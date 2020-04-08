PipRush MT4

PipRush è un indicatore tecnico che identifica opportunità di trading strutturate utilizzando logiche statistiche. Disegna automaticamente configurazioni di trade con livelli predefiniti di ingresso, stop loss e take profit.

L'indicatore è pensato per i trader che desiderano ridurre l’analisi manuale e applicare un approccio coerente e basato sui dati.

Caratteristiche principali

  • Traccia automaticamente la configurazione completa del trade: ingresso, stop loss, take profit e rapporto rischio/rendimento
  • Pannello in tempo reale che mostra le metriche di performance
  • Avvisi quando si presenta un nuovo segnale valido
  • Facile da usare, con configurazione minima
  • Compatibile con tutti i principali mercati: Forex, indici, metalli e criptovalute
  • Segnali non ridisegnati: una volta mostrati, non cambiano

Come funziona

  1. Aggiungi l'indicatore al grafico
  2. Attendi la comparsa di un nuovo segnale
  3. I livelli di ingresso, stop loss e take profit vengono tracciati automaticamente
  4. Inserisci un ordine pendente ai livelli suggeriti
  5. Dopo ogni operazione, il pannello si aggiorna con i dati di performance in tempo reale

Destinato a

  • Trader che desiderano una configurazione chiara e visiva senza dover indovinare
  • Principianti che vogliono acquisire fiducia con segnali strutturati e basati su regole
  • Trader esperti che cercano di semplificare il proprio processo e migliorare la costanza
  • Day trader e swing trader in cerca di ingressi di qualità con rischio definito
  • Chiunque desideri un processo ripetibile basato su dati in tempo reale

Note

  • Questo prodotto non ridisegna i segnali
  • Non utilizza DLL o risorse esterne
  • Non sono richiesti collegamenti a piattaforme esterne

Supporto

Per domande o feedback, contattami tramite messaggio privato su MQL5.

