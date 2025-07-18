AllPair Engine

3.83

AllPair Engine – EA multi-strategia per le principali coppie di valute | AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY


Descrizione

AllPair Engine è un Expert Advisor progettato con precisione per operare su sei delle principali coppie di valute Forex. Anziché utilizzare un approccio di trading univoco, questo EA integra sei strategie uniche, ciascuna attentamente strutturata in base alle tendenze comportamentali di una specifica coppia di valute: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF e USDJPY.

L'EA è completamente modulare, con ogni strategia che opera in modo indipendente sotto un'unica interfaccia, offrendo un ambiente di trading strutturato e altamente personalizzabile. Attraverso parametri di input esterni, i trader hanno un controllo granulare sulle modalità di negoziazione di ciascuna coppia di valute, inclusa la possibilità di abilitare o disabilitare le coppie, modificare il comportamento di trading, controllare i livelli di rischio e gestire il numero di ordini attivi.


Acquista Gold Throne e ricevi AllPair Engine gratis! Non valido per i noleggi! Scrivi in privato per maggiori dettagli.


Guarda gli altri nostri prodotti: clicca qui


Il prezzo aumenterà di 100 $ ogni 5 copie vendute, fino al prezzo finale di 1700 $


Componenti funzionali chiave

Strategie interne specifiche per coppia

  • Ogni coppia di valute supportata ha una propria logica di trading integrata, ottimizzata per adattarsi alle caratteristiche tecniche e strutturali di quella coppia.
  • Queste strategie sono progettate per funzionare in modo indipendente, consentendo l'attivazione selettiva della coppia in base alle preferenze dell'utente o alle condizioni di mercato.
  • Dopo l'acquisto vengono forniti file di set personalizzati per ciascuna coppia, consentendo una configurazione plug-and-play pur mantenendo la flessibilità per la regolazione manuale.

Opzioni di esecuzione commerciale

  • L'EA consente all'utente di scegliere tra trading a ingresso singolo o multi-ordine per coppia.
  • Queste configurazioni rispecchiano il comportamento di trading osservato nei conti di segnali verificati, offrendo spunti su come strutturare l'accumulo di trade e il ridimensionamento delle posizioni in base a parametri controllati.

Integrazione del filtro notizie

  • Include un modulo di filtro notizie integrato per gestire l'esposizione durante eventi economici programmati ad alto impatto.
  • Il filtro può essere personalizzato per sospendere le negoziazioni prima e dopo le notizie, contribuendo a ridurre l'esposizione a una volatilità improvvisa.

Quadro di gestione del rischio

  • Un sistema di controllo del rischio scalabile consente di scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, da configurazioni conservative a basso rischio a profili aggressivi ad altissimo rischio.
  • Gli utenti possono regolare le dimensioni delle posizioni, i moltiplicatori dei lotti, il numero massimo di operazioni aperte e altro ancora tramite le impostazioni di input.
  • L'EA non utilizza strategie di martingala, griglia, arbitraggio o altre strategie di capitalizzazione, a meno che non siano esplicitamente abilitate dall'utente.

Modalità di recupero in 3 fasi

  • Modalità di recupero in 3 fasi: aumenta la dimensione del lotto di 0,01 per un massimo di 3 operazioni in seguito a una perdita, quindi ripristina la dimensione del lotto originale.
  • Questo approccio utilizza un processo di recupero lineare e limitato, con l'obiettivo di recuperare con un'esposizione minima.
  • Non sono previsti meccanismi di Martingala o raddoppio: si tratta di un meccanismo di recupero controllato e moderato.


Controllo e configurazione degli ingressi

Tutto il comportamento dell'EA è gestito tramite parametri di input, offrendo ai trader piena autonomia sulle azioni del sistema. Mentre gli utenti avanzati possono perfezionare manualmente gli input, gli utenti principianti e intermedi trarranno vantaggio dai file di set già pronti e personalizzati per ogni coppia di valute.

Dopo l'acquisto, viene fornita anche una guida completa agli input, che spiega lo scopo di ciascuna impostazione, insieme a consigli d'uso per diverse condizioni di trading o tipi di conto.


Cosa è incluso dopo l'acquisto

  • File di configurazione per ogni coppia di valute supportata
  • Guida di input che spiega ogni parametro e opzione di configurazione
  • Aggiornamenti di compatibilità continui e supporto utente
  • Esempi di segnali (solo a scopo di riferimento) basati su configurazioni predefinite e personalizzate


Note sulla compatibilità e sull'utilizzo

  • Progettato per l'uso su piattaforme MT5 con supporto per il trading multi-simbolo
  • Funziona con la maggior parte dei broker, si consigliano ambienti a basso spread (non consigliato per Exness)
  • Ottimizzato per conti che utilizzano la valuta di base USD, ma personalizzabile per altri
  • Supporta VPS o hosting locale: si preferiscono ambienti a bassa latenza













































Filtro:
Ralph Lips
1282
Ralph Lips 2025.08.27 21:21 
 

Definitely one of the fastest methods to burn your account to the ground. Even low risk is insane!

DRT Circle
4167
Risposta dello sviluppatore Phathutshedzo Tshivhasa 2025.09.05 07:02
RR has been updated you can now set it manually even 1:1 if you wish SL and TP can be controlled manually, and also the performance of the EA has been updated
shahbaz112
200
shahbaz112 2025.08.17 17:23 
 

The All Pair Engine EA is very outstanding—consistent, intuitive, and great EA . It performs well even in volatile markets and runs smoothly with minimal oversight. Setup is easy, and updates continually improve performance. Phathutshedzo provides outstanding support, making this a highly profitable EA. Thanks Phathutshedzo

Ontongtrader
203
Ontongtrader 2025.08.14 01:17 
 

just bought this ae, been monitoring the result.

張志銘
32
張志銘 2025.08.12 17:39 
 

This is a useful trading tool and worth buying

akira1212
137
akira1212 2025.08.06 15:20 
 

This is a very dangerous EA. My account went bankrupt within 20 days of using it. The losses are 10-20 times greater than the profits, so unless you have a very high win rate, you won't see any profits. It was just rubbish to me. I'll never use it again.

maddeekay
58
maddeekay 2025.08.03 18:42 
 

purchased the EA a week ago and have 23 trades in total, with 21 in profit and 2 losses (on demo). Only traded on 3 days which is short period of testing, but looking good so far with account in profit overall. Support from the seller has also been good and takes around 2 days to respond, which isn't too bad. Set files and supplied guide are easy to follow, have also supplied details of trades in comments.

Rispondi alla recensione