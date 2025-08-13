AI Indices Scalper MT5 EA
- Experts
- Ho Tuan Thang
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. Il mio comunità di oltre 14.000 membri su MQL5.
SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399!
Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499.
- REAL SIGNAL
IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2321981
AI Indices Scalper sfrutta GPT-4o per il trading sul NASDAQ100 (USTEC), implementando un' architettura neurale basata su trasformatore per eseguire scalping di breakout di precisione. Il sistema integra:
-
Cross-Market Intelligence: Analizza le correlazioni in tempo reale tra VIX, indice USD e rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni per piazzare ordini limite predittivi.
-
Breakout Engine: Combina CNN per il rilevamento dei picchi di volume e RNN per la previsione dell'intervallo di prezzo (bande di volatilità 1,5-3%).
-
Adaptive Meta-Learning: Autoregola i rapporti stop loss/take profit utilizzando l'apprendimento per rinforzo, elaborato tramite feed di notizie economiche guidati da NLP (eventi Fed, NFP).
-
Live Segnale: I segnali di trading vengono diffusi in tempo reale e derivano esclusivamente da esecuzioni live su conti di trading attivi. Questa metodologia garantisce la trasparenza operativa, fornisce una verifica empirica dell'applicabilità della strategia nelle condizioni di mercato prevalenti e offre una chiarezza inequivocabile sui parametri di ingresso e uscita.
ALCUNE CARATTERISTICHE:
-
NESSUNA griglia/martingala/copertura — Scalping breakout puro (1 operazione per sessione).
-
Rapporto rischio-rendimento favorevole: strategia di proprietà rischio:rendimento (RR) ottimale (RR ≥ 1:2), bilancia il rischio e il rendimento atteso.
-
Stop loss fisso + filtro notizie che salta gli eventi ad alto impatto.
-
Ottimizzato di default per USTEC — Installa e dimenticare.
...
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/144895
|La strategia è stata sottoposta a back-test stabile dal 2011 al 2025 utilizzando ogni tick basato su tick reali in MT4 utilizzando Dukascopy Real Ticks 99,99% tick di qualità. Il trading in tempo reale funziona bene su molti broker diversi
- IMPOSTAZIONE EA:
|Simbolo
|USTEC(NASDAQ 100)
|Intervallo di tempo
|M15
|Test da
|2011
|Impostazioni
|Impostazione predefinita
|Broker
|Qualsiasi
|Minimo Deposito
|$100/0,1 lotto ($1000/1 lotto)
|Deposito consigliato (per drawdown <9%)
|$200/0,1 lotto ($2000/1 lotto)
|Caratteristica
|
- Nessuna Martingala, nessuna griglia
- Facile da usare con impostazioni predefinite
- Filtro temporale intelligente per evitare cali, aumenti, gap inaspettati...
|
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.