MehaAI Trading Advisor
- Experts
- Rail Badreev
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Un consulente intelligente per MT5 che combina analisi tecnica e notizie in tempo reale tramite OpenAI. Genera segnali di acquisto / vendita / mantenere con livelli di SL/TP, tiene conto del rischio, delle restrizioni del broker e dello stato attuale del conto, quindi esegue e gestisce automaticamente le operazioni.
Cosa fa
-
Analizza il mercato nei timeframe M1…MN1, calcola RSI, SMA(50/200), ATR, volatilità, volumi e livelli di supporto/resistenza H1.
-
Aggiunge contesto da internet: notizie, economia, politica, opinioni degli analisti (tramite OpenAI + ricerca web).
-
Restituisce un JSON con azione e livelli SL/TP, spiegando la motivazione (news + tecnici + rischio).
-
Opera automaticamente: apertura/gestione delle posizioni, impostazione SL/TP, calcolo del lotto basato su MaxRisk.
Funzionalità principali
-
Integrazione diretta con OpenAI (Responses API) e ricerca notizie integrata.
-
Gestione del rischio: la dimensione del lotto è calcolata in base a MaxRisk (quota del saldo per operazione), considerando StopsLevel/FreezeLevel, step del lotto e margine.
-
Gestione avanzata delle posizioni:
-
Supporta netting e hedging (più posizioni per simbolo): applicazione massiva di SL/TP a tutte le posizioni del simbolo.
-
Modalità StrictDirection (opzionale): su un segnale buy/sell il consulente non apre operazioni opposte per “compensare il netto”, ma riduce prima il volume in eccesso sullo stesso lato (reduce-then-add).
-
Registrazione precisa dell’esposizione netta: NET BUY/SELL X.XX across N pos .
-
-
Livelli sicuri: SL/TP impostati fuori da Stops/Freeze con margine ATR (funzione SafeMinDist) per evitare rifiuti del broker.
-
Esecuzione intelligente degli ordini: prova le modalità di esecuzione (IOC/FOK/RETURN), riduce il lotto in caso di errori, applica brevi back-off, e ritarda di 3 secondi l’impostazione di SL/TP per uscire dalla freeze zone.
-
Trasparenza: log dettagliati e, opzionalmente, salvataggio giornaliero delle risposte AI.
Come funziona
-
Raccolta dati di mercato e conto: candele M1…MN1, indicatori, volatilità, livelli, saldo/margine/posizioni.
-
Formazione del prompt con MaxRisk, vincoli dello strumento (step/min lotto, Stops/Freeze, margine) e contesto delle notizie.
-
Risposta JSON dal modello (azione, SL, TP, motivo).
-
Esecuzione: calcolo lotto → adeguamento esposizione (StrictDirection) → impostazione massiva di SL/TP.
Coppie e timeframe: MehaAI funziona su tutti i principali strumenti Forex. Il timeframe non è critico, poiché l’EA analizza più intervalli (M1...MN1). Per comodità, puoi applicarlo su H1 o H4.
Test storici: A causa delle richieste Web esterne (OpenAI + feed di notizie), il backtest standard di MT5 non riflette l’operatività reale. Invece, l’EA include una modalità di simulazione/test per lo Strategy Tester (con fallback RSI/ATR), che aiuta a imitare il comportamento, ma l’efficienza reale è visibile solo su conti reali o demo.
Parametri (Inputs)
-
ApiKey — chiave OpenAI (via Inputs o in Common\Files\ApiKey.txt ).
-
ModelName — modello OpenAI (default gpt-5 / gpt-5-mini ).
-
UseWebSearchTool — abilitare notizie dal web.
-
MaxRisk — rischio per operazione (quota del saldo, es. 0.02 = 2% ).
-
MaxLot — limite massimo lotto.
-
StrictDirection — attiva/disattiva modalità reduce-then-add (no operazioni contrarie).
-
RequestIntervalMinutes — frequenza richieste all’IA.
-
Candles_M1…MN1 — profondità storica per timeframe.
-
UseMockInTester / MockJSON — mock offline per il tester (fallback RSI/ATR).
-
SaveResponses / LogActions — salva risposte IA / log dettagliati.
-
OpenAIURL, SaveApiKeyToCommonFile, FailInitIfNoApiKey — impostazioni di servizio.
Interfaccia grafica
Pannello integrato sul grafico:
-
Modifica di MaxRisk, MaxLot, intervallo, ModelName, profondità candele.
-
Salvataggio dei parametri in memoria.
-
Pulsante per caricare la chiave API.
-
Pannello comprimibile.
Requisiti e installazione
-
Ottenere una chiave API OpenAI.
⚠️ Importante: l’utilizzo dell’API viene addebitato in base al numero di token. Controlla le tariffe attuali nella sezione Pricing del sito OpenAI.
-
Aggiungere https://api.openai.com in Strumenti → Opzioni → Expert Advisors → Consenti WebRequest…
-
Inserire la chiave via Inputs o salvarla in MQL5\Files\Common\ApiKey.txt .
Importante: limiti e livelli di OpenAI per i nuovi account
-
I nuovi account OpenAI iniziano dal Free Tier con quote limitate per il modello GPT-5 (≈10.000 token al minuto).
-
Anche se ricarichi il saldo, l’account rimane nel Free Tier finché almeno 5 USD non vengono effettivamente spesi in richieste. Dopo di che, l’account viene aggiornato automaticamente al Usage Tier 1, con limiti più alti e la possibilità di usare GPT-5 con più candele e contesto di notizie.
-
Nel Free Tier puoi usare il modello gpt-5-mini (inclusa la ricerca web) finché l’account non passa al Tier 1.
Note
-
Funziona in netting e hedging; in hedging gli SL/TP vengono applicati a tutte le posizioni del simbolo.
-
A causa dei WebRequest esterni, non è possibile testare pienamente nel Strategy Tester — utilizzare prima un conto demo.
-
Il trading comporta rischi — il profitto non è garantito.
