidamente. È uno strumento di supporto pratico che ti aiuta a combinare i pattern di candele con l'RSI per prendere decisioni di trading più precise, specialmente nella strategia di inversione.





È per i trader intelligenti che vogliono sfruttare la potenza dell'RSI combinata con i pattern di candele per ottimizzare il loro trading.Smart Pattern Hunter RSI Pro - Caccia in modo intelligente le opportunità con la potenza dell'RSI.