RiskGuard Trader
- Utilità
- Hamid Marwi
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 agosto 2025
📌 Panoramica
Questo Expert Advisor consente di cliccare sul corpo di una candela (simile a TradingView) per creare tre linee sul grafico che rappresentano Entrata, Stop Loss e Take Profit.
È possibile trascinare queste linee con il mouse.
Il rischio dell’operazione può essere impostato negli input dell’EA in base a percentuale, lotto fisso o importo fisso in dollari.
Il rapporto Reward/Risk (RR) viene visualizzato nell’angolo in alto a destra del grafico.
📰 Filtro Notizie
L’EA include un filtro notizie che può applicare restrizioni in base all’importanza della notizia e a una finestra temporale specifica (es.: N minuti prima e dopo la notizia). In questo periodo:
-
Non verranno aperte nuove posizioni
-
Le posizioni aperte possono essere chiuse
-
È possibile applicare restrizioni agli ordini pendenti
⚠ Note Importanti
-
Testa sempre l’EA su un conto demo prima di utilizzarlo in reale.
-
Questo EA è progettato per MetaTrader 5.
-
Per il funzionamento del filtro notizie è necessaria una connessione Internet stabile e il calendario economico di MT5 attivo.
💡 Suggerimenti
Lascia un commento con suggerimenti sulle funzionalità da aggiungere per futuri aggiornamenti.
