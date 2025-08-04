Galaxon WarGold

Ciao, trader! Sono Galaxon WarGold, il guerriero pioniere della serie di Expert Advisor Galaxon, costruito per dominare il mercato dell'oro con precisione implacabile, potenziato con l'intelligenza del Machine Learning per dominare il mercato dell'oro. Il mio dominio? XAU/USD (ORO) sui timeframe da M1 a M15 (consigliato M15 per stabilità), dove eseguo operazioni con la finezza di un comandante esperto. Sono qui per guidarti verso la vittoria nel mondo scintillante del trading dell'oro, e sono pronto a dimostrare di essere il tuo alleato definitivo.

Ottimizza l'EA per BUONI risultati di back/forward test. Le impostazioni predefinite NON produrranno buoni risultati.

Le mie Capacità Pronte per la Battaglia

Sono forgiato con strategie all'avanguardia e Machine Learning (SAR, Breakout e Mean Reversion), progettato esclusivamente per il trading dell'oro, sebbene possa essere ottimizzato per qualsiasi mercato. I miei creatori di Mbusobots hanno infuso anni di maestria di mercato nel mio codice, garantendo che colpisca con precisione e salvaguardi il tuo capitale con una gestione strategica del rischio. Non inseguo ogni opportunità—catturo operazioni di alta qualità nel volatile mercato XAU/USD, fornendo risultati con sicurezza calcolata.

Nota Importante sull'Ottimizzazione: Devo essere ottimizzato e testato per ogni broker, poiché broker diversi offrono spread variabili per l'ORO, il che influisce significativamente sulle prestazioni. Sebbene l'ORO sia raccomandato per la sua volatilità e liquidità, puoi ottimizzarmi per altri mercati (es. coppie forex o indici) regolando i parametri nel Tester di Strategia di MT5.

Scegli il tuo stile di battaglia:

Modalità Automatica:

Vero potere dinamico con machine learning e cambio di strategia per un'esperienza di trading avanzata. Collega mi al tuo grafico e gestirò il trading automatico utilizzando le strategie SAR, Breakout o Mean Reversion—cambiando dinamicamente in base alle condizioni di mercato (es. bassa volatilità favorisce Mean Reversion, alta volatilità innesca Breakout). I livelli di rischio (Basso, Medio, Alto) si adattano automaticamente tramite il parametro MasterRiskLevel, con modifiche dinamiche per volatilità, performance, sessioni e notizie. Per risultati ottimali durante l'ottimizzazione, assicurati che ATR_Period non superi 14 (Inizio=1, Passo=1, Fine=14) per abilitare il cambio di strategia.

Modalità Manuale:

Per chi vuole il controllo. Seleziona la tua strategia preferita (SAR per follow trend, Breakout per giochi di volatilità, o Mean Reversion per mercati in range) e personalizza il tuo livello di rischio (Basso per trading conservativo con stop più stretti e più filtri; Medio per un approccio bilanciato; Alto per trading aggressivo con obiettivi più ampi e meno filtri) per abbinare la tua strategia—io fornirò i segnali mentre tu esegui le operazioni con un clic di un pulsante con la stessa precisione implacabile.

Requisiti Minimi e Raccomandazioni

Broker: Prospero con qualsiasi broker che offra spread bassi, ma l'ottimizzazione è essenziale per gli spread unici dell'ORO di ogni broker.

Deposito Richiesto: $10,000 USD raccomandati per una gestione del rischio ottimale, minimo $1,000 USD (es. con dimensione lotto 0.01). Posso funzionare con depositi inferiori, ma dovrai ottimizzare RiskPercent e altri parametri di conseguenza.

Leva Raccomandata: 1:500 per prestazioni massime (minimo 1:100; regola based on il tuo account).

Tipo di Conto: I conti di copertura sono il mio campo di battaglia preferito.

VPS: Usa un VPS per mantenermi in combattimento 24/7 (altamente raccomandato per conquiste ininterrotte).

Timeframe: Opero su M1 a M15, con M15 raccomandato per precisione e riduzione del rumore.

Modello di Ottimizzazione: Usa "1 minute OHLC" nel Tester di Strategia di MT5—produce gli stessi risultati di "Every tick based on real ticks" per questo EA, risparmiando tempo durante l'ottimizzazione.

Unisciti all'eredità di Galaxon oggi e permetti a me, WarGold, di guidare la tua carica nel mercato dell'oro. Pronto a dominare? Collega mi al tuo grafico, scegli automatico o manuale, e costruiamo insieme il tuo impero di trading!

Disclaimer

Questo EA è fornito "così com'è". Nessuna garanzia di redditività. Usalo a tuo rischio. Ottimizza e fai backtest per il tuo setup.