Shake It Up: l'EA che non si limita a fare trading, ma CACCIA al profitto

Questo è il tuo momento.   "Shake It Up" non è solo un nome: è un invito all'azione. Un invito coraggioso a stravolgere la routine di trading e a cogliere l'opportunità che la maggior parte dei trader si lascia sfuggire.

Try the FREE Demo – Backtest It NOW

Scarica la versione demo   immediatamente   ed eseguire backtest con:

  • Date di inizio casuali

  • periodi di 1 mese

  • Ripetizioni illimitate

Guarda la curva azionaria salire come un predatore a caccia. Questo EA è progettato per   XAUUSD (ORO)   e progettato per fornire   >95% di percentuale di vincita   Con un grafico lineare ascendente. Legge il carattere del mercato in tempo reale e si adatta con precisione. Data la descrizione limitata, maggiori informazioni sono disponibili sul blog >> nella sezione " Commenti ".

Si consiglia di eseguire test ottimali in base alla presentazione video. Poiché il robot EA opera in modo autonomo e considera tutti gli elementi di analisi del database, incluso lo spread attuale, i risultati finali del profitto possono variare. Tuttavia, i risultati sono sempre positivi. Pertanto, inizialmente utilizzate lo stesso broker e lo stesso orario di inizio. Una volta che i risultati saranno simili/vicini a quelli mostrati nel video, potrai provare a utilizzare un orario di inizio casuale e un broker diverso a tua scelta.

For full backtest instructions, visit the official product page:  https://www.mql5.com/en/market/product/146405

Affitto mensile - Valore elevato, tempo limitato

Non troverai un altro EA così   iper-aggressivo e intelligente   a questo prezzo. Approfitta della   affitto mensile super economico   per iniziare a raccogliere profitti nei primi mesi, per poi trasformarli in un reddito passivo a lungo termine.

Otterrai   5 licenze di attivazione . Utilizzale ogni 2 giorni o dividile con i tuoi partner commerciali per la massima efficienza.

Agisci velocemente: ottieni il tuo CODICE univoco

Vuoi che la strategia funzioni senza intoppi? Invia un messaggio veloce per ricevere il tuo   CODICE esclusivo   che sblocca prestazioni ottimali e guida alla configurazione.

  • Questa offerta non durerà a lungo. I prezzi sono destinati ad aumentare presto: assicurati il tuo vantaggio prima che finisca.
Attenzione: i fondamenti e la psicologia del trading di chatGPT Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai e Google AI Gemini supportano azioni sagge. --- Se riscontri interferenze o il programma non riesce a funzionare secondo le sue funzioni, assicurati che il tuo metatrader abbia confermato quanto segue: [Solo per gli affittuari, segui questi passaggi per ottenere link agli strumenti di Telegram e Google]

Alcune impostazioni iniziali su Metatrader per i prodotti Expert Advisor: Menù MT4 | MT5 Seleziona e deseleziona
1. Rimuovere i suoni di avviso se sono considerati fastidiosi //Strumenti/Opzioni/Eventi [Deseleziona] Abilita eventi sonori
2. Abilita la funzione di esecuzione delle negoziazioni tramite il programma: //Strumenti/Opzioni/Commercio [Controlla] Trading con un clic

---------------------- Prossimo ----------------------   //Strumenti/Opzioni/ExpertAdvisors [Seleziona] Consenti il trading algoritmico
3. Abilita la funzione bot di Telegram sul tuo chatID e google.com: //Strumenti/Opzioni/ExpertAdvisors [Seleziona] Consenti WebRequest ..URL:
----------------------Prossimo ----------------------   + aggiungi https:// api.telegram .org
----------------------Prossimo ----------------------   + aggiungi https:// script.google .com

Guida diretta per gli utenti EA ThinkBot [ facoltativo se necessario]

Se non hai familiarità con gli Expert Advisor (EA) o non hai ancora familiarità con il trading automatizzato, ThinkBot è più di un semplice strumento di trading: è una soluzione completa supportata dal supporto pratico di un team di professionisti .


Supporto dai team IB-FBS e IB-INSTA

Collaboriamo con i team IB-FBS e IB-INSTA per offrire servizi esclusivi agli utenti che si registrano tramite:

  • IB-FBS : Codice IB 4850316

  • IB-INSTA : Codice IB TMUAN

Una volta ricevuto il tuo ID broker via e-mail, il nostro team ti fornirà:

  • VPS gratuito + EA ThinkBot preinstallato sul tuo account registrato

  • Supervisione e monitoraggio dell'account per tutta la durata del contratto

  • Assistenza personale per garantire che ThinkBot funzioni senza problemi ed efficacemente

Progetto pilota: primi semplici passi

Come parte del nostro programma di onboarding, è sufficiente:

  1. Effettua un deposito iniziale di $ 100 su un conto Cent , con noswap , leva finanziaria 1:500 , sulla piattaforma MT4

  2. Attendi che il team completi la configurazione e l'attivazione entro 24 ore

Per i nuovi utenti dei broker FBS o INSTA:

  • Assicurati che il tuo nome corrisponda ai dettagli del prelievo

  • Prova il sistema depositando 1$ , quindi prelevalo per confermare che tutto funzioni

  • Una volta completato l'inserimento, procedi con un deposito di $ 100+ per iniziare l'onboarding completo

Trasparenza e controllo totali

  • Il tuo account sarà guidato direttamente e potrà essere monitorato tramite password dell'investitore

  • Riceverai fino a 5 licenze ThinkBot dal mercato MQL5 per eseguirle in modo indipendente

  • Consigliamo di attivare ThinkBot con intervalli di 2-3 giorni tra le sessioni per consentire un'analisi di mercato più approfondita e migliorare la probabilità di vincita

Coppie e broker consigliati

  • IB-FBS : più adatto per XAUUSD

  • IB-INSTA : più adatto per GBPUSD

Entrambi i broker hanno superato i nostri test e la sincronizzazione con i conti reali . In futuro verranno aggiunte altre opzioni di broker per supportare i clienti che necessitano di compatibilità e garanzia delle prestazioni.


Product Default Setup "Aggressive" mode:

  1. Settings for XAUUSD [GOLD]
  2. Deposit = 10000 [Cent = 100]
  3. Lots = 0.05 Timeframe = H1
  4. Distance = 1000 [3000.88 ~ 3010.88]
  5. Matrix One = 2
  6. Matrix Zero = 2
  7. Turbo = frue
  8. Extra = frue
  9. Scalping = true
For the super-safe " Moderate " mode, change the settings to Scalping = false, Matrix One = 72 & Matrix Zero = 24, as shown in [ Click here ]

How it works:

The EA opens buy/sell lots of 0.05 with a spacing of 1000. It relies on Matrix One & Matrix Zero, with a value of 2 [aggressive]; for moderate use, use [72 & 24] + Scalping = false.   Because the EA Thinkbot Predator requires a valid database, download the XAUUSD database from the menu > Tools > History Center.

EA ThinkBot Predator isn't just an EA-Robot, it's a unique and professionally superior tool that delivers real-world predictive signals from the mastermind's intelligent algorithm. Visually, you can access a sophisticated 24/7 support assistant.   See for yourself how to become proficient instantly. 

This is not just another robot. It’s a  profit predator . Test it. Prove it. Own it.  Shake It Up!

