PipRush MT4
- Indicatori
- Hugo Feruglio
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 22 luglio 2025
- Attivazioni: 10
PipRush è un indicatore tecnico che identifica opportunità di trading strutturate utilizzando logiche statistiche. Disegna automaticamente configurazioni di trade con livelli predefiniti di ingresso, stop loss e take profit.
L'indicatore è pensato per i trader che desiderano ridurre l’analisi manuale e applicare un approccio coerente e basato sui dati.
Caratteristiche principali
- Traccia automaticamente la configurazione completa del trade: ingresso, stop loss, take profit e rapporto rischio/rendimento
- Pannello in tempo reale che mostra le metriche di performance
- Avvisi quando si presenta un nuovo segnale valido
- Facile da usare, con configurazione minima
- Compatibile con tutti i principali mercati: Forex, indici, metalli e criptovalute
- Segnali non ridisegnati: una volta mostrati, non cambiano
Come funziona
- Aggiungi l'indicatore al grafico
- Attendi la comparsa di un nuovo segnale
- I livelli di ingresso, stop loss e take profit vengono tracciati automaticamente
- Inserisci un ordine pendente ai livelli suggeriti
- Dopo ogni operazione, il pannello si aggiorna con i dati di performance in tempo reale
Destinato a
- Trader che desiderano una configurazione chiara e visiva senza dover indovinare
- Principianti che vogliono acquisire fiducia con segnali strutturati e basati su regole
- Trader esperti che cercano di semplificare il proprio processo e migliorare la costanza
- Day trader e swing trader in cerca di ingressi di qualità con rischio definito
- Chiunque desideri un processo ripetibile basato su dati in tempo reale
Note
- Questo prodotto non ridisegna i segnali
- Non utilizza DLL o risorse esterne
- Non sono richiesti collegamenti a piattaforme esterne
Supporto
Per domande o feedback, contattami tramite messaggio privato su MQL5.