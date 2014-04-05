Pipsator MT5

L'indicatore mostra la direzione del trend, i punti di ingresso e i punti di uscita più appropriati per le operazioni. Inoltre, visualizza statistiche su tutti i segnali per migliorare l'analisi del trading.

Versione dell'indicatore per MT4

Caratteristiche

  • Questo indicatore non si ridisegna.
  • Può essere utilizzato per fare trading con qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute.
  • Funziona su tutti i timeframe.
  • I segnali di ingresso appaiono all'apertura di una nuova candela.
  • I segnali di uscita sono approssimativi, poiché spesso è possibile chiudere un'operazione con un profitto maggiore.
  • Nell'angolo in alto a sinistra è visualizzato un pannello dettagliato delle statistiche delle operazioni, che può essere ridotto.
  • Mostra la direzione del trend sui timeframe da M1 a W1.
  • Codice leggero che non sovraccarica o rallenta il terminale.
  • Per non perdere i segnali di ingresso, è possibile ricevere notifiche tramite finestra di avviso e notifiche push.
  • Adatto a utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.

Pannello delle Statistiche

  • Numero di giorni da cui viene tratto lo storico dei segnali.
  • Numero totale di segnali per cui vengono fornite statistiche.
  • Rapporto tra segnali redditizi e segnali in perdita.
  • Percentuale di segnali redditizi rispetto al totale.
  • Profitto medio per segnale.
  • Profitto totale di tutti i segnali.
  • Perdita media per segnale.
  • Perdita totale di tutti i segnali.
  • Ultimo ping al server del broker.
  • Spread attuale.
  • Direzione del trend (SU/GIÙ) sui timeframe da M1 a W1.

Parametri di Configurazione

  • "Period": Sensibilità dell'indicatore.
  • "Font size": Dimensione del carattere per il pannello delle statistiche.
  • "Show line": Attiva/disattiva la visualizzazione della linea di tendenza.
  • "Show circles": Attiva/disattiva la visualizzazione dei cerchi al cambio di tendenza.
  • "Show entry/exit": Attiva/disattiva la visualizzazione dei punti di ingresso e uscita dal mercato.
  • "Show statistics": Attiva/disattiva la visualizzazione del pannello delle statistiche dei segnali nell'angolo in alto a sinistra del grafico.
  • "Use alert notification": Attiva/disattiva la finestra pop-up con notifica sonora.
  • "Use push notification": Attiva/disattiva le notifiche push.


Altri dall’autore
Trend Analyser MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore indica i punti di ingresso e uscita più adatti per le operazioni. Visualizza anche dati statistici su tutti i segnali per un migliore analisi del trading. Con questo indicatore, potrai comprendere meglio il mercato. Non appena la forza del trend inizia a indebolirsi (verrà mostrato sul pannello), la linea del trend tenderà a una posizione orizzontale - questo è un segnale per uscire dall'operazione. Versione dell'indicatore per MT5 Caratteristiche Questo indicatore non ridisegna.
PulseTrend MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore mostra la direzione del trend, le frecce per l'ingresso e i punti di uscita più adatti per le operazioni. Vengono inoltre visualizzate le statistiche relative a tutti i segnali per una migliore analisi delle operazioni. Versione dell'indicatore per MT4 Caratteristiche Questo indicatore non viene ridisegnato. Può essere utilizzato per negoziare qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute. Funziona su tutti i timeframe. I segnali di ingresso appai
Flat finder MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
Questo indicatore individua un livello piatto e dipinge l'area individuata con un rettangolo colorato. L'idea principale di questo indicatore è quella di rilevare una piatta quando il prezzo riempie una certa area del grafico. Parametri di ingresso: Color rectangle - colore del rettangolo da ombreggiare. Bars in rectangle - numero minimo consentito di barre in un rettangolo. Density in % - densità della piatta, impostata come percentuale dell'area del rettangolo.
Optimum Points MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore mostra la direzione del trend da più timeframe in un'unica finestra. Se il trend di diversi timeframe coincide, vengono disegnate delle frecce. È anche possibile passare all'istogramma, che indica il trend sul timeframe corrente. L'indicatore disegna sul grafico i punti di entrata e i punti di uscita approssimativi. Attenzione: poiché l'indicatore è multi-timeframe, quando lo si utilizza nel tester della strategia è necessario scaricare in anticipo le quotazioni per tutti i timefr
PulseTrend MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore mostra la direzione del trend, le frecce per l'ingresso e i punti di uscita più adatti per le operazioni. Vengono inoltre visualizzate le statistiche relative a tutti i segnali per una migliore analisi delle operazioni. Versione dell'indicatore per MT5 Caratteristiche Questo indicatore non viene ridisegnato. Può essere utilizzato per negoziare qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute. Funziona su tutti i timeframe. I segnali di ingresso appai
Pipsator MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore mostra la direzione del trend, i punti di ingresso e i punti di uscita più appropriati per le operazioni. Inoltre, visualizza statistiche su tutti i segnali per migliorare l'analisi del trading. Versione dell'indicatore per MT5 Caratteristiche Questo indicatore non si ridisegna. Può essere utilizzato per fare trading con qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute. Funziona su tutti i timeframe. I segnali di ingresso appaiono all'apertura di una n
Flat finder
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
Questo indicatore individua un livello piatto e dipinge l'area individuata con un rettangolo colorato. L'idea principale di questo indicatore è quella di rilevare una piatta quando il prezzo riempie una certa area del grafico. Parametri di ingresso: Color rectangle - colore del rettangolo da ombreggiare. Bars in rectangle - numero minimo consentito di barre in un rettangolo. Density in % - densità della piatta, impostata come percentuale dell'area del rettangolo.
Optimum Points MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore mostra la direzione del trend da più timeframe in un'unica finestra. Se il trend di diversi timeframe coincide, vengono disegnate delle frecce. È anche possibile passare all'istogramma, che indica il trend sul timeframe corrente. L'indicatore disegna sul grafico i punti di entrata e i punti di uscita approssimativi. Attenzione: poiché l'indicatore è multi-timeframe, quando lo si utilizza nel tester della strategia è necessario scaricare in anticipo le quotazioni per tutti i timefr
Trend Analyser MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicatori
L'indicatore indica i punti di ingresso e uscita più adatti per le operazioni. Visualizza anche dati statistici su tutti i segnali per un migliore analisi del trading. Con questo indicatore, potrai comprendere meglio il mercato. Non appena la forza del trend inizia a indebolirsi (verrà mostrato sul pannello), la linea del trend tenderà a una posizione orizzontale - questo è un segnale per uscire dall'operazione. Versione dell'indicatore per MT4 Caratteristiche Questo indicatore non ridisegna.
