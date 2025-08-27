Gamma Silver Stuff MT5
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Silver Stuff identifica chiari cambiamenti di direzione del trend con segnali di entrata precisi. Mostra linee verdi per opportunità long e linee rosse per setup short. Il sistema di avvisi integrato ti notifica istantaneamente quando appaiono nuovi segnali di trend.
Opzioni di Avvisi:
- Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true): si attivano immediatamente ma possono ridisegnarsi
- Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false): aspettano il completamento della barra, segnali affidabili
Guida Pannello Segnali:
- L(5) = Segnale long attivo per 5 barre completate
- S(3) = Segnale short attivo per 3 barre completate
- LONG* = Segnale long corrente in sviluppo
- SHORT* = Segnale short corrente in sviluppo
Monitora timeframe: 15M, 1H, 4H, 1G, 1S simultaneamente.