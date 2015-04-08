Leveler MT4

Livellatore: traccia livelli di griglia di supporto e resistenza, canali di regressione lineare e zone basate su barre chiave.

Caratteristiche principali:

  • Griglia di supporto/resistenza (numeri tondi)
    Leveler include un sistema di griglia a doppio strato con livelli di numeri tondi preconfigurati. A ogni simbolo può essere assegnata una dimensione di fase personalizzata in base alle caratteristiche del mercato: dimensioni di fase maggiori per i mercati ad alto volume, minori per quelli a basso volume.
    L'indicatore supporta 32 simboli e ogni simbolo deve essere denominato esattamente come indicato nel Market Watch del tuo broker.

  • Sistema di griglia completamente configurabile
    Gli utenti possono definire con precisione la fase, la struttura e la visibilità della griglia per ogni simbolo utilizzando impostazioni di input dettagliate. Ciò garantisce il pieno controllo sull'aspetto dei livelli di mercato.

  • Canali di regressione lineare doppia
    Due canali di regressione lineare configurabili dall'utente consentono un'analisi dinamica della struttura del mercato, eliminando la necessità di disegnare manualmente.

  • Analisi delle barre multi-timeframe
    Leveler consente sovrapposizioni multi-timeframe di candele con timeframe più ampi (ad esempio, barre giornaliere su un grafico a 15 minuti). Ogni candela può mostrare il corpo completo, i livelli dell'ombra (massimo/minimo) e persino i livelli di Fibonacci estesi.

  • IMPORTANTE:   I nomi dei simboli   deve essere scritto esattamente come mostrato nel Market Watch del tuo broker , inclusi i suffissi (ad esempio, EURUSD.m, US30.i, ecc.).


