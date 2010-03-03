Kubera EA - Ispirato al Dio della Ricchezza

Informazioni sull'EA

Kubera EA è un sofisticato Expert Advisor (EA) con strategia di hedging martingala, progettato esclusivamente per il trading di XAUUSD (Oro) sulla piattaforma MetaTrader 5. Traendo ispirazione da Kubera, il dio indù della ricchezza, questo EA mira a capitalizzare sui movimenti di mercato attraverso una strategia di hedging bilanciata combinata con la progressione della martingala. Presenta un'interfaccia utente grafica accattivante ispirata all'oro, visualizzazione dei profitti in tempo reale e parametri personalizzabili per adattarsi a diverse propensioni al rischio. Ideale per i trader che cercano un trading automatizzato sull'oro con particolare attenzione al recupero dai drawdown, Kubera EA enfatizza l'hedging per gestire simultaneamente sia le direzioni di acquisto che di vendita.





Descrizione

Panoramica:

Kubera EA utilizza un approccio di hedging martingala per il trading di XAUUSD, aprendo posizioni iniziali di acquisto e vendita e aggiungendo posizioni in perdita utilizzando un moltiplicatore di lotti basato su griglia. Chiude i panieri redditizi una volta che il prezzo medio raggiunge il livello di take profit specificato, contribuendo a consolidare i guadagni e mitigando le perdite attraverso una stratificazione strategica delle posizioni.





Caratteristiche principali:





Strategia di copertura: gestisce simultaneamente i panieri di acquisto e vendita, aggiungendo posizioni al lato perdente a intervalli di griglia predefiniti (impostazione predefinita: 20 punti) fino a un massimo di 10 ordini per lato.





Progressione Martingala: inizia con una dimensione iniziale del lotto (impostazione predefinita: 0,01) e moltiplica i lotti successivi (moltiplicatore predefinito: 2,0) per il recupero.





Gestione dei profitti: chiude i panieri quando il prezzo raggiunge la media di ingresso più/meno i pip di take profit (impostazione predefinita: 50). Visualizza i profitti realizzati sul grafico con etichette verdi in una cornice a bandiera vicino al punto di chiusura.





Interfaccia grafica e visualizzazione:





Titolo "Kubera" in grassetto dorato centrato nella parte superiore del grafico.





Barra dorata dinamica che si ridimensiona in base al profitto fluttuante corrente (oro per positivo, rosso per negativo).





Tema grafico personalizzato: sfondo nero con candele dorate per un look elegante e tematico.





Controlli di sicurezza: Limita il trading a XAUUSD e conti abilitati per la copertura; nuovo trading a barre opzionale per ridurre l'overtrading.





Input per la personalizzazione: Regola lotto iniziale, moltiplicatore, step della griglia, take profit, ordini massimi e altro tramite input utente.





Utilizzo consigliato:





Ideale per XAUUSD su timeframe H1 o superiori.





Utilizzare su un conto broker abilitato per la copertura con margine sufficiente per i rischi di martingala.





Eseguire un backtest approfondito e iniziare con un conto demo per comprendere il potenziale di drawdown della strategia.





Avvertenza sui rischi: le strategie di martingala possono amplificare le perdite durante trend prolungati. Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio e non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere. Questo EA non garantisce profitti e le performance passate non sono indicative di risultati futuri.





Per supporto o personalizzazione, contattare lo sviluppatore tramite la community MQL5. Sblocca la ricchezza del trading sull'oro con Kubera EA!