Gamma Silver Stuff MT5

Silver Stuff identifica chiari cambiamenti di direzione del trend con segnali di entrata precisi. Mostra linee verdi per opportunità long e linee rosse per setup short. Il sistema di avvisi integrato ti notifica istantaneamente quando appaiono nuovi segnali di trend.

Opzioni di Avvisi:

  • Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true): si attivano immediatamente ma possono ridisegnarsi
  • Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false): aspettano il completamento della barra, segnali affidabili

Guida Pannello Segnali:

  • L(5) = Segnale long attivo per 5 barre completate
  • S(3) = Segnale short attivo per 3 barre completate
  • LONG* = Segnale long corrente in sviluppo
  • SHORT* = Segnale short corrente in sviluppo

Monitora timeframe: 15M, 1H, 4H, 1G, 1S simultaneamente.


