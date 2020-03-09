Shake It Up
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versione: 25.82
- Aggiornato: 28 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Shake It Up: l'EA che non si limita a fare trading, ma CACCIA al profitto
Questo è il tuo momento. "Shake It Up" non è solo un nome: è un invito all'azione. Un invito coraggioso a stravolgere la routine di trading e a cogliere l'opportunità che la maggior parte dei trader si lascia sfuggire.
Scarica la versione demo immediatamente ed eseguire backtest con:
-
Date di inizio casuali
-
periodi di 1 mese
-
Ripetizioni illimitate
Guarda la curva azionaria salire come un predatore a caccia. Questo EA è progettato per XAUUSD (ORO) e progettato per fornire >95% di percentuale di vincita Con un grafico lineare ascendente. Legge il carattere del mercato in tempo reale e si adatta con precisione. Data la descrizione limitata, maggiori informazioni sono disponibili sul blog >> nella sezione " Commenti ".
Alcune impostazioni iniziali su Metatrader per i prodotti Expert Advisor: Menù MT4 | MT5 Seleziona e deseleziona 1. Rimuovere i suoni di avviso se sono considerati fastidiosi //Strumenti/Opzioni/Eventi [Deseleziona] Abilita eventi sonori 2. Abilita la funzione di esecuzione delle negoziazioni tramite il programma: //Strumenti/Opzioni/Commercio [Controlla] Trading con un clic ---------------------- Prossimo ---------------------- //Strumenti/Opzioni/ExpertAdvisors [Seleziona] Consenti il trading algoritmico 3. Abilita la funzione bot di Telegram sul tuo chatID e google.com: //Strumenti/Opzioni/ExpertAdvisors [Seleziona] Consenti WebRequest ..URL: ----------------------Prossimo ---------------------- + aggiungi https:// api.telegram .org ----------------------Prossimo ---------------------- + aggiungi https:// script.google .com
Guida diretta per gli utenti EA ThinkBot [ facoltativo se necessario]
Se non hai familiarità con gli Expert Advisor (EA) o non hai ancora familiarità con il trading automatizzato, ThinkBot è più di un semplice strumento di trading: è una soluzione completa supportata dal supporto pratico di un team di professionisti .
Supporto dai team IB-FBS e IB-INSTA
Collaboriamo con i team IB-FBS e IB-INSTA per offrire servizi esclusivi agli utenti che si registrano tramite:
-
IB-FBS : Codice IB 4850316
-
IB-INSTA : Codice IB TMUAN
Una volta ricevuto il tuo ID broker via e-mail, il nostro team ti fornirà:
-
VPS gratuito + EA ThinkBot preinstallato sul tuo account registrato
-
Supervisione e monitoraggio dell'account per tutta la durata del contratto
-
Assistenza personale per garantire che ThinkBot funzioni senza problemi ed efficacemente
Progetto pilota: primi semplici passi
Come parte del nostro programma di onboarding, è sufficiente:
-
Effettua un deposito iniziale di $ 100 su un conto Cent , con noswap , leva finanziaria 1:500 , sulla piattaforma MT4
-
Attendi che il team completi la configurazione e l'attivazione entro 24 ore
Per i nuovi utenti dei broker FBS o INSTA:
-
Assicurati che il tuo nome corrisponda ai dettagli del prelievo
-
Prova il sistema depositando 1$ , quindi prelevalo per confermare che tutto funzioni
-
Una volta completato l'inserimento, procedi con un deposito di $ 100+ per iniziare l'onboarding completo
Trasparenza e controllo totali
-
Il tuo account sarà guidato direttamente e potrà essere monitorato tramite password dell'investitore
-
Riceverai fino a 5 licenze ThinkBot dal mercato MQL5 per eseguirle in modo indipendente
-
Consigliamo di attivare ThinkBot con intervalli di 2-3 giorni tra le sessioni per consentire un'analisi di mercato più approfondita e migliorare la probabilità di vincita
Coppie e broker consigliati
-
IB-FBS : più adatto per XAUUSD
-
IB-INSTA : più adatto per GBPUSD
Entrambi i broker hanno superato i nostri test e la sincronizzazione con i conti reali . In futuro verranno aggiunte altre opzioni di broker per supportare i clienti che necessitano di compatibilità e garanzia delle prestazioni.
Product Default Setup "Aggressive" mode:
- Settings for XAUUSD [GOLD]
- Deposit = 10000 [Cent = 100]
- Lots = 0.05 Timeframe = H1
- Distance = 1000 [3000.88 ~ 3010.88]
- Matrix One = 2
- Matrix Zero = 2
- Turbo = frue
- Extra = frue
- Scalping = true
How it works:
The EA opens buy/sell lots of 0.05 with a spacing of 1000. It relies on Matrix One & Matrix Zero, with a value of 2 [aggressive]; for moderate use, use [72 & 24] + Scalping = false. Because the EA Thinkbot Predator requires a valid database, download the XAUUSD database from the menu > Tools > History Center.
EA ThinkBot Predator isn't just an EA-Robot, it's a unique and professionally superior tool that delivers real-world predictive signals from the mastermind's intelligent algorithm. Visually, you can access a sophisticated 24/7 support assistant. See for yourself how to become proficient instantly.
This is not just another robot. It's a profit predator.