Anti Scalping Trader Pro mr

ANTI SCALPING TRADER PRO EA - è un sistema di trading automatico avanzato basato sulle più recenti ricerche sulla price action!

Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 20 Set_file disponibili!
Utilizza i Set_file v25.19 dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.

L'idea di trading si basa su un pattern di Price Action completamente nuovo che ho scoperto da solo!

ANTI SCALPING TRADER PRO è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, perché tutti i Set_file hanno un'aspettativa matematica positiva!

Caratteristiche dell'EA:
- L'EA può essere eseguito su 16 coppie (20 grafici) contemporaneamente - i Set_file corrispondenti ti aspettano nella sezione "Commenti".
- Ogni operazione è alla ricerca di un profitto decente - questo non è affatto un approccio da scalping.
- Il sistema non spreca denaro in commissioni come molti scalper.
- Nessun requisito di spread ristretto - L'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto. - Il sistema NON utilizza alcun metodo di griglia pericoloso.
- L'EA ha integrato di default la gestione del denaro con interessi composti.
- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker.
- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.
- La modalità di compensazione è disponibile nelle impostazioni dell'EA.
- Coppie di trading: AUDCHF, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPAD, GBPJPY, GBPUSD, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD.
- Timeframe: solo D1.
- Orario di funzionamento: l'EA cerca opportunità di ingresso alla fine della candela giornaliera. Se il sistema non ha impostato ordini dopo la formazione della candela giornaliera, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.
- L'EA ha un display Info Spread Swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è collegato. - Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.

Come installare:
- Aprire i 20 grafici seguenti:
1 grafico per AUDCHF, CADCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, NZDCAD, NZDJPY, USDCAD, USDJPY, XAUUSD, EURGBP.
2 grafici per CADJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPCAD.
- Selezionare l'intervallo di tempo D1 su ciascun grafico.
- Collegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applicare il corrispondente "Set_file" v25.19 all'EA su ciascun grafico. - Il robot fa tutto automaticamente: basta installarlo su MT4 e lasciare il PC acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE usare un VPS al posto del PC).

È un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.


