👑 Velvet Ace EA — l’intelligenza che opera al posto tuo
🚀 Benvenuto in una nuova era del trading Forex! Sei stanco dei rischi continui e dell’incertezza? Con Velvet Ace EA MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto!
Avvia semplicemente il consulente sul grafico della coppia NZDCAD e le altre coppie valutarie funzioneranno in automatico. È un sistema completamente automatizzato basato su algoritmi IA avanzati, che richiede un intervento minimo da parte tua. Una volta avviato, il software farà tutto da solo.
💡 Perché scegliere Velvet Ace EA MT5?
- 1️⃣ Intelligenza artificiale al tuo servizio: Automazione 24/7 attraverso reti neurali e algoritmi intelligenti. Rischio minimo, efficienza massima!
- 2️⃣ Flessibilità in ogni condizione di mercato: Velvet Ace EA MT5 si adatta facilmente alla volatilità e ai cambi di trend, garantendo risultati stabili.
- 3️⃣ Nuovi tipi di esecuzione ordini (FILLING TYPES):
- Immediate or Cancel (IOC): Esecuzione rapida della quantità disponibile, con cancellazione del restante.
- Fill or Kill (FOK): Esecuzione solo se possibile interamente, altrimenti annullamento.
- Return: La quantità non eseguita viene restituita, permettendo di continuare a fare trading.
- Book or Cancel (BOC): L’ordine viene inserito nel book senza esecuzione immediata.
- 4️⃣ Gestione intelligente del rischio: Stop loss adattivi e strategie dinamiche proteggono i tuoi fondi in modo efficace.
- 5️⃣ Avvio rapido: Tutte le impostazioni sono già pronte — installa e inizia a fare trading con successo in pochi minuti!
🔍 Come funziona?
Velvet Ace EA utilizza la potenza delle reti neurali per prevedere i movimenti dei prezzi e fornisce un sistema affidabile di gestione del capitale. I suoi algoritmi avanzati permettono di minimizzare i rischi anche in mercati instabili.
💼 Progettato per l’élite
Velvet Ace EA non è adatto a tutti. È pensato per trader con saldo a partire da $5000 che considerano il loro portafoglio come un attivo d’investimento. In condizioni di mercato instabili potrebbe essere necessario finanziamento aggiuntivo — questo strumento è creato per decisioni serie e approcci maturi.
⚙️ Specifiche tecniche
- Coppie valutarie: NZDCAD, AUDCAD
- Avvio consigliato: NZDCAD
- Timeframe: M15
- Tipo di conto: Raw Spread
- Leva finanziaria: 1:500
- Deposito minimo: $5000
- Deposito consigliato: $10000+
- VPS: facoltativo (raccomandato per la stabilità)
- Broker consigliato: IC Markets
💰 Prezzi e condizioni
- Prezzo promozionale: valido fino al 5 ottobre
- Incremento di $100 ogni 10 vendite
- Prezzo finale: $2800
🔥 Prenota Velvet Ace EA al prezzo attuale — e ottieni accesso all’algoritmo che opera per te.
🌐 Serie Imperium
Velvet Ace EA fa parte della serie premium Imperium, sviluppata dal creatore di Ride the Wind MT5, Solaris Imperium MT5 e altre soluzioni di eccellenza. Offerto a un gruppo selezionato di trader che puntano alla crescita costante e al controllo del capitale.
📧 Contatto
Per istruzioni e supporto personale, scrivi a: mila88899sup99@yandex.ru