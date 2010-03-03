Labuby mt5

Il pattern 1-2-3 è la formazione più basilare e importante del mercato. Quasi ogni grande mossa di mercato è iniziata con questa formazione. Il pattern 1-2-3 è utilizzato per individuare le inversioni di tendenza e può rilevare la prossima grande tendenza. Il pattern indica anche che una tendenza sta per concludersi e se ne sta formando una nuova. Il pattern è composto da tre punti di prezzo: un minimo, un picco o una valle e un ritracciamento di Fibonacci tra il 38,2% e il 71,8%. Un pattern è