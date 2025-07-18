



Descrizione

AllPair Engine è un Expert Advisor progettato con precisione per operare su sei delle principali coppie di valute Forex. Anziché utilizzare un approccio di trading univoco, questo EA integra sei strategie uniche, ciascuna attentamente strutturata in base alle tendenze comportamentali di una specifica coppia di valute: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e USDJPY.

L'EA è completamente modulare, con ogni strategia che opera in modo indipendente sotto un'unica interfaccia, offrendo un ambiente di trading strutturato e altamente personalizzabile. Attraverso parametri di input esterni, i trader hanno un controllo granulare sulle modalità di negoziazione di ciascuna coppia di valute, inclusa la possibilità di abilitare o disabilitare le coppie, modificare il comportamento di trading, controllare i livelli di rischio e gestire il numero di ordini attivi.





Componenti funzionali chiave

Strategie interne specifiche per coppia

Ogni coppia di valute supportata ha una propria logica di trading integrata, ottimizzata per adattarsi alle caratteristiche tecniche e strutturali di quella coppia.

Queste strategie sono progettate per funzionare in modo indipendente, consentendo l'attivazione selettiva della coppia in base alle preferenze dell'utente o alle condizioni di mercato.

Dopo l'acquisto vengono forniti file di set personalizzati per ciascuna coppia, consentendo una configurazione plug-and-play pur mantenendo la flessibilità per la regolazione manuale.

Opzioni di esecuzione commerciale

L'EA consente all'utente di scegliere tra trading a ingresso singolo o multi-ordine per coppia.

Queste configurazioni rispecchiano il comportamento di trading osservato nei conti di segnali verificati, offrendo spunti su come strutturare l'accumulo di trade e il ridimensionamento delle posizioni in base a parametri controllati.

Integrazione del filtro notizie

Include un modulo di filtro notizie integrato per gestire l'esposizione durante eventi economici programmati ad alto impatto.

Il filtro può essere personalizzato per sospendere le negoziazioni prima e dopo le notizie, contribuendo a ridurre l'esposizione a una volatilità improvvisa.

Quadro di gestione del rischio

Un sistema di controllo del rischio scalabile consente di scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, da configurazioni conservative a basso rischio a profili aggressivi ad altissimo rischio.

Gli utenti possono regolare le dimensioni delle posizioni, i moltiplicatori dei lotti, il numero massimo di operazioni aperte e altro ancora tramite le impostazioni di input.

L'EA non utilizza strategie di martingala, griglia, arbitraggio o altre strategie di capitalizzazione, a meno che non siano esplicitamente abilitate dall'utente.

Modalità di recupero in 3 fasi

Modalità di recupero in 3 fasi: aumenta la dimensione del lotto di 0,01 per un massimo di 3 operazioni in seguito a una perdita, quindi ripristina la dimensione del lotto originale.

Questo approccio utilizza un processo di recupero lineare e limitato, con l'obiettivo di recuperare con un'esposizione minima.

Non sono previsti meccanismi di Martingala o raddoppio: si tratta di un meccanismo di recupero controllato e moderato.





Controllo e configurazione degli ingressi

Tutto il comportamento dell'EA è gestito tramite parametri di input, offrendo ai trader piena autonomia sulle azioni del sistema. Mentre gli utenti avanzati possono perfezionare manualmente gli input, gli utenti principianti e intermedi trarranno vantaggio dai file di set già pronti e personalizzati per ogni coppia di valute.

Dopo l'acquisto, viene fornita anche una guida completa agli input, che spiega lo scopo di ciascuna impostazione, insieme a consigli d'uso per diverse condizioni di trading o tipi di conto.





Cosa è incluso dopo l'acquisto

File di configurazione per ogni coppia di valute supportata

Guida di input che spiega ogni parametro e opzione di configurazione

Aggiornamenti di compatibilità continui e supporto utente

Esempi di segnali (solo a scopo di riferimento) basati su configurazioni predefinite e personalizzate





Note sulla compatibilità e sull'utilizzo

Progettato per l'uso su piattaforme MT5 con supporto per il trading multi-simbolo

Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)

Ottimizzato per conti che utilizzano la valuta di base USD, ma personalizzabile per altri

Supporta VPS o hosting locale: si preferiscono ambienti a bassa latenza











































































































































































