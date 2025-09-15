illusione DiabloTrade Advisor è uno strumento di day trading altamente efficace per i mercati Forex e degli indici. Il nostro team Conto generale, conto fondo accessori, sfide correlate agli accessori.

Un approccio completamente diverso al trading.



DiabloTrade è un sistema di scalping basato su griglia che utilizza la funzionalità stop-loss e incorpora filtri di notizie e liquidazioni programmate come parametri di gestione del conto. Invece di aumentare le dimensioni dei lotti, il sistema aggiunge posizioni a livelli strategici e le liquida al massimo potenziale di rialzo. Diavolo Questo non è il tipico sistema online che rovina il tuo conto con un trading eccessivo e un rischio illimitato. Gli EA proteggono il tuo conto da eventi negativi chiudendo tutte le operazioni e impostando livelli di stop-loss (in percentuale o in dollari) per interrompere le operazioni fino al giorno successivo. Questo è particolarmente utile per i conti individuali che cercano di ridurre al minimo le perdite giornaliere.

Diablo Trading Supportiamo una coppia di valute ( USDJPY/EURJPY ) e un indice ( NASDAQ/DAX40 ). Questi quattro prodotti possono essere negoziati tramite un unico conto, un conto dedicato all'indice/valuta o quattro conti separati, a seconda delle preferenze dell'utente. Ciò consente agli utenti finali di sfruttare un'ampia gamma di opportunità di trading su più classi di attività. La volatilità del mercato e le rapide possibilità di ingresso e uscita dal mercato aumentano significativamente la frequenza di negoziazione degli indici.

Diablo Trading Questo sistema è utile sia per gli investitori occasionali che per quelli esperti. I conti bilanciati consentono decisioni rapide e un trading coerente. Offre diverse opzioni di input (filtro delle notizie orarie, chiusura di tutte le operazioni il venerdì, perdita massima giornaliera, ecc.) per aiutare gli investitori a monitorare le proprie regole di trading. Offre anche una funzione che limita il numero di posizioni detenute.

Diablo Trading Supporta le modalità di trading a lotto fisso e a saldo proporzionale, regolando automaticamente le dimensioni dei lotti all'aumentare del saldo. Con una configurazione minima, questo sistema è pronto all'uso. Monitora attentamente il mercato, sfrutta con precisione le opportunità di trading, gestisci efficacemente il rischio ed esegui operazioni con precisione.





Requisiti minimi e raccomandazioni

Broker consigliati: Broker che offrono spread e condizioni vantaggiose sui mercati Forex e degli indici.

Un conto standard è una scelta migliore (o un conto RAW con commissioni basse), poiché le commissioni non hanno un impatto significativo sui profitti e sulle perdite.

Deposito minimo: $500 per conti con leva finanziaria 1:500.

Deposito iniziale consigliato: $ 1.000 per un conto con leva finanziaria 1:500.

La leva finanziaria è pari o superiore a 1:100.

Tipo di conto: garantito.

Esegui il tuo EA 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite un VPS (obbligatorio).