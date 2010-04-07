Gamma RSI Line Pro
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 15
Questo avanzato indicatore di linee di tendenza RSI rileva e disegna automaticamente linee di tendenza sui picchi dell'oscillatore RSI. Analizza pattern di picchi configurabili, filtrando per inclinazione della pendenza, altezza minima e parametri di distanza. L'algoritmo elabora multipli picchi per identificare linee di tendenza valide, ottimizzando le prestazioni CPU attraverso conteggi di picchi regolabili. Include filtraggio di pendenze negative, restrizioni di livelli RSI per generazione precisa di segnali e parametri personalizzabili per diverse condizioni di mercato. Perfetto per trader che cercano analisi tecnica automatizzata sui pattern di momentum RSI.