Velvet Ace EA

🌟 Attenzione! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e raccomandazioni! 🌟

👑 Velvet Ace EA — l’intelligenza che opera al posto tuo

🚀 Benvenuto in una nuova era del trading Forex! Sei stanco dei rischi continui e dell’incertezza? Con Velvet Ace EA MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto!

Avvia semplicemente il consulente sul grafico della coppia NZDCAD e le altre coppie valutarie funzioneranno in automatico. È un sistema completamente automatizzato basato su algoritmi IA avanzati, che richiede un intervento minimo da parte tua. Una volta avviato, il software farà tutto da solo.

💡 Perché scegliere Velvet Ace EA MT5?

  • 1️⃣ Intelligenza artificiale al tuo servizio: Automazione 24/7 attraverso reti neurali e algoritmi intelligenti. Rischio minimo, efficienza massima!
  • 2️⃣ Flessibilità in ogni condizione di mercato: Velvet Ace EA MT5 si adatta facilmente alla volatilità e ai cambi di trend, garantendo risultati stabili.
  • 3️⃣ Nuovi tipi di esecuzione ordini (FILLING TYPES):
    • Immediate or Cancel (IOC): Esecuzione rapida della quantità disponibile, con cancellazione del restante.
    • Fill or Kill (FOK): Esecuzione solo se possibile interamente, altrimenti annullamento.
    • Return: La quantità non eseguita viene restituita, permettendo di continuare a fare trading.
    • Book or Cancel (BOC): L’ordine viene inserito nel book senza esecuzione immediata.
  • 4️⃣ Gestione intelligente del rischio: Stop loss adattivi e strategie dinamiche proteggono i tuoi fondi in modo efficace.
  • 5️⃣ Avvio rapido: Tutte le impostazioni sono già pronte — installa e inizia a fare trading con successo in pochi minuti!

🔍 Come funziona?

Velvet Ace EA utilizza la potenza delle reti neurali per prevedere i movimenti dei prezzi e fornisce un sistema affidabile di gestione del capitale. I suoi algoritmi avanzati permettono di minimizzare i rischi anche in mercati instabili.

💼 Progettato per l’élite

Velvet Ace EA non è adatto a tutti. È pensato per trader con saldo a partire da $5000 che considerano il loro portafoglio come un attivo d’investimento. In condizioni di mercato instabili potrebbe essere necessario finanziamento aggiuntivo — questo strumento è creato per decisioni serie e approcci maturi.

⚙️ Specifiche tecniche

  • Coppie valutarie: NZDCAD, AUDCAD
  • Avvio consigliato: NZDCAD
  • Timeframe: M15
  • Tipo di conto: Raw Spread
  • Leva finanziaria: 1:500
  • Deposito minimo: $5000
  • Deposito consigliato: $10000+
  • VPS: facoltativo (raccomandato per la stabilità)
  • Broker consigliato: IC Markets

💰 Prezzi e condizioni

  • Prezzo promozionale: valido fino al 5 ottobre
  • Incremento di $100 ogni 10 vendite
  • Prezzo finale: $2800

🔥 Prenota Velvet Ace EA al prezzo attuale — e ottieni accesso all’algoritmo che opera per te.

🌐 Serie Imperium

Velvet Ace EA fa parte della serie premium Imperium, sviluppata dal creatore di Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 e altre soluzioni di eccellenza. Offerto a un gruppo selezionato di trader che puntano alla crescita costante e al controllo del capitale.

