SP500 Precision Block EA
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 25 luglio 2025
📌 SP500 Precision Block EA – VERSIONE GRATUITA
Questa è la versione demo gratuita dell’Expert Advisor professionale per S&P500 su MetaTrader 5.
La logica di trading, la strategia e tutte le funzionalità sono identiche alla versione completa, con una limitazione importante:
👉 La dimensione del lotto è fissa a 0.01 / 0.1.
Questo limita le prestazioni, ma consente una valutazione trasparente di tutte le funzionalità.
✅ Funzionalità principali incluse:
• Rilevamento automatico degli Order Block
• Visualizzazione grafica sul chart
• Ingressi alla rottura di struttura
• Pannello interattivo sul grafico
• Equity Stop e Take-Profit
• Filtri giornalieri e per sessione
• Filtro Trend e ATR
• Opzionale: protezione contro serie di perdite & logica di scaling
⚙️ Configurazione consigliata:
• Simbolo: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
• Timeframe: M30
• Capitale minimo: 100 USD per la versione gratuita (0.01 lotti fissi), 500 USD per la versione completa
• Compatibile con leve standard (es. 1:10, 1:20, 1:30)
💡 Nota per conti standard:
L’EA funziona anche su conti standard con lotto minimo di 0.1.
⚠️ Importante: scaricare il file SET dalla sezione discussione!
Capitale consigliato per conti standard: almeno 250–500 USD
✅ Le prestazioni migliori si ottengono su conti microlotti (da 0.01 lotti) grazie a una gestione più precisa della posizione.
⚠️ Attenzione:
• Le prestazioni sono limitate dalla dimensione fissa del lotto.
• Gli screenshot dei backtest si riferiscono alla versione completa.
• È possibile passare alla versione completa in qualsiasi momento.