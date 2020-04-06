AI Indices Scalper

Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. Il mio comunità di oltre 14.000 membri su MQL5.

SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399!

Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499.

- REAL SIGNAL 

IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2321981

AI Indices Scalper sfrutta GPT-4o per il trading sul NASDAQ100 (USTEC), implementando un' architettura neurale basata su trasformatore per eseguire scalping di breakout di precisione. Il sistema integra:

  • Cross-Market Intelligence: Analizza le correlazioni in tempo reale tra VIX, indice USD e rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni per piazzare ordini limite predittivi.

  • Breakout Engine: Combina CNN per il rilevamento dei picchi di volume e RNN per la previsione dell'intervallo di prezzo (bande di volatilità 1,5-3%).

  • Adaptive Meta-Learning: Autoregola i rapporti stop loss/take profit utilizzando l'apprendimento per rinforzo, elaborato tramite feed di notizie economiche guidati da NLP (eventi Fed, NFP).

  • Live Segnale: I segnali di trading vengono diffusi in tempo reale e derivano esclusivamente da esecuzioni live su conti di trading attivi. Questa metodologia garantisce la trasparenza operativa, fornisce una verifica empirica dell'applicabilità della strategia nelle condizioni di mercato prevalenti e offre una chiarezza inequivocabile sui parametri di ingresso e uscita.

Il prezzo limitato di $299 è valido solo per le prime 10 vendite. Dopo 10 vendite, il prezzo aumenterà di +$100. Il prezzo finale per AI Gold Sniper è di $ 1999.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

  • NESSUNA griglia/martingala/copertura — Scalping breakout puro (1 operazione per sessione).

  • Rapporto rischio-rendimento favorevole: strategia di proprietà rischio:rendimento (RR) ottimale (RR ≥ 1:2), bilancia il rischio e il rendimento atteso.

  • Stop loss fisso + filtro notizie che salta gli eventi ad alto impatto.

  • Ottimizzato di default per USTEC — Installa e dimenticare.

...

Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/146907
La strategia è stata sottoposta a back-test stabile dal 2011 al 2025 utilizzando ogni tick basato su tick reali in MT4 utilizzando Dukascopy Real Ticks 99,99% tick di qualità. Il trading in tempo reale funziona bene su molti broker diversi
AI Indices Scalper è un EA che funziona con USTEC (NASDAQ 100). Consulente completamente automatico.

- IMPOSTAZIONE EA:

Simbolo USTEC(NASDAQ 100)
Intervallo di tempo M15
Test da 2011
Impostazioni Impostazione predefinita
Broker Qualsiasi
Minimo Deposito $100/0,1 lotto ($1000/1 lotto)
Deposito consigliato (per drawdown <9%) $200/0,1 lotto ($2000/1 lotto)
Caratteristica

- Nessuna Martingala, nessuna griglia

- L'ordine è sempre protetto da Stoploss

- Facile da usare con impostazioni predefinite

- Filtro temporale intelligente per evitare cali, aumenti, gap inaspettati...
Attenzione:
  • Vendo EA solo tramite MQL5.com. Se qualcuno ti contatta dicendo che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccalo e segnalalo come spam.
  • Se acquisti questo EA da un sito diverso da MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come la versione originale e non riceverai mai
