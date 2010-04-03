TrendSmart Entry Pro

TRENDSMART ENTRY PRO - Migliora il tuo gioco di trading

Stai cercando uno strumento che ti aiuti ad automatizzare e migliorare l'efficienza del tuo trading? Invece di passare ore ad analizzare i grafici, lascia che TRENDSMART ENTRY PRO diventi il tuo potente assistente per prendere decisioni di trading rapide e accurate. Questo prodotto non è solo un indicatore, ma un sistema di trading completo che ti aiuta a ottimizzare i profitti e a minimizzare i rischi.

Perché TRENDSMART ENTRY PRO è la scelta migliore?

  1. Precisione Superiore Comprendiamo che filtrare il "rumore" di mercato è vitale nel trading. Con il nostro sistema proprietario di filtraggio dei segnali a 5 livelli, TRENDSMART ENTRY PRO fornisce solo i segnali di altissima qualità. Non dovrai più preoccuparti dei falsi segnali, proteggendo il tuo conto e aumentando la percentuale di successo. Inoltre, la funzione intuitiva di colorazione delle candele evidenzierà i punti chiave sul grafico, aiutandoti a identificarli e ad agire tempestivamente.

  2. Automazione Intelligente Dimentica i calcoli manuali. L'indicatore determina automaticamente i punti di Ingresso, Stop Loss e Take Profit basandosi su strategie di trading comprovate. Questo ti fa risparmiare tempo, elimina l'emotività e ti permette di entrare a mercato in modo più disciplinato.

  3. Massimo Risparmio di Tempo con la Funzione di Scansione Multi-Timeframe Sei stanco di fissare decine di grafici, passando continuamente da un timeframe all'altro e da una coppia di valute all'altra solo per non perdere un'opportunità? TRENDSMART ENTRY PRO ti libererà da questo lavoro noioso. La sua funzione di scansione continua di tutto il mercato lavora instancabilmente, cercando automaticamente pattern potenziali su tutte le coppie e i timeframe che segui. Il tuo compito ora è semplicemente attendere l'allarme, confermarlo sul grafico ed entrare nell'operazione quando tutti i fattori sono allineati. Questa è una funzione essenziale che ti offre più opportunità di qualità senza lo sforzo della ricerca.

  4. Flessibile e Facile da Usare Che tu sia un principiante o un trader esperto, TRENDSMART ENTRY PRO soddisfa ogni esigenza. L'interfaccia intuitiva e facilmente personalizzabile ti permette di regolare i parametri per adattarli alla tua strategia di trading personale. Il sistema di avvisi in tempo reale assicura che tu non perda mai una potenziale opportunità.

Trading Intelligente: Ottimizza i Profitti, Minimizza i Rischi

Sapevi che le operazioni di maggior successo derivano spesso dall'attesa paziente e dall'uso degli strumenti giusti? TRENDSMART ENTRY PRO è progettato per funzionare al meglio sui timeframe più ampi: H1, H4 e D1. Il motivo è semplice: sui timeframe inferiori, la forte volatilità dei prezzi può facilmente colpire il tuo Stop Loss. Concentrandosi sui timeframe più grandi, l'indicatore ti aiuta a cogliere trend e segnali di maggiore qualità e affidabilità.

Nota Importante: Questo indicatore funziona al meglio in tempo reale. Attualmente, non è adatto per il backtesting poiché le etichette potrebbero sovrapporsi, vanificando lo scopo di utilizzare un grafico in tempo reale per trovare punti di ingresso efficaci.

È ora di elevare il tuo trading

TRENDSMART ENTRY PRO non è uno strumento per "arricchirsi velocemente", ma un partner affidabile che ti aiuta a fare trading in modo più intelligente, disciplinato e con profitti più sostenibili. È la scelta ideale sia per i principianti che per i trader professionisti che desiderano un potente strumento di supporto per risparmiare tempo di analisi e prendere decisioni accurate.

Non lasciare che le migliori opportunità ti sfuggano. Investi oggi in TRENDSMART ENTRY PRO per prendere il controllo del tuo futuro finanziario.