📧 Contatto

Per istruzioni e supporto personale, scrivi a: mila88899sup99@yandex.ru

Prodotti consigliati
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experts
Live Signal:   https://www.mql5.com/es/signals/2333700 AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización. Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de
Major trader NG
Subandriah
Experts
Canale:  https://www.mql5.com/en/channels/XXXX Guida all'impostazione:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/XXXXX Offerta di lancio: Acquista Major trader NG ora a un prezzo scontato speciale 110, prezzo successivo: 133 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in un trading intelligente, strutturato e senza stress Major trader NG non è solo un altro consulente esperto: è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati coerenti. Sia che tu stia scalando un piccolo c
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $498 per l'introduzione, aumenterà di 100 al mese fino a raggiungere $1298 Bot di trading automatizzato per XAUUSD (ORO). Collega questo bot ai tuoi grafici XAUUSD (GOLD) H1 e lascialo operare automaticamente con una strategia comprovata! Progettato per i trader che cercano un'automazione semplice ma efficiente, questo bot esegue operazioni in base a una combinazione di indicatori tecnici e andamento dei prezzi, ottimizzato per spread bassi e m
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experts
Hengann Sq, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you be able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position according your desir
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
BtcAI
Novin Ghasemi Nik
Experts
BTC AI Trading Bot - Trading Crypto Avanzato con Integrazione IA Link ai canali:   https://www.mql5.com/en/channels/btcai IMPORTANTE AVVISO SUL BACKTESTING Questo Expert Advisor utilizza strategie diverse per il backtesting rispetto al trading dal vivo: Modalità Backtest: Utilizza una strategia semplificata basata su indicatori tecnici tradizionali. Trading dal Vivo: Impiega un'analisi completa tramite IA, inclusi sentiment di mercato, impatto delle notizie e riconoscimento di schemi com
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenza artificiale per identificare il migliore momento di apertura del TRADE (LONG+SHOR
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Experts
Ilon Clustering is an improved Ilon Classic robot, you need to read the description for the Ilon Classic bot and all statements will be true for this expert as well. This description provides general provisions and differences from the previous design. General Provisions. The main goal of the bot is to save your deposit! A deposit of $ 10,000 is recommended for the bot to work and the work will be carried out with drawdowns of no more than a few percent. When working into the future, it can gr
Roseflare Ingotron
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Roseflare Ingotron – Technical Manifest In the crucible of code and arcana, Roseflare Ingotron wields two immutable runes of market alchemy: Trend Sigil: Simple Moving Average Forged Periods : 21 | 34 | 55 Mechanism : Price must cleave across the SMA’s tempered ridge—ascending for longs, descending for shorts—before any further ritual may commence. Momentum Sigil: Stochastic Oscillator Rune Lines : %K / %D / Slowing  Temporal Vantage : Choose any timeframe—M5, M15, H1, H4, or beyond—to dr
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.6 (5)
Experts
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experts
Bot Description The trading bot is designed to follow market trends ( trend following ) and manage orders by setting stop-loss (SL) and take-profit (TP) points. It incorporates the following advanced features: Utilizes Engulfing Candles pattern : A powerful technical tool to determine entry points based on price action. Trend-based signal filtering : The bot can identify and filter trading signals according to the primary market trend, enhancing accuracy. Dynamic SL and TP adjustment based on ma
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerà per te. Contattami su Telegram [@glownx] per un prezzo scontato. Preferisco acquistare al di fuori del marketplace a causa delle loro alte commissioni. Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Profitti elevati su timeframe da 1 a 5 minuti OTTIMIZZATO PER LE PROP FIRM (conti di valutazione) Prima dell’uso, modifica i parametri di input secondo le impostazioni consigliate. Trailing Stop Loss: 20 Punti di profitto prima che si attivi il Trailing Stop: 2
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Wonder Wizard EA
Borja Mayoral Arauz
5 (1)
Experts
This Expert Advisor (EA) is a fully autonomous trading solution designed for major market reversals with integrated self-learning algorithms. Using neural network analysis of historical trades and recent price action over the past month, the EA continuously adapts to changing market conditions, optimizing its approach in real-time. User Configuration: To enhance ease of use, input parameters are minimized and structured as follows: Symbols: Comma-separated list of symbols the EA should operate
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Interest Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
High frequency arbitrage brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Utilità
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Ciao Commercianti! Vi presento la strategia del "Profeta", è quello scelto per un alto tasso di vincita e per un trading lungo e stabile profeta è il prescelto tra tanti, perchè è una strategia evidenziata dall'importanza del winrate, è una delle poche strategie che troverai simile ad un winrate di %100, si basa su un algoritmo interno che consulta diverse strategie fattori in modo che possano essere realizzati e recinzione adattandosi al mercato contiene tutte le protezioni necessarie per con
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
Experts
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Gann Rooster V15
Ehsan Kariminasab
Experts
Gann 9Sq expert version 15, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you are able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position accord
AngelsStairwayEUR034
Hiroshi Aoki
Experts
