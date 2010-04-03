Leveler MT5
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Livellatore – Traccia livelli di griglia di supporto e resistenza e zone chiave basate su barre.
Caratteristiche principali:
Griglia di supporto/resistenza (numeri tondi)
Leveler include un sistema di griglia a doppio strato con livelli di numeri tondi preconfigurati. A ogni simbolo può essere assegnata una dimensione di fase personalizzata in base alle caratteristiche del mercato: dimensioni di fase maggiori per i mercati ad alto volume, minori per quelli a basso volume.
L'indicatore supporta 32 simboli e ogni simbolo deve essere denominato esattamente come elencato nel Market Watch del tuo broker.
Sistema di griglia completamente configurabile
Gli utenti possono definire con precisione la fase, la struttura e la visibilità della griglia per ogni simbolo utilizzando impostazioni di input dettagliate. Ciò garantisce il pieno controllo sull'aspetto dei livelli di mercato.
Analisi delle barre multi-timeframe
Leveler consente sovrapposizioni multi-timeframe di candele con timeframe più ampi (ad esempio, barre giornaliere su un grafico a 15 minuti). Ogni candela può mostrare il corpo completo, i livelli dell'ombra (massimo/minimo) e persino i livelli di Fibonacci estesi.
- IMPORTANTE: I nomi dei simboli deve essere scritto esattamente come mostrato nel Market Watch del tuo broker , inclusi i suffissi (ad esempio, EURUSD.m, US30.i, ecc.).