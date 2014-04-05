Pipsator MT5
- Indicatori
- Yuriy Lyachshenko
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
L'indicatore mostra la direzione del trend, i punti di ingresso e i punti di uscita più appropriati per le operazioni. Inoltre, visualizza statistiche su tutti i segnali per migliorare l'analisi del trading.
Versione dell'indicatore per MT4
Caratteristiche
- Questo indicatore non si ridisegna.
- Può essere utilizzato per fare trading con qualsiasi asset: criptovalute, azioni, metalli, indici, materie prime e valute.
- Funziona su tutti i timeframe.
- I segnali di ingresso appaiono all'apertura di una nuova candela.
- I segnali di uscita sono approssimativi, poiché spesso è possibile chiudere un'operazione con un profitto maggiore.
- Nell'angolo in alto a sinistra è visualizzato un pannello dettagliato delle statistiche delle operazioni, che può essere ridotto.
- Mostra la direzione del trend sui timeframe da M1 a W1.
- Codice leggero che non sovraccarica o rallenta il terminale.
- Per non perdere i segnali di ingresso, è possibile ricevere notifiche tramite finestra di avviso e notifiche push.
- Adatto a utenti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.
Pannello delle Statistiche
- Numero di giorni da cui viene tratto lo storico dei segnali.
- Numero totale di segnali per cui vengono fornite statistiche.
- Rapporto tra segnali redditizi e segnali in perdita.
- Percentuale di segnali redditizi rispetto al totale.
- Profitto medio per segnale.
- Profitto totale di tutti i segnali.
- Perdita media per segnale.
- Perdita totale di tutti i segnali.
- Ultimo ping al server del broker.
- Spread attuale.
- Direzione del trend (SU/GIÙ) sui timeframe da M1 a W1.
Parametri di Configurazione
- "Period": Sensibilità dell'indicatore.
- "Font size": Dimensione del carattere per il pannello delle statistiche.
- "Show line": Attiva/disattiva la visualizzazione della linea di tendenza.
- "Show circles": Attiva/disattiva la visualizzazione dei cerchi al cambio di tendenza.
- "Show entry/exit": Attiva/disattiva la visualizzazione dei punti di ingresso e uscita dal mercato.
- "Show statistics": Attiva/disattiva la visualizzazione del pannello delle statistiche dei segnali nell'angolo in alto a sinistra del grafico.
- "Use alert notification": Attiva/disattiva la finestra pop-up con notifica sonora.
- "Use push notification": Attiva/disattiva le notifiche push.