

X Scalper Pro è stato accuratamente progettato e sviluppato per operare automaticamente su Oro e Bitcoin. Ogni mercato dispone di strategie e impostazioni ottimizzate per garantire la massima adattabilità alle condizioni di trading. Questo EA si basa su strategie di mercato comprovate con l’obiettivo di fornire una soluzione di trading a basso rischio. A differenza di molti sistemi ad alto rischio, X Scalper Pro non utilizza metodi pericolosi che potrebbero mettere seriamente a rischio il tuo conto. Ogni trade è protetto con Stop Loss e ogni posizione viene gestita in base alle condizioni di mercato per minimizzare i rischi e massimizzare le prestazioni. Il nostro team ha implementato più di due strategie attive per simbolo per ridurre il rischio e massimizzare la redditività. Inoltre, nei prossimi aggiornamenti le strategie saranno ottimizzate e verrà aggiunto supporto per nuovi simboli.



