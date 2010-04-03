Regression Zones
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 30 settembre 2025
Attivazioni: 20
Regression Zones non è un indicatore come gli altri. È il punto di equilibrio in cui le "balene" accumulano o distribuiscono liquidità e a cui il prezzo tende a tornare prima di proseguire la sua traiettoria. Identifica le ZONE CHIAVE che il prezzo deve toccare, aree segnate dall'accumulazione e dalla distribuzione istituzionale.
Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector per:
-
Vedere in tempo reale come le balene spingono il prezzo verso quelle zone.
-
Entrare nel mercato con loro, non contro di loro.
Perché è rivoluzionario?
-
Le balene hanno bisogno di liquidità: Regression Zones rileva le aree di compressione dove vengono piazzati ordini di grandi dimensioni.
-
Il Whale Detector rivela l'intenzione: Conferma che il prezzo viene attivamente spinto verso quelle zone.
-
Doppia Conferma = Maggiore Precisione:
-
Regression Zones = DOVE andrà il prezzo.
-
Whale Detector = COME lo stanno muovendo.
-
Strategia suggerita
Regression Zones identifica le zone di interesse che si ripetono sui timeframe H12, H8 e H6 (colori verde e rosso). Queste zone suggeriscono i livelli verso cui le "balene" (istituzioni) potrebbero dirigersi.
Whale Detector rileva volumi anomali e blocchi istituzionali, fornendo una conferma di quando le balene potrebbero iniziare il loro movimento.
Ingresso a mercato: Utilizza la tua strategia su H1 per prendere posizioni nella stessa direzione delle balene. Puoi applicare i tuoi indicatori abituali, come il classico Laguerre o l'RSI, oppure provare strumenti specializzati come StochWpR Momentum Oscillator, Black Sheep Scanner, TDI Laguerre o BB KC Hybrid Squeeze Band. Fai dei test combinando questi indicatori con il tuo approccio personale per migliorare l'efficacia dei tuoi ingressi.
Agisci con il flusso reale di capitale
-
Se le balene comprano e il prezzo si muove verso una zona verde: unisciti al movimento.
-
Se le balene vendono e il prezzo si muove verso una zona rossa: segui l'onda istituzionale.
Nota tecnica (per trader esperti):
Questo sistema utilizza:
-
Il rapporto corpo/ombra per identificare la compressione (parametro MaxBodyRatio).
-
Volumi anomali tramite tick volume (parametro MinVolumeMultiplier).
-
La conferma tramite una rottura sostenuta (parametro Confirmation_Bars).
Non è magia. È una lettura intelligente del flusso istituzionale. Le balene hanno bisogno di zone di liquidità... Regression Zones te le mostra. Whale Detector ti ci porta. Vuoi operare alla cieca o con loro?
