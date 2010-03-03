Golden Crown Xauusd
- Experts
- Debora Simone Tomaz
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 27 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Golden Crown XAUUSD — Grid + IA proprietaria per l'oro (XAUUSD) con controlli dinamici del rischio, trailing, recupero automatico e spiegabilità dei segnali.
Prezzo: US$99 (lancio)
Panoramica rapida
Golden Crown XAUUSD combina una solida strategia grid con una IA proprietaria chiamata NeuroForest (un ensemble di Soft Neural Trees + attention) addestrata offline. L'EA decide gli ingressi basandosi sulle probabilità fornite dal modello ONNX e può operare in modalità: GRID (predefinita), SINGLE-SIDE (trend-follow) o HEDGE. Applichiamo molteplici salvaguardie: guardia di esposizione, limite globale di drawdown, cooldown per i flip, tentativi di apertura ripetuti, trailing condizionato su ATR (con probe ADX), parziale scale-out e modalità di recupero automatica.
Novità / Punti distintivi
- IA ispezionabile: NeuroForest esportato in ONNX con 3 output: prob (sigmoid), topk_vals e topk_idx (grads * input top-k contributions) — abilita la spiegabilità del segnale.
- Spiegabilità del segnale: quando abilitata, ogni segnale registra le top-k feature che hanno contribuito di più (indici + valori) — utile per audit.
- 3 modalità di esecuzione: GRID / SINGLE-SIDE (trend-follow) / HEDGE.
- Robustezza operativa: retries con backoff, fallback market ↔ pending, limiti di rate e controlli di margine.
- Sicurezza: limiti di esposizione, Global StopLoss (watermark dell’equity), logica di Recovery/Rearm.
- Instrumentazione: log rotanti, CSV dei segnali e telemetria minima per troubleshooting e report di backtest.
Diagramma del modello (sintesi)
Blocchi: Input (preprocessor.joblib) → Embed + FiLM + SE → SoftNeuralTree × N (ogni albero → scalare) → Tree-Attention → Head (Dense → sigmoid)
Output ONNX: prob , topk_vals , topk_idx — contributi top-k per esempio calcolati tramite grads * input . (Allegato: diagramma del modello.)
Caratteristiche chiave (tecniche e pratiche)
- NeuroForest (ensemble di soft neural tree) con attention per ogni albero e output sigmoid.
- ONNX “ispezionabile”: prob , topk_vals , topk_idx — fruibili in MQL5 tramite OnnxRun .
- Spiegabilità on/off + export top-k per segnale (log + CSV per audit).
- Retry/backoff configurabile e fallback a pending order.
- Guardia esposizione, Global StopLoss (watermark dell’equity), Recovery/Rearm.
- Probe ADX per ridurre le dimensioni dei lotti in mercati non trending.
- Partial scale-out, break-even e trailing basato su ATR con debounce e controlli su stops_level .
- Rate limits, limiti per lato e per grid, max adds per parent.
- Preset inclusi (.set) e README di supporto.
Tabella parametri completa (sintesi)
|Parametro
|Tipo
|Cosa fa
|Intervallo suggerito
|Raccomandazione pratica
|InpRiskPercent
|double
|% del capitale/equity rischiato per calcolare il lotto base (rischio per trade)
|0.2 — 3.0
|0.5–1.5 per conti piccoli; testare su demo
|InpMaxAccountRisk
|double
|Protezione del conto (valore nella valuta del conto)
|>0
|Usare per limitare il rischio lordo
|InpMaxGridExposurePct
|double
|Esposizione massima della grid come % dell’equity prima di bloccare gli ingressi
|50 — 200
|80–150 default; ridurre per conti conservativi
|InpGlobalStopLossPct
|double
|Drawdown globale che attiva la modalità Recovery
|20 — 80
|30–60 raccomandato
|InpMaxGridOrdersTotal
|int
|Max ordini attivi nella grid (entrambi i lati)
|4 — 25
|6–15 tipico
|InpMaxPerSide
|int
|Max ordini per lato (BUY/SELL)
|2 — 12
|4–8 comune
|InpSpacingATRMult
|double
|Spacing tra step = ATR * moltiplicatore
|1.2 — 4.0
|1.8–2.8 per XAUUSD
|InpInitialDistanceMult
|double
|Distanza iniziale dello SL in multipli di ATR
|2.0 — 6.0
|3.0–5.0
|InpMinGridPoints
|int
|Punti minimi (fallback per la distanza degli stop)
|100 — 1000
|Regolare in base al broker
|InpLotMultiplierPerStep
|double
|Moltiplicatore di lotto per step
|1.0 — 2.0
|1.25–1.75
|InpTrailingATRMult
|double
|Trailing = ATR * moltiplicatore
|1.0 — 4.0
|1.5–3.0
|InpBreakEvenAtProfitPct
|double
|% del TP al quale muovere lo SL a break-even
|10 — 80
|30–50
|InpGridTakeProfitPct
|double
|TP per step (relativo all'ATR)
|1.0 — 8.0
|3.0–6.0 per XAUUSD
|InpMinHoldSeconds
|int
|Tempo minimo prima delle modifiche
|300 — 7200
|600–3600
|InpMagicNumber
|int
|Numero magico identificativo
|qualsiasi intero
|Usare unico per EA/conti
|InpRecoveryRearmPct
|double
|% del high watermark per riarmare
|20 — 80
|40–70
|InpRecoveryMinHours
|int
|Ore minime in recovery prima di verificare il re-arm
|1 — 48
|4–24
|InpMinModifyIntervalSecs
|int
|Debounce tra PositionModify per ordine
|5 — 300
|10–60
|InpMinSLMovePoints
|double
|Minimo (punti) per muovere lo SL
|1 — 50
|1–20
|InpExecutionMode
|int
|0=GRID,1=SINGLE-SIDE,2=HEDGE
|0/1/2
|Usare 1 per disabilitare la grid
|InpUsePendingOrders
|bool
|Provare ad aprire usando pending orders
|true/false
|Riduce lo slippage su alcuni broker
|InpExplainability
|bool
|Abilita log e CSV con top-k
|true/false
|Consigliato true
|InpExplainTopK
|int
|Quante top-k feature esportare
|3 — 20
|6–12 bilanciato
|InpMaxOpenRetries
|int
|Max tentativi di apertura
|0 — 10
|2–5
|InpRetryInitialDeviation
|int
|Deviazione iniziale (punti) sui retry
|10 — 500
|30–100
|InpMaxLogFileMB
|int
|Ruota i log quando il file > MB
|1 — 500
|5–50
|InpLogFilePrefix
|string
|Prefisso base per i log
|string
|Es.: GC_XAUUSD_log
|InpMaxOrdersPerMinute
|int
|Rate-limit: max ordini/min
|1 — 100
|10–30
|InpMaxSpreadPoints
|int
|Max spread (punti) consentito per aprire
|5 — 100
|Dipende dal broker
|InpATRPeriod
|int
|Periodo ATR
|6 — 50
|14 di default
|InpSignalTF
|enum TF
|Timeframe per i segnali
|PERIOD_H1 ecc.
|H1 raccomandato
|InpConfidenceLotMinPct
|double
|% minimo del lotto quando scala in base alla confidenza
|10 — 100
|20–50
Preset inclusi (.set)
- Demo — adatto ai demo, basso rischio. Raccomandato 2–4 settimane su demo.
- LowRisk — grid conservativa, esposizione limitata.
- Aggressive — grid con hedge permesso, lotti maggiori (utenti esperti).
- Single-side Trend-Follow — stessa IA, esecuzione senza grid.
Log, CSV e spiegabilità
Log rotanti con prefisso configurabile ( InpLogFilePrefix ). Tag principali: MODEL , EXPL , TRADE , ERROR . CSV dei segnali (quando InpExplainability=true ):
timestamp, side, probBuy, probSell, topk_idx(JSON), topk_vals(JSON), triggerPrice, sl, tp, outcome
Errori, codici di ritorno e robustezza
- Registrare trade.ResultRetcode() su tutti i tentativi di ordine.
- InpMaxOpenRetries + backoff configurabile.
- Fallback a pending orders (se InpUsePendingOrders=true ), con controlli su SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL .
- Log dettagliati ogni volta che RunModelAndGetProbs emette un segnale (probBuy / probSell / confidence / reason).
Come usare — Installazione & Avvio rapido
- Copiare/compilare il file GoldenCrown_XAUUSD.mq5 in MQL5/Experts (o caricare il .ex5 compilato).
- Aprire il grafico XAUUSD H1 (o regolare InpSignalTF ).
- Caricare un preset: Inputs → Load → GoldenCrown_XAUUSD_Demo.set.
- Abilitare AutoTrading. Eseguire su DEMO per 2–4 settimane per la valutazione iniziale.
- Per la produzione: verificare InpMaxSpreadPoints , InpMaxGridExposurePct , InpGlobalStopLossPct e la compatibilità del broker (filling mode / stops_level / slippage).
FAQ (breve)
D: Funziona in hedge/netting?
R: Sì — l'EA rileva l'ambiente. Regolare InpExecutionMode per abilitare l'hedge.
D: Posso usarlo su altri simboli?
R: Il modello è stato addestrato per XAUUSD. Per altri simboli è necessario ricalibrare i parametri e ritestare.
Supporto e risoluzione problemi
Quando si apre un ticket su MQL5, allegare:
- Versione EA (.ex5 o .mq5) + il .set usato.
- Ultime 200 righe del log: GC_XAUUSD_log_{SYMBOL}.log .
- CSV dei segnali ( gc_signals_*.csv ) se disponibile.
- Screenshot del grafico / ora UTC dell'evento e id del ticket.
Avvertenze
Il trading comporta rischi. Non vi è alcuna garanzia di risultati futuri. Testare su DEMO, eseguire backtest e forward test prima di operare con capitale reale. Non rischiare mai più di quanto ci si possa permettere di perdere.