An updated version is now available free of charge. Ver. 034.33   is available. Basics Currency Pair: EUR-USD 5 Minute Display and set the 5-minute chart of EUR-USD. Adjustments may be necessary depending on the broker. In particular, entry is controlled by " エンベロープミドル偏差"  and the ATR 1H value. About Envelope Middle Deviation " エンベロープミドル偏差" is closer to 1.0, the easier it is to enter the market, but at the same time, the rate of being cut-risk increases. About  ATR EntryLimit   ATR Entry Li
FREE
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
2.85 (13)
Experts
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Presentazione di Mean Machine GPT Versione 9.0+—Un Salto Rivoluzionario nella Tecnologia di Trading con IA Sono orgoglioso di annunciare l'aggiornamento più significativo di Mean Machine GPT fino ad oggi: la Versione 9.0+. Questa versione rivoluzionaria introduce l'accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, il nuovo ruolo di Analista, controlli iniziali p
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Strategia di trading Operativo in live da 4 mesi Dopo l'acquisto, tutti i prodotti rimarranno gratuiti per sempre.  Scarica file di configurazione Oro M1 | Conto ECN: Compatibile con qualsiasi broker Il Jackal EA si basa su una strategia di breakout multilivello e intelligente che combina una gestione avanzata del rischio e del profitto per adattarsi alla dinamica del mercato. 1. Strategia della trappola di breakout Una volta confermate le condizioni di mercato, l’EA
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti). BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip. Risultati del backtes
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Panoramica Sistema automatico per XAUUSD (oro) e principali coppie Forex . Gestione di ingressi, SL/TP, trailing e drawdown con regole precise. Nessuna garanzia di profitto; vedere l’avvertenza sui rischi. Requisiti Piattaforma: MetaTrader 5 Conto: ECN/RAW consigliato Connessione: 24/7 (VPS consigliato) Timeframe: M1–H4 Avvio rapido Abilita Algo Trading . Applica l’EA al grafico (un simbolo per grafico). In Inputs imposta AI_Access_Mode = ON e ricarica
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Experts
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline è un EA che opera con un perfezionamento di una strategia semplice basata su RSI + bollinger bands + ATR principalmente su Oro, EU e GU . L'EA è stata partorita con " equity protect " settabile manualmente che va a proteggere il capitale dai drawdown. Cosa significa?  Se stai pensando di utilizzarla per passare una challenge puoi farlo perché grazie a questa "feature" sei coperto dalla classica regola del DD giornaliero. Esempio: su un account da 100k puoi settare una copertura a -4%.
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.15 (107)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Compound Interest Moon
Yan Jian Luo
Experts
Compound Interest Moon brushing orders! Attention! Attention! Attention!: Low cost and low point platforms are necessary for brushing orders. Please review first and then simulate trading. Do not directly conduct actual trading and test suitable trading varieties A set of arbitrage brushing strategies developed after years of research and development Suggested variety of gold
Quantum Trend Fusion
Geoffrey Maina Kimani
Experts
Quantum Trend Fusion EA – Unleash the Power of Hybrid Intelligence in Trading Quantum Trend Fusion EA is a next-generation, all-in-one Expert Advisor built for serious traders who demand accuracy, adaptability, and results. Powered by a fusion of trend-following logic, reversal detection, dynamic filtering, and smart money concepts, this EA is engineered to capitalize on high-probability setups across all major sessions with minimal human intervention.   Core Logic Breakdown: Double Moving Avera
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experts
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Altri dall’autore
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicatori
Importante: Dopo l'acquisto, contattami per ricevere istruzioni e raccomandazioni sulla configurazione dell'indicatore! Descrizione di SniperScope SniperScope è un indicatore intelligente per la piattaforma MetaTrader 4 , progettato per identificare con precisione i punti d'ingresso nel mercato. Il sistema di filtraggio dei segnali include due RSI e due MA , riducendo efficacemente il rumore di mercato e fornendo segnali affidabili senza ridisegno . Vantaggi Le frecce si fiss
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Attenzione! Dopo l’acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate e consigli sull’utilizzo dell’esperto! Risultati comprovati: 55 operazioni in un anno — nessuna in perdita! Performance: capitale iniziale $1.000 trasformato in $136.000 senza martingala, griglia né arbitraggio. L’EA opera con un algoritmo personalizzato basato sul Price Action in tempo reale, con controllo automatico di spread e slippage. Imperator Legacy è un esperto automatico ad alte prestazioni progett
Divine Reversal
Natalyia Nikitina
Experts
Important: After purchase, contact me to receive setup instructions and expert recommendations! Divine Reversal — an algorithm designed for precision trading on gold XAUUSD Symbolism & Philosophy It all begins with balance. In a world where every trade is a step between fire and fog, a solution is born from opposites. Divine Reversal embodies precision in chaos, calmness in impulse. It doesn’t make noise — it acts. Where others get lost in the flow of price, it finds structure and
Azazel Imperium
Natalyia Nikitina
Experts
Important: After purchase, please contact me to receive setup instructions and expert recommendations! Azazel Imperium — Premium Expert Advisor for XAUUSD Product Description Azazel Imperium is an intelligent trading system designed for confident and precise gold trading. It adapts to market structure, combining mathematical rigor, capital protection, and flexible architecture. This is not just an expert advisor — it’s an empire of decision-making, where every trade follows logic a
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attenzione! Contattaci immediatamente dopo l'acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e raccomandazioni! Maksimus EA MT5 è un consulente esperto altamente professionale progettato per automatizzare il trading sul mercato Forex. Questo esperto combina potenti algoritmi di analisi delle tendenze con strumenti flessibili per la gestione delle posizioni, rendendolo indispensabile per i trader che cercano stabilità e crescita del capitale. Il consulente supporta sia il trading con lotti fi