[ACQUISTA ORA]


Prodotti consigliati
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indicatori
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 4 Version Read the Indicator User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the
Channels Universal
Nadiya Mirosh
Indicatori
Channel Universal   knows how to correctly build a forex channel and forms a classic trading strategy, it is easy to execute, therefore it is accessible even to beginners. Price channels work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. If you look at the price and try to identify the simplest visual patterns, you will immediately see that the price almost never moves in a straight l
CChart
Rong Bin Su
Indicatori
Overview In the fast-paced world of forex and financial markets, quick reactions and precise decision-making are crucial. However, the standard MetaTrader 5 terminal only supports a minimum of 1-minute charts, limiting traders' sensitivity to market fluctuations. To address this issue, we introduce the Second-Level Chart Candlestick Indicator , allowing you to effortlessly view and analyze market dynamics from 1 second to 30 seconds on a sub-chart. Key Features Support for Multiple Second-Level
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indicatori
Potenzia la tua analisi con un solo sguardo! Questo indicatore disegna automaticamente i livelli chiave in cui il prezzo ha recentemente rimbalzato o rotto, fornendo zone oggettive di supporto e resistenza senza doverle tracciare manualmente. Basta applicarlo al tuo grafico per vedere le linee degli alti e bassi precedenti di ciascun periodo. Cosa rappresenta ogni linea? Previous Month High ‣ Massimo del mese precedente: prezzo più alto registrato nel periodo mensile precedente. Previous Month
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicatori
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Movillator
Vitaly Dodonov
Indicatori
Every trader knows: the market moves in waves, and profit hides where the trend begins or ends. But how to catch these moments and make decisions with confidence? This is where Movillator comes to the scene. What is Movillator? Movillator combines the characteristics of trend indicators and oscillators, allowing you to not only determine the direction of the trend, but also find key entry and exit points. After being added to the chart, the indicator displays: Two moving averages to track the t
Trend is real
Ivan Simonika
Indicatori
Despite the apparent simplicity of the indicator, inside it has complex analytical algorithms with which the system determines the moments of inputs. The indicator gives accurate and timely signals to enter and exit the transaction that appear on the current candle. The main purpose of this indicator is to determine the moments of entry and exit from transactions, therefore, the Trend Revers indicator will display only the trend line and entry points, that is, displays the entry points to the
Rectangle Trading Custom
Cao Minh Quang
Indicatori
Rectangle Trading Custom is a powerful technical analysis tool designed for price action and range-based traders. It allows users to define consolidation zones and receive alerts when the price breaks out of these zones or approaches trendlines drawn on the chart. Rectangles and Trendlines will be extended into future with one click. Rectangle point size, name and prices will be displayed around rectangle. Key Features: Draw Trading Zones (Rectangle Zones) Users can manually draw rectangles to
ArroX
Zahed Khodarahmi
Indicatori
ArroX Indicator Description ArroX is a technical analysis indicator designed for MetaTrader 5 platform. This indicator analyzes price movements and market trends to provide trading signals. Key Features: - Displays buy and sell arrows on the chart - Includes trend filtering capabilities - Provides multiple take profit levels - Shows market analysis information panel - Supports different signal sensitivity modes - Uses Bollinger Bands and moving averages for analysis - Includes stop loss calc
Future Function RX322
Pavle Grkovic
Indicatori
About indicator > The indicator is a function based on one value (open/high prices up to now) and then it is a mathematical representation of the whole function that is totally independent from any else values. So, if you ask yourself will the future be as it is on the graph... I can tell you - as it was the same as the trading function up to the moment "now"... In conclusion, the point of the indicator is  to try to show the future of the trading function into eternity. The graphic is sometime
RubdFx Spike
Namu Makwembo
Indicatori
Indicatore Rubdfx Spike L'Indicatore Rubdfx Spike è progettato per aiutare i trader a identificare con precisione inversioni di mercato e trend. Segnala opportunità di trading attraverso spike che indicano potenziali movimenti al rialzo o al ribasso. Un trend è confermato quando uno spike di acquisto o vendita viene mantenuto fino alla comparsa del prossimo spike. L'Indicatore Rubdfx Spike è uno strumento potente se combinato con altri indicatori tecnici per la conferma dell'ingresso. Raccomanda
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Impulse fractals indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indicatori
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Relative Strength Ratio RSR
Eduardo Fernando Teixeira
5 (1)
Indicatori
Relative Strength Ratio (RSR) The Relative Strength Ratio (RSR) indicator compares the performance of one security against another, dividing the base security by the comparative security, and showing the ratio of this division in a line c hart. This indicator is also known as the Relative Strength indicator, Price Relative , or Relative Strength Comparative .  It is one of the main tools for Intermarket Analysis professionals, to help them identify Sector Rotations and other global relationship
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Indicatori
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
PriceActionOracle
Vitalii Zakharuk
Indicatori
The PriceActionOracle indicator greatly simplifies your trading decision-making process by providing accurate signals about market reversals. It is based on a built-in algorithm that not only recognizes possible reversals, but also confirms them at support and resistance levels. This indicator embodies the concept of market cyclicality in a form of technical analysis. PriceActionOracle tracks the market trend with a high degree of reliability, ignoring short-term fluctuations and noise around
ShortBS
Yan Qi Zhu
Indicatori
ShortBS是一个很好的短线交易指示器，能很好与 BestPointOfInitiation （ https://www.mql5.com/zh/market/product/96671 ）配合，能让你找到最合适的buy和sell位置，指标不含有未来函数，不会重新绘制。是一个针对（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） ===================参数列表===================== maPeriod: 25 slowPeriod：20 fastPeriod：10 stepPeriod：5 =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种，能够用在任何周期。
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicatori
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Indicatori
L'indicatore aiuta ad entrare in un trade seguendo il trend, allo stesso tempo, dopo alcune correzioni. Trova forti movimenti di tendenza di una coppia di valute su un determinato numero di barre e trova anche livelli di correzione per questa tendenza. Se la tendenza è abbastanza forte e la correzione diventa uguale a quella specificata nei parametri, l'indicatore lo segnala. È possibile impostare diversi valori di correzione, i valori di 38, 50 e 62 (livelli di Fibonacci) sono più adatti. Inol
Weis Wave Box MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicatori
Features 3 types of boxes: bullish, bass and unknown. The unknown box arises when prices move in the opposite direction of the current box. Allows you to set the required points for the box change. Lets you set both the box border types and colors or background color. Label that shows the box reversal points. Lets you set the size, color, corner position, and vertical label margin. Input Parameters Tab Reversal Points. Limit in points in the opposite direction to change boxes. Bulls Box Color -
Visual Vortex Trend Strength Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
The Visual Vortex Trend Strength Indicator is designed to help traders assess the strength and direction of trends, allowing for better trade placements and exit strategies. While it is not optimized, it provides flexibility for customization according to personal trading preferences and strategies. How It Works: Trend Confirmation: Helps determine if the market is trending or ranging. Strength Analysis: Measures the vigor of the trend, aiding in trade placements. Potential Reversals: Detects w
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicatori
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
Harmonic Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indicatori
Only 5 copies of the EA at $30! Next price --> $45 Find charts and signals based on harmonic patterns, which work great in 1-hour timeframes and up. Buy and sell signs based on different harmonic patterns as follows: 0: ABC_D 1: ABCD_E 2: 3Drive 3: 5_0 4: Gartley 5: Bat 6: Crab 7: Butterfly 8: Cypher 9: NenStar 10: Shark 11: AntiBat 12: AntiGartley 13: AntiCrab 14: AntiButterfly 15: AntiCypher 16: AntiNenStar 17: AntiShark How to use: When there is an opportunity to buy or sell, you have 5:
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Indicatori
BinaWin NoTouch is an indicator that sends an alert signal when the trade is in the right position to wait for the breakdown of a side market. It is specially designed to trade under the “No Touch” strategy of the Binary.Com platform with synthetic indexes N.10, N.25, N.50, N.75 and N.100 Similarly, trading can be done with the conventional CALL and PUT strategy of any Binary Options platform. Requirements to use the indicator: 1. Have an account at Binary.Com 2. Configure the Binary.Com d
FREE
Gann Swing Calculations Methods
Satya Prakash Mishra
Indicatori
WD Gann Swing Trading & Market Calculation Mathematics: Decoding the Master's Geometric Approach to Market Prediction Introduction William Delbert Gann (1878-1955) stands as one of the most enigmatic and successful traders in financial history, developing a sophisticated mathematical framework that combined geometry, astronomy, and natural law to predict market movements. His theory was based upon natural geometric shapes and ancient mathematics. Gann theory states that the patterns and angles o
BS Time Band
Yan Qi Zhu
Indicatori
BS Time Band是一个很好的波段交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 StartPoint 一起使用效果更好，适用于任何时间框架，非常适合喜欢做波段交易的朋友。它能很好的体现出一个波段的完整信息，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的预警区域，然后配合 StartPoint 找到最佳的buy位置和最佳的sell位置，也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。 做波段建议参数 timeFame:M5 如果配合 StartPoint 建议 StartPoint 的参数为（240,60）
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicatori
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
The 4 headed dragon MT5
Marta Gonzalez
Indicatori
The 4 headed dragon is an indicator that has two functions. 1) Set the background trend. 2) Mark the predominant trend. By combining these two indicator signals, we will be able to trade for or against the trend, adapting the signals to your reading of the market. You can download the demo and test it yourself. 1) Set the background trend.    Define four possibilities of trend that are the four heads of the dragon, marked by colors on the indicator, marking a) Powerful buying trend. b) Weak
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicatori
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (2)
Indicatori
Trend Hunter è un indicatore di tendenza per lavorare nei mercati Forex, criptovaluta e CFD. Una caratteristica speciale dell'indicatore è che segue con sicurezza la tendenza, senza cambiare il segnale quando il prezzo supera leggermente la linea di tendenza. L'indicatore non viene ridisegnato; un segnale per entrare nel mercato appare dopo la chiusura della barra. Quando ci si sposta lungo un trend, l'indicatore mostra ulteriori punti di ingresso nella direzione del trend. Sulla base di quest
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Indicatori
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Candle hunter
Ruslan Khasanov
5 (1)
Indicatori
Indicatore per analisi grafica. Segna i principali modelli di candele giapponesi sul grafico. Al momento, il trader ha a disposizione la seguente serie di modelli:  - Bearish/Bullish Abandoned Baby;  - Bearish Advance Block;  - Bearish Deliberation;  - Bearish/Bullish Belt Hold;  - Bearish/Bullish Engulfing;  - Bearish Shooting Star;  - Bearish Evening Star;  - Bearish Evening Doji Star;  - Bearish/Bullish Doji Star;    - Bearish/Bullish Tri-Star;  - Bearish Hanging Man;  - Bearish/Bullish Hara
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
Altri dall’autore
Fakey Premium Entry Finder
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Il Fakey Premium Entry Finder è uno strumento professionale di analisi tecnica, progettato per trovare potenti modelli di candele di inversione, noti anche come "trappole di prezzo" (bull trap, bear trap) o "false rotture". La caratteristica più prominente di Fakey è la sua capacità di avvisare delle trappole di mercato. In particolare, quando il prezzo rompe un'area di consolidamento (Inside Bar) ma poi si inverte rapidamente nella direzione opposta, Fakey lo identifica e avvisa, aiutando i t
Smart Entry Point Analyzer Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Smetti di Tirare a Indovinare. Cattura Massimi e Minimi con la Precisione di un Esperto usando Smart Entry Point Analyzer Pro! Sei stanco di: Perdere punti di ingresso perfetti solo perché non stavi guardando il grafico? Perdere denaro a causa di falsi segnali di candele, confusi da mercati laterali (sideways)? Esitare su dove posizionare ragionevolmente il tuo Stop Loss/Take Profit? Passare ore a scansionare manualmente decine di coppie di valute e timeframe? È ora di trasformare la complessit
Visual ATR Candlestick Scanner Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
VISUAL ATR CANDLESTICK SCANNER PRO L'indicatore intelligente per il riconoscimento dei pattern candlestick per i nuovi trader. STAI AFFRONTANDO QUESTE DIFFICOLTÀ? Fissi il grafico ma non sai quale pattern candlestick sta apparendo? Perdi opportunità d'oro perché non riconosci i segnali in tempo? Perdi soldi entrando in operazioni su pattern deboli e inaffidabili? LA SOLUZIONE PERFETTA PER TE! FUNZIONALITÀ ECCEZIONALI - NON È NECESSARIO SAPER PROGRAMMARE! 1. RICONOSCIMEN
Smart Pattern Hunter RSI Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Smart Pattern Hunter RSI Pro - Lo Strumento Intelligente per la Caccia a Pattern di Candele con RSI Scansiona Automaticamente Più Coppie di Valute Contemporaneamente, Combinando con l'RSI per Ottimizzare il Momento di Ingresso. STAI AFFRONTANDO QUESTI PROBLEMI?Perdi Troppo Tempo a Cercare Devi aprire decine di grafici per trovare un pattern di candele? Ti senti sempre come se non avessi abbastanza tempo per monitorare tutte le coppie che ti interessano? Perdi Opportunità di Guadagno Mentre
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione