The Beta Trader

2.75

Sei pronto a influenzare il futuro del trading automatizzato?

Sei stanco delle "scatole nere" che promettono mari e monti ma si rivelano inutili? Anche noi! Ecco perché abbiamo creato "The Beta Trader", un bot per il forex che non ci limitiamo a vendere, ma che sviluppiamo insieme a te.

Non sosteniamo che sia il prodotto perfetto. Diciamo che è il modo migliore per creare il prodotto perfetto. Il nome "Beta" non è casuale: ti invitiamo a far parte del nostro team. Testa, condividi la tua esperienza, lascia i tuoi feedback e, insieme, rendiamo "The Beta Trader" lo strumento più affidabile ed efficace sul mercato.

Descrizione dettagliata dell'algoritmo del sistema di trading

Questo bot è stato creato utilizzando il machine learning. Non usiamo parole altisonanti come "Intelligenza Artificiale" o "Consigliere ad alto profitto" e siamo pienamente consapevoli della necessità di un'applicazione ragionevole degli algoritmi di machine learning per ottenere profitti sul mercato dei cambi.

Questo sistema è un mix di indicatori e dell'algoritmo di foresta casuale (Random decision forest). Usiamo indicatori di volatilità per determinare lo stato attuale del mercato, il che aiuta a minimizzare l'adattamento eccessivo dei modelli alla storia. Il problema principale degli sviluppatori nel campo del machine learning è che aggiungono troppi indicatori ai modelli, quindi le reti neurali e altri classificatori si limitano a memorizzare le operazioni e non funzionano su nuovi dati. Il nostro obiettivo è ridurre progressivamente il numero di indicatori e trovare schemi reali che consentano di operare in modo efficace su nuovi dati.

Nella sua forma attuale, l'algoritmo funziona con cinque indicatori di volatilità. Questo è il minimo necessario per ottenere modelli redditizi. Quindi etichettiamo gli esempi e li usiamo per addestrare la foresta casuale, e poi testiamo l'algoritmo su nuovi dati.

Il nostro sistema di trading è in continua evoluzione grazie a nuove ricerche e al feedback dei clienti. Ti informeremo sicuramente dei futuri miglioramenti e ascolteremo le tue idee.

Cosa ottieni entrando a far parte di "The Beta Trader":

  • Automazione affidabile: Il nostro bot è già in grado di gestire efficacemente le tue operazioni seguendo algoritmi collaudati. È stato creato per lavorare 24 ore su 24, 5 giorni su 5, senza emozioni né stanchezza.

  • La tua voce conta: Questo non è solo un acquisto, è un investimento nello sviluppo. Ascoltiamo ogni feedback e suggerimento. La tua opinione influenza direttamente ogni aggiornamento.

  • Trasparenza e fiducia: Siamo aperti. Condivideremo i risultati dei test, discuteremo le strategie e ti mostreremo esattamente come le tue idee prendono vita.

  • Prezzo speciale per i "beta tester": Unendoti ora, ottieni l'accesso al bot a un prezzo esclusivo, che aumenterà man mano che verrà perfezionato. È il nostro modo di ringraziarti per il tuo aiuto!

Dettagli tecnici:

  • Opera su: Solo EURUSD.

  • Deposito minimo: 100 $ o in centesimi.

  • Timeframe: H1 (o inferiore).

  • Tipo di conto: Hedging.

  • Strategia: Utilizza una strategia di scalping potenziata dal machine learning. Non applica metodi rischiosi come la martingala. Chiude le posizioni in base a segnali, a un Stop Loss breve o a un Take Profit.

  • Parametri: Tutte le impostazioni necessarie, inclusi "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit" e i parametri per la gestione degli ordini sono già impostati nel bot e possono essere ottimizzati.

Entra a far parte del nostro team!

Non limitarti a fare trading. Crea. Unisciti alla community di "The Beta Trader" e diventa parte della rivoluzione nel trading automatizzato.

Acquista il tuo bot oggi stesso e aiutaci a renderlo migliore!


Recensioni 4
Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2025.09.24 11:56 
 

So far so good. Looks like it's a good bot.

Prodotti consigliati
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Pro Experience
Yurii Yasny
Experts
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Experts
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Audit Edge
Phinius Mutethia Maore
Experts
AUDIT EDGE - The Apex of Precision Trading Automation Introduction to Audit Edge: A New Paradigm in Algorithmic Scalping In the intricate domain of algorithmic trading, where microsecond-level decisions delineate success from obscurity, Audit Edge emerges as an exceptionally engineered Expert Advisor (EA) for the MetaTrader 5 (MT5) platform. Conceived explicitly for scalping methodologies, Audit Edge transcends conventional automation by fusing advanced Artificial Intelligence (AI) frameworks, c
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Experts
Golden Rhythm - Trading adattivo con protezione dalle notizie integrata Golden Rhythm - Gestisci la volatilità con facilità Access the expert details here . Please join our channel here . Sfrutta la tecnologia all'avanguardia con Golden Rhythm! Questo EA è ottimizzato per adattarsi ai mercati volatili, fornendo ai trader gli strumenti necessari per controllare il rischio mentre massimizzano le performance. Che tu sia alle prime armi o un trader esperto in cerca di funzionalità avanzate, Golden R
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Experts
Trend Hedge Master MT5: L’evoluzione di una strategia collaudata L’EA Trend Hedge Master MT5 è un sistema professionale di grid e hedge, frutto di oltre dieci anni di esperienza. Rileva le tendenze con precisione e gestisce i drawdown per proteggere il capitale, puntando a profitti costanti su Forex e oro. Perché la versione MT5 è migliore: Logica di trend avanzata : segnali più precisi Recupero intelligente : si adatta al mercato, senza aggiunte casuali di posizioni Gestione attiva : protegge i
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
GoldEdge
Andrii Hurin
Experts
GoldEdge – Turn Gold’s Volatility Into Your Edge GoldEdge is a professional, fully automated Expert Advisor built exclusively for trading XAU/USD (Gold) . It merges multi-timeframe market structure analysis , precise price action setups , and trend confirmation filters to deliver high-probability trades with built-in risk management . Whether you prefer aggressive scalping or conservative swing trading , GoldEdge adapts to your style while protecting your capital. Key Advantages Engineered
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Altri dall’autore
Mean reversion grid
Dmitriy Nechaev
1 (5)
Experts
Vi presento "Mean Reversion Grid" — un bot di trading sviluppato per un trading efficiente a griglia di ordini utilizzando l'intelligenza artificiale. L'ho creato per un funzionamento affidabile basato su comprovate strategie di ritorno alla media. L'obiettivo è la stabilità e la prevedibilità, non solo un'elevata frequenza di scambi. Cosa può fare "Mean Reversion Grid": Trading a griglia di ordini affidabile: Mean Reversion Grid utilizza una strategia di trading a griglia di ordini per operare
Quantum gold QG
Dmitriy Nechaev
5 (1)
Experts
Quantum Gold: Ottimizzazione Algoritmica del Trading sull'Oro (XAU/USD) Presentiamo Quantum Gold — un innovativo sistema esperto, specificamente progettato per il trading dello strumento finanziario XAU/USD . Integrando le più avanzate scoperte nel campo dell' Intelligenza Artificiale (IA) , Quantum Gold non è solo una soluzione automatizzata, ma un complesso altamente intelligente, capace di analizzare il mercato 24 ore su 24 e prendere decisioni di trading autonome nel segmento dei metalli pr
Super euro scalper
Dmitriy Nechaev
3.5 (2)
Experts
Super Euro Scalper: Scalper ad alta precisione per EURUSD con Stop Loss corto Vi presento Super Euro Scalper — un robot di trading creato appositamente per lo scalping efficiente sulla coppia di valute EURUSD . L'ho sviluppato con un'enfasi su uno stop loss corto , il che consente di minimizzare le potenziali perdite e di operare in modo affidabile. Il nostro obiettivo è stabilità e prevedibilità, non solo un'alta frequenza di operazioni. Cosa può fare Super Euro Scalper: Trading di scalping af
Filtro:
Marco Russo
253
Marco Russo 2025.09.24 15:07 
 

Don't buy this GARBAGE ea. The developer doesn't reply at all at my messages and the live trading is quite different than the backtest. Stay away from it!

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2025.09.24 11:56 
 

So far so good. Looks like it's a good bot.

Samoniy
51
Samoniy 2025.09.12 05:34 
 

К сожалению, депозит в размере 100 долларов был слит практически нза 1 неделю торгов. Разработчик не читает сообщения.

Clive Burrell
65
Clive Burrell 2025.09.09 16:11 
 

Poor. Performs much worse on live account than does in back test. I have different results from an up to date backtest so not sure what is going on. Developer slow to respond. If you want to empty your account rapidly, try this and his Mean Reversion EA! Will update if position improves.

Rispondi alla recensione