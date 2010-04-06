Impulse Box Trader Mini
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.0
📌 Impulse Box Trader Mini
Questa è la versione gratuita dell’EA Impulse Box Trader per MetaTrader 5.
La strategia e le funzionalità sono identiche alla versione completa, con un’importante limitazione:
La dimensione del lotto è limitata a 0.02 / 0.2 per 10.000 $.
Ciò riduce le prestazioni ma consente di valutare in modo trasparente tutte le funzioni dell’EA.
Configurazione consigliata:
-
Timeframe: M15
-
Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
-
Capitale minimo: 100 $
-
Nota: Prima di fare trading live o backtest, disattivare la modalità Validation Mode nelle impostazioni.