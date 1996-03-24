Droven

Il Fantastico Droven


Price Action Pin Bar Sniper: Questo EA è costruito per rilevare schemi di candlestick di inversione ad alta probabilità, in particolare le pin bar, a livelli chiave di supporto e resistenza. Analizzando l'azione dei prezzi senza fare affidamento su indicatori lagging, offre ingressi precisi nei punti di inversione, ideale per il scalping e il trading di swing.


Prezzo di Lancio Speciale

Per un periodo limitato, Droven è disponibile a un 100. Il prezzo standard sarà presto rettificato a 144 USD. Non perdere questa opportunità di possedere un esperto consulente ad alte prestazioni a una frazione del suo valore.


Perché Scegliere Droven?

  • Rileva automaticamente le divergenze MACD nascoste e classiche
  • Ideale per sfide con prop firm e conti di trading personali
  • Richiede configurazioni minime con regole di protezione del capitale integrate
  • Compatibile con la maggior parte dei broker e tipi di conto


Guida Rapida all'Inizio

L'installazione è semplice e richiede meno di 5 minuti:

  1. Apri il tuo terminale e allega Droven a un singolo grafico (consigliato: EURCAD su M15)
  2. Carica uno dei modelli pre-ottimizzati o configura manualmente le tue impostazioni di rischio
  3. Attiva AutoTrading e lascia che Droven prenda il controllo


Rimani Connesso

Offriamo supporto continuo e miglioramenti. Dopo il tuo acquisto:

  • Unisciti al nostro gruppo Telegram per aggiornamenti e discussioni in tempo reale
  • Accedi a file di impostazione pronti per vari coppie e tipi di conto
  • Ricevi notifiche su nuove strategie e miglioramenti delle prestazioni

Canale MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Inizia a fare trading in modo più intelligente. Lascia che Droven lavori mentre tu ti concentri sulla tua strategia.






