US100 Fusion MT4





Panoramica:

US100 Fusion è un Expert Advisor (EA) specializzato, sviluppato specificamente per il trading sull'indice NASDAQ (US100) sulla piattaforma MetaTrader 5. Incorpora tre strategie uniche e integrate internamente, ciascuna studiata per gestire la volatilità e il comportamento tecnico di US100. Questo sistema multilivello offre ai trader maggiore flessibilità e adattabilità, interamente gestibili tramite un'interfaccia di input intuitiva.

Che siate interessati a eseguire un singolo ordine preciso o preferiate l'esecuzione di più ordini (come mostrato nelle nostre configurazioni di segnali live), US100 Fusion offre il pieno controllo operativo tramite parametri personalizzabili. Ogni strategia viene attivata o disattivata in modo indipendente tramite input, preconfigurati nei file SET forniti al momento dell'acquisto. Queste impostazioni sono progettate per adattarsi a diversi stili di trading e tipi di conto e sono facilmente modificabili se lo desiderate.





Caratteristiche principali:





Tre strategie integrate

US100 Fusion ospita tre strategie accuratamente selezionate e ottimizzate, studiate appositamente per la natura dell'andamento dei prezzi del NASDAQ. Ognuna di esse opera in base a diverse condizioni di mercato, come trend, ritiri e zone di volatilità. Possono essere eseguite singolarmente o in combinazione, a seconda delle preferenze dell'utente e della configurazione di input.





Filtro notizie

L'EA è dotato di un sistema di filtro notizie integrato che evita automaticamente il trading durante i principali eventi economici, contribuendo a ridurre l'esposizione al rischio nei periodi di forte impatto. Il filtro garantisce che l'EA operi solo durante periodi di mercato più stabili, contribuendo a supportare un comportamento coerente durante gli orari di trading attivi.





Sistema di gestione del rischio

Dalle modalità ad altissimo rischio a quelle conservative a basso rischio, US100 Fusion offre uno spettro completo di controllo del rischio. I trader possono ottimizzare le dimensioni dei lotti, la frequenza delle negoziazioni e il comportamento della strategia in base alla propria specifica propensione al rischio. Che si tratti di un conto ad alta crescita, l'EA è strutturato per fornire il pieno controllo.





Controllo dell'esecuzione degli ordini

US100 Fusion consente di scegliere tra l'inserimento di un singolo ordine alla volta o l'attivazione di una logica multi-ordine. Questa funzionalità rende l'EA adattabile a diversi ambienti di trading, tra cui lo scalping o le strategie a medio termine. Questa funzionalità può essere attivata direttamente nelle impostazioni di input dell'EA.





Flessibilità di input e guida fornita

Per garantire un'esperienza fluida, l'EA è completamente configurabile utilizzando i file SET forniti dopo l'acquisto. Questi file corrispondono ai tipi di conto e agli obiettivi di trading più comuni. Inoltre, è inclusa una guida completa all'input per aiutare gli utenti a comprendere e regolare i parametri per prestazioni ottimali in diverse condizioni.





Modalità di recupero in 3 fasi:

Un componente chiave della logica di protezione di US100 Fusion è la sua modalità di recupero in 3 fasi, che applica un approccio strutturato e limitato alla gestione delle perdite consecutive:

"Aumenta la dimensione del lotto di 0,01 per un massimo di 6 operazioni dopo una perdita, quindi ripristina il lotto originale. Un sistema di recupero lineare a basso rischio senza Martingala."

Questo approccio garantisce che gli sforzi di recupero siano proporzionali e controllati, senza i rischi esponenziali tipicamente associati ai sistemi a griglia o Martingala. È progettato per stabilizzare le prestazioni e preservare l'integrità del conto durante i periodi difficili.





Note importanti:

US100 Fusion è specificamente ottimizzato per NASDAQ/US100 (indice cash, non futures).

L'EA non si basa su arbitraggio, Martingala o sistemi a griglia.

Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)

Istruzioni complete, file SET e linee guida per l'utilizzo saranno forniti dopo l'acquisto per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento.

Questo EA è destinato ai trader che comprendono i rischi associati al trading algoritmico.



