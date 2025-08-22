Jexel
- Experts
- Babay Ubaedillah
- Versione: 1.23
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per la coerenza, precisione e sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.
Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews
Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213
Cosa lo Rende Unico?
Scanner di Compressione Frattale Basato su AI – Questo EA impiega un modello di machine learning per rilevare schemi di compressione frattale attraverso le strutture dei prezzi. Quando il modello conferma una convergenza di frattali temporali e di prezzo, l'EA attiva ingressi di precisione prima dell'espansione del breakout—essenzialmente temporizzando l'"espirazione" del mercato.
Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un meccanismo opzionale avanzato meccanismo. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo attuale, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Non importa in quale direzione il mercato si rompa, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo le operazioni in profitto tramite una media intelligente e temporizzazione dell'uscita.
Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia di base—ma è lì come rete di sicurezza, rafforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.
Progettato per Precisione, Costruito per Durabilità:
- Meccaniche basate su tunnel intelligenti per il controllo del rischio in condizioni volatili
- Ingressi ultra-precisi per ridurre l'esposizione e evitare accatastamenti di operazioni non necessari
- Esecuzione "set-and-forget" – basta collegare l'EA a XAUUSD su M15, e gestisce automaticamente il trading multi-simbolo
- Compatibile con tutti i broker – nessuna restrizione su spread o tipo di esecuzione
- Testato ampiamente su MT4 e MT5 con prestazioni robuste pluriennali
La configurazione è veloce e semplice: basta applicare l'EA al grafico e al timeframe raccomandati. Si gestirà autonomamente altre coppie e gestirà tutta la logica in modo autonomo.
Per garantire prestazioni senza interruzioni, si raccomanda vivamente di far funzionare l'EA su un VPS, specialmente se si fa trading 24/5. Questo minimizza il rischio di interruzioni di internet o di sistema.
Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per insight continuativi, aggiornamenti e accesso a setfile e risorse di supporto. (contattami per il link)
Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso trend, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo costruito per sopravvivere a ciò che la maggior parte non può.