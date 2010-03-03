GdeAsset Position

Scaricalo gratuitamente! Modellazione per trader, fondi di gestione del capitale e sviluppatori MQL5 Ottieni l'algoritmo di questo esperto registrandoti su Gdeasset Blackbox. Strumento essenziale per impostare una posizione finanziaria solo per gli acquisti o per proteggere il capitale solo per le vendite. Esempio: per proteggere una posizione lunga su Bitcoin, basta mantenere una frazione della posizione con GdeAsset configurato solo in vendita, in modo da accumulare guadagni durante il calo di Bitcoin e mantenere la posizione lunga disattivando lo stop. Acquista GdeAsset Blackbox a pagamento per 30 giorni e dopo la scadenza ricevi gratuitamente il codice sorgente di GdeAsset. Quindi puoi migliorare l'algoritmo utilizzando la tua intuizione. Questa promozione sarà limitata in base alla decisione dell'acquirente di GdeAsset Blackbox. Collaborazione con GdeAsset BlackBox: data l'evidente necessità di scambio di valute e attività finanziarie, nasce questa proposta collaborativa per diffondere strumenti di determinazione dei prezzi ai partecipanti al mercato globale, al fine di contrastare la svalutazione inflazionistica globale. GdeAsset è alla ricerca di partnership per sviluppare strumenti di determinazione dei prezzi e di regolamento finanziario all'interno del suo algoritmo, al fine di proteggere i beni degli investitori che hanno bisogno di migrare la propria valuta locale. GdeAsset Position è in fase di sviluppo per diventare una piattaforma di assorbimento di valuta allo scopo di fornire liquidità al mercato delle criptovalute. Contribuisci iscrivendoti a uno dei nostri prodotti, sviluppando i nostri algoritmi o inviando suggerimenti. La disuguaglianza sociale ha ripercussioni sulla vita delle persone in tutto il mondo e i conflitti aumentano ogni giorno. Diventa un agente di cambiamento in questa realtà, collabora con i nostri strumenti. GdeAsset utilizza una strategia di gestione batch autonoma che limita il valore della perdita finanziaria in base alle fluttuazioni del mercato. Ciò significa che le perdite sono limitate dal punto di vista finanziario e i guadagni rappresentano una precisione pari a quasi l'85% su Target 1x1. GdeAsset dovrebbe essere sempre utilizzato con un'interazione attiva da parte dell'utente, che deve attivare Algotrade quando si verifica un segnale dal ritracciamento di Fibonacci dopo aver confermato la strategia su un intervallo di tempo più ampio, come: incrocio delle bande di Bollinger o incrocio della media mobile. Impostare GdeAsset per operare su un intervallo di tempo più piccolo. Visualizzare la strategia su un intervallo di tempo 4 volte più grande. Esempio: includere gli indicatori: media mobile aperta 3 periodi visualizzati sull'intervallo di tempo di 4 minuti. media mobile esponenziale tripla aperta 7 periodi. oscillatore Gator 7; 4, 4; 4, 3; 1 configurare in modo simile l'indicatore esperto. Visualizzando il grafico a 4 minuti ed eseguendo l'Esperto sul grafico a 1 minuto, l'utente deve attivare Algotrade quando si verifica un segnale di ritracciamento di Fibonacci, dopo aver confermato che il prezzo nel grafico a 4 minuti attraversa la media o la banda di Bollinger. Utilizzare questa tecnica insieme alla gestione professionale dei rischi di GdeAsset. Questa strategia esclusiva condiziona il trader ad adattare il rischio massimo di drawdown del Liquid Capital al 10%, consentendo a GdeAsset di raggiungere l'85% delle negoziazioni con un profitto molto buono. Consigli: · Indici: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, HK50, SP500, BOVESPA B3 IND, DOL, WIN, WDO, ecc. · Intervallo di tempo: 1M · Deposito minimo per la configurazione predefinita: R$ 1000 · Tipo di conto: spread bassi · Broker: tutti quelli che operano nel mercato azionario brasiliano IMPORTANTE: è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere risultati migliori! Tipo di conto: Copertura Altre specifiche: · Negozia Mini Index o Index · Lo stop loss viene regolato automaticamente · Il target può essere impostato o completamente chiuso Molto facile da installare, non sono necessarie modifiche alle impostazioni, le impostazioni predefinite sono perfette per la maggior parte dei broker in Brasile che lo utilizzano. Se il tuo broker ha un orario del server diverso, sarà necessario apportare piccole modifiche alle impostazioni orarie. VPS non essenziale, ma consigliato. Puoi trovare i risultati del backtest nella sezione commenti! Dettaglio: Quando il mercato oscilla a un valore superiore alla "Finestra 1", i lotti iniziano a ridursi perché la fluttuazione è maggiore della "Finestra 4". E "Window3" definisce quanti lotti verranno ridotti. Basta regolare i meccanismi: Tipo di operazione: Solo acquisto o Solo vendita Stop disabilitato: UTILIZZO PER ACQUISTARE AZIONI POSIZIONE Finestra 1: Numero minimo di punti. Finestra 2: Numero di lotti per numero minimo di punti. Rappresenta il numero massimo di lotti da gestire. Finestra 3: Adeguamento del contratto per fluttuazione. Quanti lotti sono stati ridotti. Finestra 4: Numero di fluttuazioni nei punti. In ogni quanti punti l'oscillazione riduce il numero di lotti? Lotto parziale 1: 100% Lotto parziale 2: 1,1618% Lotto parziale 3: 2,618% Esci totalmente nel punto del Parziale 2: Vero x Falso (Reimposta Totale) Moltiplicatore di Uscita Totale: Vero x Falso (Moltiplicatore PROFITTO) Controlla il Margine per fare trading: Vero x Falso (Margine richiesto dal broker) Lotto Magic 2 per il secondo ingresso: (Lotti per prezzo medio) SMA: Imposta la media dell'Esperto ATR: Il periodo ATR controlla la bassa volatilità nella barra precedente per annullare l'operazione Oscillatore Gator: Controlla il Cambiamento di Tendenza nella barra di ingresso per annullare l'operazione DISEGNO PASSAGGIO Mostra le Linee PBO: rappresenta le linee di formazione del segnale Esperto Usa il Passo 4 (confronta gli estremi dei prezzi per annullare l'operazione Usa il Passo 5 (Controlla i


