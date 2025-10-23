Spreadometer
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
Spreadometer - Uno strumento di monitoraggio dello spread in tempo reale che traccia gli spread bid-ask e avvisa i trader di condizioni di trading sfavorevoli. L'indicatore mostra lo spread corrente (linea blu) accanto a una media mobile (linea arancione) per identificare i pattern di volatilità dello spread.
Sistema di Avvisi: Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (UseCurrentBar = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono avvisare più volte, mentre gli Avvisi Barra Confermata (UseCurrentBar = false) attendono il completamento della barra, fornendo un avviso per barra per un monitoraggio affidabile.
Caratteristiche Principali: Sistema di avviso doppio monitora sia i livelli assoluti di spread che l'espansione relativa dello spread. L'indicatore converte automaticamente gli spread in pip per una lettura facile e evidenzia condizioni di trading pericolose quando gli spread si allargano significativamente sopra i livelli normali.
Migliore Pratica: Usa la modalità avviso confermato per evitare notifiche duplicate. Imposta SpreadAlertLevel in base al range tipico di spread del tuo strumento. Per le coppie forex principali, 5 pip è ragionevole; per coppie esotiche o periodi volatili, regola di conseguenza.