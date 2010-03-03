Golden Crown Xauusd

Golden Crown XAUUSD — Expert Advisor (Grid + IA proprietaria)

Golden Crown XAUUSD — Grid + IA proprietaria per l'oro (XAUUSD) con controlli dinamici del rischio, trailing, recupero automatico e spiegabilità dei segnali.

Prezzo: US$99 (lancio)

Panoramica rapida

Golden Crown XAUUSD combina una solida strategia grid con una IA proprietaria chiamata NeuroForest (un ensemble di Soft Neural Trees + attention) addestrata offline. L'EA decide gli ingressi basandosi sulle probabilità fornite dal modello ONNX e può operare in modalità: GRID (predefinita), SINGLE-SIDE (trend-follow) o HEDGE. Applichiamo molteplici salvaguardie: guardia di esposizione, limite globale di drawdown, cooldown per i flip, tentativi di apertura ripetuti, trailing condizionato su ATR (con probe ADX), parziale scale-out e modalità di recupero automatica.

Novità / Punti distintivi

  • IA ispezionabile: NeuroForest esportato in ONNX con 3 output: prob (sigmoid), topk_vals e topk_idx (grads * input top-k contributions) — abilita la spiegabilità del segnale.
  • Spiegabilità del segnale: quando abilitata, ogni segnale registra le top-k feature che hanno contribuito di più (indici + valori) — utile per audit.
  • 3 modalità di esecuzione: GRID / SINGLE-SIDE (trend-follow) / HEDGE.
  • Robustezza operativa: retries con backoff, fallback market ↔ pending, limiti di rate e controlli di margine.
  • Sicurezza: limiti di esposizione, Global StopLoss (watermark dell’equity), logica di Recovery/Rearm.
  • Instrumentazione: log rotanti, CSV dei segnali e telemetria minima per troubleshooting e report di backtest.

Diagramma del modello (sintesi)

Blocchi: Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (ogni albero → scalare) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)

Output ONNX: prob , topk_vals , topk_idx — contributi top-k per esempio calcolati tramite grads * input . (Allegato: diagramma del modello.)

Caratteristiche chiave (tecniche e pratiche)

  • NeuroForest (ensemble di soft neural tree) con attention per ogni albero e output sigmoid.
  • ONNX “ispezionabile”: prob , topk_vals , topk_idx — fruibili in MQL5 tramite OnnxRun .
  • Spiegabilità on/off + export top-k per segnale (log + CSV per audit).
  • Retry/backoff configurabile e fallback a pending order.
  • Guardia esposizione, Global StopLoss (watermark dell’equity), Recovery/Rearm.
  • Probe ADX per ridurre le dimensioni dei lotti in mercati non trending.
  • Partial scale-out, break-even e trailing basato su ATR con debounce e controlli su stops_level .
  • Rate limits, limiti per lato e per grid, max adds per parent.
  • Preset inclusi (.set) e README di supporto.

Tabella parametri completa (sintesi)

Parametro Tipo Cosa fa Intervallo suggerito Raccomandazione pratica
InpRiskPercent double % del capitale/equity rischiato per calcolare il lotto base (rischio per trade) 0.2 — 3.0 0.5–1.5 per conti piccoli; testare su demo
InpMaxAccountRisk double Protezione del conto (valore nella valuta del conto) >0 Usare per limitare il rischio lordo
InpMaxGridExposurePct double Esposizione massima della grid come % dell’equity prima di bloccare gli ingressi 50 — 200 80–150 default; ridurre per conti conservativi
InpGlobalStopLossPct double Drawdown globale che attiva la modalità Recovery 20 — 80 30–60 raccomandato
InpMaxGridOrdersTotal int Max ordini attivi nella grid (entrambi i lati) 4 — 25 6–15 tipico
InpMaxPerSide int Max ordini per lato (BUY/SELL) 2 — 12 4–8 comune
InpSpacingATRMult double Spacing tra step = ATR * moltiplicatore 1.2 — 4.0 1.8–2.8 per XAUUSD
InpInitialDistanceMult double Distanza iniziale dello SL in multipli di ATR 2.0 — 6.0 3.0–5.0
InpMinGridPoints int Punti minimi (fallback per la distanza degli stop) 100 — 1000 Regolare in base al broker
InpLotMultiplierPerStep double Moltiplicatore di lotto per step 1.0 — 2.0 1.25–1.75
InpTrailingATRMult double Trailing = ATR * moltiplicatore 1.0 — 4.0 1.5–3.0
InpBreakEvenAtProfitPct double % del TP al quale muovere lo SL a break-even 10 — 80 30–50
InpGridTakeProfitPct double TP per step (relativo all'ATR) 1.0 — 8.0 3.0–6.0 per XAUUSD
InpMinHoldSeconds int Tempo minimo prima delle modifiche 300 — 7200 600–3600
InpMagicNumber int Numero magico identificativo qualsiasi intero Usare unico per EA/conti
InpRecoveryRearmPct double % del high watermark per riarmare 20 — 80 40–70
InpRecoveryMinHours int Ore minime in recovery prima di verificare il re-arm 1 — 48 4–24
InpMinModifyIntervalSecs int Debounce tra PositionModify per ordine 5 — 300 10–60
InpMinSLMovePoints double Minimo (punti) per muovere lo SL 1 — 50 1–20
InpExecutionMode int 0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE 0/1/2 Usare 1 per disabilitare la grid
InpUsePendingOrders bool Provare ad aprire usando pending orders true/false Riduce lo slippage su alcuni broker
InpExplainability bool Abilita log e CSV con top-k true/false Consigliato true
InpExplainTopK int Quante top-k feature esportare 3 — 20 6–12 bilanciato
InpMaxOpenRetries int Max tentativi di apertura 0 — 10 2–5
InpRetryInitialDeviation int Deviazione iniziale (punti) sui retry 10 — 500 30–100
InpMaxLogFileMB int Ruota i log quando il file > MB 1 — 500 5–50
InpLogFilePrefix string Prefisso base per i log string Es.: GC_XAUUSD_log
InpMaxOrdersPerMinute int Rate-limit: max ordini/min 1 — 100 10–30
InpMaxSpreadPoints int Max spread (punti) consentito per aprire 5 — 100 Dipende dal broker
InpATRPeriod int Periodo ATR 6 — 50 14 di default
InpSignalTF enum TF Timeframe per i segnali PERIOD_H1 ecc. H1 raccomandato
InpConfidenceLotMinPct double % minimo del lotto quando scala in base alla confidenza 10 — 100 20–50

Preset inclusi (.set)

  • Demo — adatto ai demo, basso rischio. Raccomandato 2–4 settimane su demo.
  • LowRisk — grid conservativa, esposizione limitata.
  • Aggressive — grid con hedge permesso, lotti maggiori (utenti esperti).
  • Single-side Trend-Follow — stessa IA, esecuzione senza grid.

Log, CSV e spiegabilità

Log rotanti con prefisso configurabile ( InpLogFilePrefix ). Tag principali: MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . CSV dei segnali (quando InpExplainability=true ):

timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome

Errori, codici di ritorno e robustezza

  • Registrare trade.ResultRetcode() su tutti i tentativi di ordine.
  • InpMaxOpenRetries + backoff configurabile.
  • Fallback a pending orders (se InpUsePendingOrders=true ), con controlli su SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .
  • Log dettagliati ogni volta che RunModelAndGetProbs emette un segnale (probBuy / probSell / confidence / reason).

Come usare — Installazione & Avvio rapido

  1. Copiare/compilare il file GoldenCrown_XAUUSD.mq5 in MQL5/Experts (o caricare il .ex5 compilato).
  2. Aprire il grafico XAUUSD H1 (o regolare InpSignalTF ).
  3. Caricare un preset: Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set.
  4. Abilitare AutoTrading. Eseguire su DEMO per 2–4 settimane per la valutazione iniziale.
  5. Per la produzione: verificare InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct e la compatibilità del broker (filling mode / stops_level / slippage).

FAQ (breve)

D: Funziona in hedge/netting?
R: Sì — l'EA rileva l'ambiente. Regolare InpExecutionMode per abilitare l'hedge.

D: Posso usarlo su altri simboli?
R: Il modello è stato addestrato per XAUUSD. Per altri simboli è necessario ricalibrare i parametri e ritestare.

Supporto e risoluzione problemi

Quando si apre un ticket su MQL5, allegare:

  • Versione EA (.ex5 o .mq5) + il .set usato.
  • Ultime 200 righe del log: GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .
  • CSV dei segnali ( gc_signals_*.csv ) se disponibile.
  • Screenshot del grafico / ora UTC dell'evento e id del ticket.

Scarica README di supporto

Avvertenze

Il trading comporta rischi. Non vi è alcuna garanzia di risultati futuri. Testare su DEMO, eseguire backtest e forward test prima di operare con capitale reale. Non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere.





