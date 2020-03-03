🌟 Attenzione! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e raccomandazioni! 🌟

👑 Velvet Ace EA — l’intelligenza che opera al posto tuo

🚀 Benvenuto in una nuova era del trading Forex! Sei stanco dei rischi continui e dell’incertezza? Con Velvet Ace EA MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto!

Avvia semplicemente il consulente sul grafico della coppia NZDCAD e le altre coppie valutarie funzioneranno in automatico. È un sistema completamente automatizzato basato su algoritmi IA avanzati, che richiede un intervento minimo da parte tua. Una volta avviato, il software farà tutto da solo.



💡 Perché scegliere Velvet Ace EA MT5?

1️⃣ Intelligenza artificiale al tuo servizio: Automazione 24/7 attraverso reti neurali e algoritmi intelligenti. Rischio minimo, efficienza massima!

Automazione 24/7 attraverso reti neurali e algoritmi intelligenti. Rischio minimo, efficienza massima! 2️⃣ Flessibilità in ogni condizione di mercato: Velvet Ace EA MT5 si adatta facilmente alla volatilità e ai cambi di trend, garantendo risultati stabili.

Velvet Ace EA MT5 si adatta facilmente alla volatilità e ai cambi di trend, garantendo risultati stabili. 3️⃣ Nuovi tipi di esecuzione ordini (FILLING TYPES): Immediate or Cancel (IOC): Esecuzione rapida della quantità disponibile, con cancellazione del restante. Fill or Kill (FOK): Esecuzione solo se possibile interamente, altrimenti annullamento. Return: La quantità non eseguita viene restituita, permettendo di continuare a fare trading. Book or Cancel (BOC): L’ordine viene inserito nel book senza esecuzione immediata.

4️⃣ Gestione intelligente del rischio: Stop loss adattivi e strategie dinamiche proteggono i tuoi fondi in modo efficace.

Stop loss adattivi e strategie dinamiche proteggono i tuoi fondi in modo efficace. 5️⃣ Avvio rapido: Tutte le impostazioni sono già pronte — installa e inizia a fare trading con successo in pochi minuti!

🔍 Come funziona?

Velvet Ace EA utilizza la potenza delle reti neurali per prevedere i movimenti dei prezzi e fornisce un sistema affidabile di gestione del capitale. I suoi algoritmi avanzati permettono di minimizzare i rischi anche in mercati instabili.

💼 Progettato per l’élite Velvet Ace EA non è adatto a tutti. È pensato per trader con saldo a partire da $5000 che considerano il loro portafoglio come un attivo d’investimento. In condizioni di mercato instabili potrebbe essere necessario finanziamento aggiuntivo — questo strumento è creato per decisioni serie e approcci maturi.

⚙️ Specifiche tecniche

Coppie valutarie: NZDCAD , AUDCAD

AUDCAD Avvio consigliato: NZDCAD

Timeframe : M15

: M15 Tipo di conto : Raw Spread

: Raw Spread Leva finanziaria : 1:500

: 1:500 Deposito minimo : $5000

: $5000 Deposito consigliato : $10000+

: $10000+ VPS : facoltativo (raccomandato per la stabilità)

: facoltativo (raccomandato per la stabilità) Broker consigliato: IC Markets

💰 Prezzi e condizioni Prezzo promozionale : valido fino al 5 ottobre

: valido fino al Incremento di $100 ogni 10 vendite

ogni Prezzo finale: $2800 🔥 Prenota Velvet Ace EA al prezzo attuale — e ottieni accesso all’algoritmo che opera per te.

🌐 Serie Imperium

Velvet Ace EA fa parte della serie premium Imperium, sviluppata dal creatore di Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 e altre soluzioni di eccellenza. Offerto a un gruppo selezionato di trader che puntano alla crescita costante e al controllo del capitale.

📧 Contatto

Per istruzioni e supporto personale, scrivi a: mila88899sup99@yandex.ru