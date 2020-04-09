BitAlgoX MT4

BitAlgoX – Consulente esperto per BTCUSD


Panoramica:

BitAlgoX è un Expert Advisor MQL5 altamente specializzato, progettato esclusivamente per il trading di BTCUSD. Combina quattro strategie integrate e attentamente calibrate, specificamente pensate per la volatilità e il comportamento unico di Bitcoin rispetto al dollaro statunitense. Ogni strategia è stata sviluppata tenendo conto delle sfumature dell'andamento dei prezzi delle criptovalute, che si tratti di mercati in trend, eventi di notizie di grande impatto o condizioni di intervallo, offrendo la flessibilità necessaria per interagire con il mercato in diverse condizioni.

BitAlgoX opera in base a input definiti dall'utente. Questi input sono controllati tramite file predefiniti forniti dopo l'acquisto, consentendo una personalizzazione fluida e una facile implementazione. Che si utilizzi l'EA su un singolo terminale grafico o su più ambienti di hosting virtuale, il design rimane efficiente e coerente.


Il prezzo aumenterà di $100 ogni 5 copie vendute, fino al prezzo finale di $1400

Caratteristiche principali:


4 strategie BTCUSD integrate:

Ogni strategia è progettata per una diversa condizione di mercato. Possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, in base al tuo approccio di trading. Queste includono la logica di breakout del momentum, la cattura dell'inversione intraday, lo scalping del range dinamico e un algoritmo ibrido ottimizzato per i picchi di volatilità tipici di BTC.


Input personalizzabili (file di set forniti):

Al momento dell'acquisto, riceverai file di set accuratamente ottimizzati per diverse tipologie di mercato e livelli di rischio. Questi sono progettati per aiutarti a guidare il tuo processo di configurazione in modo efficiente senza richiedere conoscenze avanzate di ottimizzazione degli EA.


Filtro Notizie:

BitAlgoX include un filtro integrato per gli eventi di notizie che consente all'EA di sospendere le negoziazioni durante annunci economici di forte impatto. Questo aiuta a ridurre l'esposizione a movimenti di prezzo irregolari e allo slippage spesso osservato durante tali eventi.


Sistema di Gestione del Rischio:

Da profili di rischio estremamente elevati a ultra-conservativi, BitAlgoX supporta il dimensionamento dinamico dei lotti, lotti fissi statici e il controllo manuale dei parametri di rischio. Gli utenti possono passare dalla modalità a ordine singolo a quella a ordini multipli, come dimostrato dai segnali live dell'EA. Questo offre la possibilità di negoziare con un'esecuzione pulita e semplice o di applicare inserimenti a più livelli con una logica precisa.


Controllo degli ordini:

È possibile configurare BitAlgoX per operare in una delle seguenti modalità:

  • Modalità Singolo Ordine: inserisce un ordine alla volta, ideale per configurazioni a basso rischio o con società proprietarie.
  • Modalità Multi-Ordine: apre più posizioni contemporaneamente, utile per catturare la rapida volatilità di BTC, come visibile dai segnali live.


Modalità di recupero in 3 fasi:

Un sistema di recupero controllato e lineare è integrato nel core di BitAlgoX.

Modalità di recupero in 3 fasi:

  • Dopo un'operazione in perdita, l'EA aumenta la dimensione del lotto di 0,01 per un massimo di 3 operazioni consecutive.
  • Se il recupero ha successo o dopo 3 fasi, l'EA ripristina la dimensione del lotto originale.
  • Questo sistema non utilizza metodi Martingala o di raddoppio. Applica invece un metodo di progressione a basso rischio progettato per gestire i drawdown in modo efficiente evitando un'esposizione esponenziale.


Facilità di configurazione e supporto completo:

Dopo l'acquisto, viene fornita una guida completa sotto forma di documentazione e file di input preconfigurati. Questi fungono da guida pratica per aiutarvi a comprendere e implementare ciascuna strategia come previsto. Tutte le variabili di configurazione sono visualizzate nella scheda degli input, consentendo flessibilità e mantenendo un'interfaccia intuitiva anche per i principianti.


Compatibilità del broker:

  • Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione