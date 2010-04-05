X Scalper Pro

X Scalper Pro – Un EA completo per ogni trader


X Scalper Pro è stato accuratamente progettato e sviluppato per operare automaticamente su Oro e Bitcoin. Ogni mercato dispone di strategie e impostazioni ottimizzate per garantire la massima adattabilità alle condizioni di trading. Questo EA si basa su strategie di mercato comprovate con l’obiettivo di fornire una soluzione di trading a basso rischio. A differenza di molti sistemi ad alto rischio, X Scalper Pro non utilizza metodi pericolosi che potrebbero mettere seriamente a rischio il tuo conto. Ogni trade è protetto con Stop Loss e ogni posizione viene gestita in base alle condizioni di mercato per minimizzare i rischi e massimizzare le prestazioni. Il nostro team ha implementato più di due strategie attive per simbolo per ridurre il rischio e massimizzare la redditività. Inoltre, nei prossimi aggiornamenti le strategie saranno ottimizzate e verrà aggiunto supporto per nuovi simboli.

Prezzo attuale: 239$ -> Prossimo prezzo: 399$ -> Prezzo finale: 999$


Basta allegare X Scalper Pro al grafico desiderato, selezionare il nome del grafico nelle impostazioni dell’EA e lasciarlo operare. L’EA esaminerà il mercato in base al grafico selezionato, identificherà le opportunità e aprirà posizioni al momento giusto.

Caratteristiche : 

  • Protezione completa e gestione del rischio: Ogni posizione è protetta con Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop per massimizzare sicurezza e redditività. L’EA funziona senza grid, Martingale o copertura e utilizzando più strategie attive per simbolo riduce il rischio massimizzando i profitti.
  • Trading veloce: Le posizioni durano generalmente solo pochi minuti o al massimo un paio d’ore, fornendo risultati rapidi senza operazioni lunghe.
  • Sviluppato da esperti: Sviluppato e testato da programmatori esperti, questo EA utilizza strategie di mercato comprovate per garantire prestazioni stabili e a basso rischio.
  • Facile da usare e configurare: Dotato di interfaccia user-friendly con input pratici e semplici da usare per comodità.
  • Orario di trading flessibile: Trade 7 giorni su 7 o personalizza giorni e orari secondo le tue preferenze.
  • Performance trasparente e realistica: È possibile effettuare backtesting e revisioni complete dell’EA. Profitti e perdite sono completamente trasparenti e non manipolati, fornendo un quadro preciso delle performance.
  • Aggiornamenti continui e sviluppo: L’EA continuerà ad essere aggiornato, con nuovi simboli aggiunti per il trading futuro.
  • SetFiles personalizzabili: Se desideri Set Files personalizzati adatti alle tue esigenze e al saldo del tuo conto, invia semplicemente un messaggio privato e i file appropriati saranno preparati per te (sono disponibili anche Set Files aggressivi e a bassissimo rischio).


Configurazione consigliata :

  • Simboli e timeframe: GOLD(H4)BTCUSD(H1) 
  • Deposito: minimo 300$ (consigliato 1000$ o più).
  • Broker: L’EA non è sensibile a spread o slippage, ma si consiglia un buon broker ECN.
  • Configurazione: Trascina l’EA sul grafico. Nella sezione “Inputs” carica il SetFile desiderato o seleziona il simbolo preferito e regola la dimensione del lotto in base alla modalità scelta.


Supporto: Rispondiamo continuamente a tutte le domande e idee dei clienti nel minor tempo possibile e interagiamo con loro. Oltre a fornire SetFiles esclusivi, offriamo guide per la configurazione del VPS, la configurazione di MT5, il download dell’EA, l’installazione e l’esecuzione. Il supporto tramite Team Viewer, AnyDesk o Desktop Remoto è disponibile anche per i principianti. Se necessario, invia un messaggio privato.

Vendita esclusiva sul sito MQL5.


