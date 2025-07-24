Urban Pulse for metatrade4

Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna.

Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1. Questo è tutto. Un grafico. Un'arma.

Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato. Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto.

Collegamento  https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Vantaggi principali

  • Logica di rischio automatica: Calcola la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo account e alla distanza SL
  • Supporto per lotto manuale o fisso: Controlli tu la modalità — conservativa o aggressiva
  • Protezione dal drawdown: Spegnimento automatico quando la perdita flottante supera la tua percentuale preset
  • Design a un grafico: Scambia più simboli, gestiti internamente — nessun bisogno di affollare la tua piattaforma


Esecuzione della strategia

Modello Multi-Trend: Allinea la direzione del trend su più timeframe prima di considerare qualsiasi ingresso.

 

Lista di controllo per la configurazione

Parametro Valore
Grafico GBPUSD
Timeframe H1
Simboli gestiti GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Dopo l'acquisto: Contattaci direttamente per ricevere il tuo accesso a Telegram. Aggiornamenti privati, file impostati e consigli esclusivi sono condivisi solo con clienti verificati.


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione