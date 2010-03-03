SP500 Precision Block EA

📌 SP500 Precision Block EA – VERSIONE GRATUITA
Questa è la versione demo gratuita dell’Expert Advisor professionale per S&P500 su MetaTrader 5.

La logica di trading, la strategia e tutte le funzionalità sono identiche alla versione completa, con una limitazione importante:
👉 La dimensione del lotto è fissa a 0.01 / 0.1.
Questo limita le prestazioni, ma consente una valutazione trasparente di tutte le funzionalità.

✅ Funzionalità principali incluse:
• Rilevamento automatico degli Order Block
• Visualizzazione grafica sul chart
• Ingressi alla rottura di struttura
• Pannello interattivo sul grafico
• Equity Stop e Take-Profit
• Filtri giornalieri e per sessione
• Filtro Trend e ATR
• Opzionale: protezione contro serie di perdite & logica di scaling

⚙️ Configurazione consigliata:
• Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
• Timeframe: M30
• Capitale minimo: 100 USD per la versione gratuita (0.01 lotti fissi), 500 USD per la versione completa
• Compatibile con leve standard (es. 1:10, 1:20, 1:30)

💡 Nota per conti standard:
L’EA funziona anche su conti standard con lotto minimo di 0.1.
⚠️ Importante: scaricare il file SET dalla sezione discussione!
Capitale consigliato per conti standard: almeno 250–500 USD
✅ Le prestazioni migliori si ottengono su conti microlotti (da 0.01 lotti) grazie a una gestione più precisa della posizione.

⚠️ Attenzione:
• Le prestazioni sono limitate dalla dimensione fissa del lotto.
• Gli screenshot dei backtest si riferiscono alla versione completa.
• È possibile passare alla versione completa in qualsiasi momento.


Prodotti consigliati
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Experts
Introducing the ICT Premium Discount Zone EA – Smart Trading for EUR/USD The ICT Premium Discount Zone EA is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who demand precision, safety, and consistent performance. Built on the proven principles of ICT Premium/Discount Zones , this EA executes only Buy Stop  and Sell Stop  orders, ensuring entries are always aligned with optimal market structure. Key Features: Already set up for EUR / USD Pair Smart Order Execution – Trades only within prem
Virtual Bot MT5
Szymon Palczynski
5 (1)
Experts
A real girder with "blood and bones". Virtual Bot  will open virtual trades, using them to monitor the market to determine the entry point(according to the inputs parameters), at which point Virtual Bot  will start opening real trades.    It is recommended to test this Expert on demo account or cent account.  Input Parameters input group           "..........Choice..........." ;         input start_enum      start= 2 ; //Start input uchar            starting_real_orders= 4 ; //Start opening rea
Detroit Smash FX
Michael Prescott Burney
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Detroit Smash FX is an expert advisor (EA) designed for trading USDCAD on the H1 chart, integrating precision trade execution with structured risk management. It supports both dynamic and fixed lot sizing, allowing traders to customize exposure based on account size and risk preference and defined take-profit to manage gains and control losses effectively. Capable of handling up to 100 open positions, Detroit
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Poltergeist EA
Michael Prescott Burney
5 (2)
Experts
Poltergeist FX is an expert advisor (EA) designed for GBPUSD on the H1 chart, integrating both dynamic and fixed lot sizing alongside advanced risk management tools. It employs ATR-based stop-loss, break-even protection, trailing stops, and profit-locking mechanisms to optimize trade execution while managing risk effectively. The EA supports up to 100 open positions and includes account safeguards such as maximum spread filters, equity protection, and daily loss limits. It operates most efficie
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experts
Bollinger Band Strategy EA MT5 è uno strumento di trading automatizzato progettato per cogliere opportunità basate sulle condizioni di inversione delle Bande di Bollinger. Esegue operazioni di acquisto quando viene rilevata un’inversione rialzista vicino alla banda inferiore (quando la candela precedente chiude sotto la banda inferiore e la candela attuale chiude sopra, passando da una candela rossa a una verde) e operazioni di vendita per un’inversione ribassista vicino alla banda superiore (sc
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGO D'ORO senza griglia! Niente martingala! Non Scalper! It trend expert advisor.  Gold Dragon utilizza una strategia che capitalizza su determinati modelli di mercato e identifica i periodi di consolidamento del mercato che si formeranno prima di un breakout. L'EA piazzerà ordini in sospeso al di sopra e al di sotto di questi livelli di consolidamento ed è molto efficace nel catturare movimenti di prezzo significativi durante questi breakout. L'EA può effettuare più ordini, ma non è un sist
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Grid ATR Bands Bounce EA Important Notice: This Expert Advisor is provided in its base configuration and requires optimization for your specific trading preferences and market conditions. The EA serves as a framework for your personal trading strategy development. Description: The Grid ATR Bands Bounce EA combines technical analysis with grid trading methodology to identify and capitalize on price bounces from dynamic support and resistance levels. This tool is designed for traders who appreciat
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Experts
Advanced Trader MT5 is a fully automated trading robot developed by using custom indicator "Trend for MT5", which can be found here . The expert has been tested on AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD and USDCHF using historical data of many years, you can also test it using real ticks history data on MT5 backtest platform. Even if you don't want to 100% automatically trade by it, you can still use it as a good tool for trading, there is parameters for you to control the EA trading and use it as a trade assist
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Experts
Welcome to the revolution of trading! We are a team of trading experts with many years of experience who have channelled their expertise into the development of Zazen EA. Zazen EA can also be used with PropTrading companies (for example FTMO). The EA has many functions (e.g. drawdown limit) that are specifically required in the area of prop trading. The name "Zazen" is no coincidence. It is derived from the Buddhist meditation practice that promotes calmness, serenity and clarity. Zazen EA is no
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Reso Semplice Prezzo di lancio: Solo 50$ (Il prezzo aumenterà ad ogni acquisto – blocca subito la tua copia!) Lo Smart Breakout Zones EA è un sistema di trading automatizzato per il London Breakout , progettato per i trader che vogliono cogliere opportunità consistenti durante la sessione più volatile della giornata. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA ti offre un vantaggio semplice, professionale e senza stress. Perché scegliere S
Fast and the Furious
Anton Chuev
Experts
The operation of this Expert Advisor is primarily designed to eliminate unprofitable positions according to Martingale with recalculation of the lot depending on the market situation. The EA uses Moving Averages with different periods to determine the trend strength and the moment for opening a deal, as well as RSI to avoid opening deals at the peak of a trend. The lot calculation is performed automatically depending on the current deposit. The deals are closed at different values depending on t
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experts
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Breakout King EA MT5
Shruti Ajay Jais
Experts
Breakout King EA – P ure price action breakout logic, combined with strict risk management Breakout King EA is a fully automated trading system developed for MetaTrader 5, designed to identify and trade breakout opportunities using price action logic.  This EA was originally developed for personal use and has been tested under live market conditions. Based on its performance and stability, it is now made available on the MQL5 Market for other traders who prefer structured breakout trading with
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
DigiGrid MT5
Sergey Belov
Experts
The Expert Advisor builds a grid of orders at prices near support or resistance levels. Entry points are calculated by the EA using the author's algorithm and based on a variety of factors. The EA uses several time ranges for analysis. The built-in trend filter allows to make more accurate entries with a greater likelihood of closing them with profit and thus reducing the number of simultaneously open orders. All orders are closed upon reaching the expected profit. Through the use of TakeProfit
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
LinLit mq5 EURAUD
Toma Tomov
Experts
LinLit mq5 EURAUD  is fully automated EA. The input parameters are optimized for EURAUD - M15 time frame We use,  Envelopes, Volumes  and Money Flow Index indicators EA  NOT  use Martingale, GRID, Averaging and other dangerous strategies! Full compliance with the FIFO method! Recommendations EA Settings : Use default settings. Symbol : EURAUD. Time Frame : M15. Brokers : ECN brokers, low spread/commission, 1:400 leverage Minimum Deposit : $200 USD. Parameters Entry lot size : Initial lot size
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Impulse Box Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
Impulse Box Trader – Expert Advisor Professionale per Breakout Breakout precisi. Compatibile con più broker. Impulse Box Trader è un potente EA per MetaTrader 5, progettato appositamente per operazioni di breakout precisi sul timeframe M15. Identifica dinamicamente le zone di prezzo più forti e opera movimenti impulsivi con una gestione intelligente del denaro – senza martingala né strategie di mediazione rischiose. Caratteristiche principali: Rilevamento automatico delle zone di br
S500 Precision Block EA
Christian Alexander Foehl
Experts
Consulente Esperto professionale per S&P500 su MetaTrader 5 – ora ottimizzato per tutti i broker e livelli di leva Price Action reale senza indicatori superflui SP500 Precision Block è un EA avanzato progettato per il trading dell’indice S&P500 (CFD: US500 / SPX500) su timeframe M30. Rileva i blocchi d’ordine solo dal movimento del prezzo, puntando su stabilità e performance a lungo termine senza logiche di indicatori sovraccariche. Funzionalità principali • Rilevamento automatico dei bloc
S500 Precision Block Indicator
Christian Alexander Foehl
Indicatori
Indicatore S 500 Precision Block – La Tua Visualizzazione Gratuita dei Blocchi d'Ordine Questo indicatore mostra con precisione i Blocchi d'Ordine rialzisti e ribassisti sui grafici S&P 500 M30 – estratto direttamente dal nostro collaudato EA "S 500 Precision Block". Sperimenta la pura Price Action e migliora la tua visione del mercato. Nota Importante: Questo indicatore è stato specificamente sviluppato e ottimizzato per i simboli S&P 500 sul timeframe M30. La sua affidabilità è garantita esclu
FREE
Impulse Box Trader Mini
Christian Alexander Foehl
Experts
Impulse Box Trader Mini Questa è la versione gratuita dell’ EA Impulse Box Trader per MetaTrader 5. La strategia e le funzionalità sono identiche alla versione completa, con un’importante limitazione: La dimensione del lotto è limitata a 0.02 / 0.2 per 10.000 $ . Ciò riduce le prestazioni ma consente di valutare in modo trasparente tutte le funzioni dell’EA. Configurazione consigliata: Timeframe: M15 Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD Capitale minimo: 100 $ Nota: Prima di fare trading live
FREE
Quant Kelly Trader
Christian Alexander Foehl
Experts
L’ EA Quant Kelly Trader combina segnali di struttura di mercato precisi con una gestione del rischio Kelly basata su fondamenta matematiche. È stato sviluppato specificamente per l’ S&P500 (US500) su M15 e unisce crescita rapida del capitale con rischio controllato – un approccio ispirato ai più grandi quants e investitori del mondo. Con un chiaro focus sulle fasi di accumulazione e una formula Kelly adattata , l’EA offre uno strumento professionale ai trader che desiderano sfruttare il pot
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione