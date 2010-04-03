Regression Zones

Regression Zones non è un indicatore come gli altri. È il punto di equilibrio in cui le "balene" accumulano o distribuiscono liquidità e a cui il prezzo tende a tornare prima di proseguire la sua traiettoria. Identifica le ZONE CHIAVE che il prezzo deve toccare, aree segnate dall'accumulazione e dalla distribuzione istituzionale.

Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector per:

  • Vedere in tempo reale come le balene spingono il prezzo verso quelle zone.

  • Entrare nel mercato con loro, non contro di loro.

Perché è rivoluzionario?

  • Le balene hanno bisogno di liquidità: Regression Zones rileva le aree di compressione dove vengono piazzati ordini di grandi dimensioni.

  • Il Whale Detector rivela l'intenzione: Conferma che il prezzo viene attivamente spinto verso quelle zone.

  • Doppia Conferma = Maggiore Precisione:

    • Regression Zones = DOVE andrà il prezzo.

    • Whale Detector = COME lo stanno muovendo.

Strategia suggerita

Regression Zones identifica le zone di interesse che si ripetono sui timeframe H12, H8 e H6 (colori verde e rosso). Queste zone suggeriscono i livelli verso cui le "balene" (istituzioni) potrebbero dirigersi.

Whale Detector rileva volumi anomali e blocchi istituzionali, fornendo una conferma di quando le balene potrebbero iniziare il loro movimento.

Ingresso a mercato: Utilizza la tua strategia su H1 per prendere posizioni nella stessa direzione delle balene. Puoi applicare i tuoi indicatori abituali, come il classico Laguerre o l'RSI, oppure provare strumenti specializzati come StochWpR Momentum Oscillator, Black Sheep Scanner, TDI Laguerre o BB KC Hybrid Squeeze Band. Fai dei test combinando questi indicatori con il tuo approccio personale per migliorare l'efficacia dei tuoi ingressi.


Agisci con il flusso reale di capitale

  • Se le balene comprano e il prezzo si muove verso una zona verde: unisciti al movimento.

  • Se le balene vendono e il prezzo si muove verso una zona rossa: segui l'onda istituzionale.


Nota tecnica (per trader esperti):

Questo sistema utilizza:

  • Il rapporto corpo/ombra per identificare la compressione (parametro MaxBodyRatio).

  • Volumi anomali tramite tick volume (parametro MinVolumeMultiplier).

  • La conferma tramite una rottura sostenuta (parametro Confirmation_Bars).

Non è magia. È una lettura intelligente del flusso istituzionale. Le balene hanno bisogno di zone di liquidità... Regression Zones te le mostra. Whale Detector ti ci porta. Vuoi operare alla cieca o con loro?


_________________________________________________________

Avvertenza: Questo indicatore è ottimizzato per i mercati Forex, dove la struttura dei prezzi e la profondità dei dati consentono un calcolo stabile delle zone. Sebbene sia possibile utilizzarlo anche su altri mercati, come metalli, indici o criptovalute, in questi casi potrebbe verificarsi uno sfarfallio delle zone a causa della variabilità della frequenza dei tick e delle differenze nella formazione delle candele intrabar. Ciò può comportare che determinate rotture o conferme vengano attivate e disattivate in tempo reale prima della chiusura della barra.



