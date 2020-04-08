Stochastic Flat Detector mh
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex STOCHASTIC FLAT Detector: è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone di un parametro di "sensibilità piatta", responsabile del rilevamento delle zone piatte.
- STOCHASTIC FLAT Detector può essere utilizzato per confermare l'ingresso di Price Action, per segnali di Divergenza o di Ipervenduto/Ipercomprato.
- Puoi utilizzarlo nei sistemi di trend following per individuare zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi utilizzarlo per lo scalping di inversione, per fare trading sulle inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare STOCHASTIC FLAT Detector al posto dello stocastico standard.
- Lo stocastico stesso è uno dei migliori oscillatori sul mercato, uno strumento perfetto per molti trader.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.