Deriv iMazing MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Deriv iMazing MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Deriv iMazing MT5? 1️⃣ Artificial intelligence on your side: 24/7 automated trading usin
Deriv Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Deriv Synergetic MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Deriv Synergetic MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 trading automati
Deriv Umbrella MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me right after the purchase to get detailed instructions and recommendations! Deriv Umbrella MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns, such as price pullback after a sharp movement in either direction. Simply launch the advisor on the AUDCAD chart and let other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or skills from you. Start the advisor and enjoy your
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Princess of Milana MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Princess of Milana MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 automated tr
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after your purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Missy Fab MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Missy Fab MT5? 1️⃣ Artificial intelligence on your side: 24/7 automated trading powered
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to the next level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Mother Earth MT5 , forget stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Mother Earth MT5? 1️⃣ AI on your side: Trade 24/7 using neural networks and intelligent alg
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Pelagia MT5 Advisor — your reliable partner in the Forex market, utilizing key market patterns. It is highly effective in trading price corrections after sharp movements in any direction, allowing you to profit in various market conditions. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge. All you need to do is activate the advisor, and it will set everything up for you, freeing y
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Duramax MT5 Advisor is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , utilizing innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns, such as price correction after sharp price movements in any direction. This advisor uses modern algorithms and data analysis technologies to adapt to ever-changing market conditions and ensure stable results. It wo
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Ride the wind MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way for steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Ride the wind MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 automated trading us
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Advisor Winter MT5 is a professional advisor. In the future, if desired, you can optimize it to suit your needs! Advisor Winter MT5 is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , using innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns such as price retracement after sharp movements in any direction. This advisor applies advanced algorithm
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Advisor BaLLzProtector MT5 is a professional advisor. In the future, if desired, you can optimize it to suit your needs! Advisor BaLLzProtector MT5 is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , using innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns such as price retracement after sharp movements in any direction. This advisor applies ad
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! TradeRanger MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns, such as price retracements after sharp movements in any direction, to effectively generate profit. Launch the advisor on a single chart with the AUDCAD pair selected, and let it automatically handle other currency pairs. This is a fully automated trading system that requires no special skills from you. Simply install
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
Deriv XII MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me right after the purchase to receive detailed instructions and recommendations! Deriv XII MT5 Advisor is a reliable assistant in the Forex market that uses key market patterns, such as price retracement after sharp movements in either direction. How to use: Launch the advisor on the NZDCAD chart, and the other currencies will work automatically. This system is fully automated and requires no special knowledge. All you need to do is activate the advisor, and it will do
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attenzione! Contattami subito dopo l’acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e consigli personalizzati! Consulente per MT5, ottimizzato per il superamento delle sfide di prop trading. Descrizione generale Questo sistema di trading automatizzato professionale è progettato per aiutare i trader a superare le valutazioni di prop firm come FTMO, FundedNext, The5ers e molte altre. Basato su una strategia che intercetta impulsi di volatilità, adotta una gestione del rischio rigorosa e no
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Beskar Sovereign EA MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Beskar Sovereign EA MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Solaris Imperium MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Solaris Imperium MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on Your Side: 24/7 automated tradi
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Force Strategy MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable profit source! Why Choose Force Strategy MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading powered by neural network
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and guidance! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Divine Duality MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Divine Duality MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural networks and int
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione