Gamma RSI Line Pro

Questo avanzato indicatore di linee di tendenza RSI rileva e disegna automaticamente linee di tendenza sui picchi dell'oscillatore RSI. Analizza pattern di picchi configurabili, filtrando per inclinazione della pendenza, altezza minima e parametri di distanza. L'algoritmo elabora multipli picchi per identificare linee di tendenza valide, ottimizzando le prestazioni CPU attraverso conteggi di picchi regolabili. Include filtraggio di pendenze negative, restrizioni di livelli RSI per generazione precisa di segnali e parametri personalizzabili per diverse condizioni di mercato. Perfetto per trader che cercano analisi tecnica automatizzata sui pattern di momentum RSI.


Prodotti consigliati
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicatori
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Supply Demand Zone Pro
Puiu Alex
5 (3)
Indicatori
Supply Demand Zone Pro Indicator works with all products and timeframes. It is using a new calculation method, and now you can select the desired zone on any timeframe! Strongest Zones are already enabled by default This is a great advantage in trading.This indicator has a built in backtester enabled by default, just move the chart. Supply and Demand ? Supply is a price zone where sellers outnumbered buyers and drove the price lower. Demand is a price zone where buyers outnumbers sellers and dr
YK Fibo Pivot Indicator
Peechanat Chatsermsak
Indicatori
YK-Fibo Pivot Indicator: Trade Smarter with Fibonacci Pivot Points The YK-Fibo Pivot Indicator is a powerful technical analysis tool that combines the precision of Fibonacci retracements with the insights of Pivot Points. Whether you're a novice or seasoned trader, this indicator empowers you to spot profitable opportunities in the market with ease. Why Choose YK-Fibo Pivot? Pinpoint Support & Resistance: By calculating Fibonacci levels based on the previous day's high, low, and close prices, y
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicatori
Apollo BuySell Predictor è un sistema di trading professionale che include diversi moduli di trading. Fornisce a un trader zone di breakout uniche, livelli di supporto e resistenza basati su Fibonacci, linea di tendenza pivot, segnali di volume di pullback e altre funzioni utili di cui ogni trader ha bisogno su base giornaliera. Il sistema funzionerà con qualsiasi coppia. I tempi consigliati sono M30, H1, H4. Sebbene l'indicatore possa funzionare anche con altri intervalli di tempo, ad eccezione
MetaTrend M4
Vahidreza Heidar Gholami
Indicatori
Meta Trend Indicator is an efficient way to forecast and detect the trend in any market. It reveals the trend, support and resistance levels, volatility and the maximum potential target, all in one indicator. To adapt to the price and to decrease consecutive trend failures, the internal trend detector algorithm studies the market and dynamically chooses the right values for the internal parameters. This indicator is a perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Features Super Adapti
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (2)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicatori
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Intraday Levels Advanced
Expert Lims S.L
Indicatori
Intraday Levels shows intraday levels grid for intraday trading Shows a grid for the day levels, gives you a guide to know the trend and to measure intraday trades (stop-loss and take-profit). Parameters are: Levels Mode: Basic mode: Shows highest, lowest and middle levels. Advanced mode: Shows highest, lowest, middle and intermediate levels. Fibonacci mode: Shows session Fibonacci retracements levels. Momentum mode: Shows delayed Advanced levels to identify momentum. Smooth Period (Momentum m
Swing Continuation
Noiros Tech
2.6 (5)
Indicatori
The swing continuation pattern happens in a trend direction after a short reversal / pull back . As the name suggests , these patterns occurs along the swing high and swing lows of a trend , this makes the patterns very low risk patterns with potential high rewards . The swing continuation indicator also combines Currency Meter as a filter for its execution. The idea is to go with both the price trend flow and currency trend flow. Which means the price action must be supported by the currency st
Custom Pivots
Tsvetan Tsvetanov
4 (4)
Indicatori
Pivots Points are significant levels traders can use to determine directional movement, support and resistance. Pivot Points use the prior period's high, low and close to formulate future support and resistance. In this regard, Pivot Points are predictive and leading indicators. Pivot Points were originally used by floor traders to set key levels. Floor traders are the original day traders. They deal in a very fast moving environment with a short-term focus. At the beginning of the trading day,
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.7 (10)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Trading
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
Supply and Demand simple
Ondrej Mrva
Indicatori
Simple supply and demand indicator which should help identify and visualize S&D zones. Settings: Color for supply zones, color for demand zones - default colors are set for dark (black) background. Number of how much zones should be created above and below current price - value "3" means there will be 3 zones above current price and 3 zones below current price. Principle: When price creates "V", reversal zone is registered. Rectangle filled based on zone type (supply / demand) is drawn if price
Statistical support Resistance
Yaser Sabbaghi
3.33 (6)
Indicatori
Set TP and SL like Financial Institutions Traders' TP expectations do not often occur and their SL often hits when they only rely on primitive indicators like pivot-points and Fibonacci or classic support or resistance areas. There are a variety of indicators for support/resistance levels, whereas they are seldom accurate enough. Classical support/resistance indicators, often present miss levels and are not noteworthy based on current market volatility dynamic. Fibonacci is good but not enough
Mac Binary Options Signals
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Three Black Crows pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Pattern 3 Corvi Neri" per MT4. - L'indicatore "Pattern 3 Corvi Neri" è molto potente per il trading di Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern ribassisti "3 Corvi Neri" sul grafico: segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed email. - È disponibile anche il suo indicatore rialzista "Pattern 3 Soldati Bianchi" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Pattern 3 Corvi Neri"
The coated chart
Jin Wang
Indicatori
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicatori
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Indicatori
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable br
Morning Star flat indicator PRT
Irina Cherkashina
Indicatori
L'indicatore Morning Star PRT utilizza il principio di breakout mattutino piatto. L'indicatore visualizza i livelli di piatto mattutino e mostra i possibili obiettivi. È stato aggiunto un ulteriore livello di Fibonacci all'indicatore, nonché avvisi sonori sull'intersezione di entrambi i livelli obiettivo specificati nelle impostazioni e il livello di piatto notturno. L'indicatore Morning Star PRT crea un canale di piatto notturno alla fine della notte, nonché due livelli di prezzo di Fibonacci
Pivots Dashboard
Noiros Tech
5 (1)
Indicatori
Pivots Dashboard is the single most complete instruments set for Pivot Points trading currently available in the market. We have done a comprehensive research prior to the product design to make sure that this product meets every need of Pivot Point trading. Pivots Points are significant levels technical analysts can use to determine directional movement and potential support/resistance levels. Pivot Points are thus predictive or leading indicators. While the points were originally used by floor
MovingFlatBreakout
Stanislav Korotky
Indicatori
This indicator monitors the market for a flat state and possible breakout. The flat state is detected as a predefined number of consecutive bars during which price fluctuates inside a small range. If one of the next bars closes outside the range, breakout is signaled. The indicator shows 3 lines: blue - upper bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; red - lower bound of flat ranges AND consecutive breakout areas; yellow - center of flat ranges (NOT including breakout areas). When a b
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Pivot Points traccia automaticamente i livelli pivot giornalieri, settimanali e mensili su un grafico utilizzando i dati più recenti. I punti pivot sono indicatori ampiamente utilizzati nell'analisi tecnica, soprattutto nel mercato Forex. Caratteristiche Invia avvisi quando il prezzo tocca un livello pivot.  Offre una personalizzazione completa per ciascun tipo di livello pivot.   Mostra chiaramente i livelli pivot giornalieri, settimanali e mensili. Utilizza poche risorse CPU per calcoli p
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicatori
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Indicatori
Apollo Secret Trend è un indicatore di tendenza professionale che può essere utilizzato per trovare le tendenze su qualsiasi coppia e intervallo di tempo. L'indicatore può facilmente diventare il tuo indicatore di trading principale che puoi utilizzare per rilevare le tendenze del mercato, indipendentemente dalla coppia o dal periodo di tempo che preferisci negoziare. Utilizzando un parametro speciale nell'indicatore puoi adattare i segnali al tuo stile di trading personale. L'indicatore fornisc
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicatori
Gold Stuff è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Su di esso l'indicatore funziona in modo completamente automatico Expert Advisor EA Gold Stuff. Lo trovi nel mio profilo. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scriv
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : unisciti per ricevere le ultime novità RSI Shift Zone Scanner individua i momenti in cui il sentiment di mercato può cambiare collegando i segnali RSI all’azione del prezzo. Ogni volta che l’RSI supera o scende sotto i livelli predefiniti (70 per ipercomprato, 30 per ipervenduto), l’indicatore traccia un canale sul grafico
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Liquidity Pools è uno strumento avanzato che identifica e segna potenziali zone di liquidità sul grafico analizzando aree di massimo e minimo con frequenti tocchi di stoppino, insieme al numero di rivisitazioni e al volume scambiato all'interno di ciascuna zona. Questo strum
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Altri dall’autore
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
L'indicatore Gamma-Trend è uno strumento di trading tecnico utilizzato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Il suo obiettivo finale è semplice: identificare chiaramente i segnali di entrata e uscita. Sul grafico, l'indicatore Gamma-Trend appare come linee colorate che cambiano in base alla direzione del trend: un colore indica un trend rialzista, e un altro mostra un trend ribassista. Presenta livelli di trailing che seguono il movimento dei prezzi, fornend
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Silver Stuff identifica chiari cambiamenti di direzione del trend con segnali di entrata precisi. Mostra linee verdi per opportunità long e linee rosse per setup short. Il sistema di avvisi integrato ti notifica istantaneamente quando appaiono nuovi segnali di trend. Opzioni di Avvisi: Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true): si attivano immediatamente ma possono ridisegnarsi Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false): aspettano il completamento della barra, segnali affidabili Guid
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Oscillatore Elliott - Uno strumento di analisi del momentum che rileva le inversioni di tendenza attraverso modelli di convergenza delle medie mobili. L'indicatore mostra istogrammi blu per il momentum rialzista e istogrammi rossi per condizioni ribassiste, mentre disegna automaticamente linee di tendenza tra picchi e valli significativi. Sistema di Avvisi : Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono ridipin
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'Indicatore di Pressione Acquirenti-Venditori mostra il sentiment di mercato su timeframe multipli da M1 a D1. Calcola le percentuali di pressione di acquisto e vendita utilizzando l'analisi momentum delle medie mobili su un periodo configurabile. Il pannello visuale mostra barre di progresso con forza acquirente in verde-blu e dominanza venditrice in rosso, insieme a valori percentuali quando significativi. Ogni timeframe include misurazione della forza del trend ADX con indicatori direzionali
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex. Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probab
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Tre sistemi di bande RSI separati visualizzati simultaneamente sul vostro grafico per un'analisi completa del mercato. Ogni sistema calcola livelli di supporto e resistenza basati sui valori RSI con periodi e soglie personalizzabili. L'indicatore fornisce segnali di trading visuali attraverso marcatori a freccia quando il prezzo rompe attraverso le bande calcolate. I segnali long appaiono quando il prezzo si muove sopra la banda inferiore dopo essere stato sotto di essa, mentre i segnali short s
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione