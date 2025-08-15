Sei pronto a influenzare il futuro del trading automatizzato?



Sei stanco delle "scatole nere" che promettono mari e monti ma si rivelano inutili? Anche noi! Ecco perché abbiamo creato "The Beta Trader", un bot per il forex che non ci limitiamo a vendere, ma che sviluppiamo insieme a te.

Non sosteniamo che sia il prodotto perfetto. Diciamo che è il modo migliore per creare il prodotto perfetto. Il nome "Beta" non è casuale: ti invitiamo a far parte del nostro team. Testa, condividi la tua esperienza, lascia i tuoi feedback e, insieme, rendiamo "The Beta Trader" lo strumento più affidabile ed efficace sul mercato.

Descrizione dettagliata dell'algoritmo del sistema di trading

Questo bot è stato creato utilizzando il machine learning. Non usiamo parole altisonanti come "Intelligenza Artificiale" o "Consigliere ad alto profitto" e siamo pienamente consapevoli della necessità di un'applicazione ragionevole degli algoritmi di machine learning per ottenere profitti sul mercato dei cambi.

Questo sistema è un mix di indicatori e dell'algoritmo di foresta casuale (Random decision forest). Usiamo indicatori di volatilità per determinare lo stato attuale del mercato, il che aiuta a minimizzare l'adattamento eccessivo dei modelli alla storia. Il problema principale degli sviluppatori nel campo del machine learning è che aggiungono troppi indicatori ai modelli, quindi le reti neurali e altri classificatori si limitano a memorizzare le operazioni e non funzionano su nuovi dati. Il nostro obiettivo è ridurre progressivamente il numero di indicatori e trovare schemi reali che consentano di operare in modo efficace su nuovi dati.

Nella sua forma attuale, l'algoritmo funziona con cinque indicatori di volatilità. Questo è il minimo necessario per ottenere modelli redditizi. Quindi etichettiamo gli esempi e li usiamo per addestrare la foresta casuale, e poi testiamo l'algoritmo su nuovi dati.

Il nostro sistema di trading è in continua evoluzione grazie a nuove ricerche e al feedback dei clienti. Ti informeremo sicuramente dei futuri miglioramenti e ascolteremo le tue idee.

Cosa ottieni entrando a far parte di "The Beta Trader":

Automazione affidabile: Il nostro bot è già in grado di gestire efficacemente le tue operazioni seguendo algoritmi collaudati. È stato creato per lavorare 24 ore su 24, 5 giorni su 5, senza emozioni né stanchezza.

La tua voce conta: Questo non è solo un acquisto, è un investimento nello sviluppo. Ascoltiamo ogni feedback e suggerimento. La tua opinione influenza direttamente ogni aggiornamento.

Trasparenza e fiducia: Siamo aperti. Condivideremo i risultati dei test, discuteremo le strategie e ti mostreremo esattamente come le tue idee prendono vita.

Prezzo speciale per i "beta tester": Unendoti ora, ottieni l'accesso al bot a un prezzo esclusivo, che aumenterà man mano che verrà perfezionato. È il nostro modo di ringraziarti per il tuo aiuto!

Dettagli tecnici:

Opera su: Solo EURUSD .

Deposito minimo: 100 $ o in centesimi.

Timeframe: H1 (o inferiore).

Tipo di conto: Hedging.

Strategia: Utilizza una strategia di scalping potenziata dal machine learning. Non applica metodi rischiosi come la martingala. Chiude le posizioni in base a segnali, a un Stop Loss breve o a un Take Profit .

Parametri: Tutte le impostazioni necessarie, inclusi "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit" e i parametri per la gestione degli ordini sono già impostati nel bot e possono essere ottimizzati.

Entra a far parte del nostro team!

Non limitarti a fare trading. Crea. Unisciti alla community di "The Beta Trader" e diventa parte della rivoluzione nel trading automatizzato.

Acquista il tuo bot oggi stesso e aiutaci a renderlo migliore!