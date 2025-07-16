AI Impetus EA

AI Impetus EA - Il Robot di Trading Forex Multi-IA Definitivo Sistema di Trading Rivoluzionario a 9 Modelli di IA con Tecnologia Grid Avanzata

Sviluppato da trader esperti e specialisti di IA, AI Impetus EA rappresenta la prossima generazione del trading forex automatizzato. Questo Expert Advisor rivoluzionario integra sette modelli di IA premium (Claude 4, GPT-4o, Grok-3, DeepSeek, Mistral, Llama 3.1, Gemini 1.5) per fornire analisi di mercato e decisioni di trading senza precedenti.

Performance dal Vivo: Visualizza Segnale dal Vivo

Documentazione Completa: Manuale Utente

Strategia di Trading Principale

AI Impetus EA impiega un sistema intelligente di scansione multi-valuta che analizza automaticamente 12 coppie di valute principali simultaneamente. Il sistema richiede consenso da minimo 2-7 modelli di IA prima di eseguire qualsiasi operazione, garantendo che solo configurazioni ad alta probabilità vengano inserite.

Caratteristiche Chiave di Trading:

  • Selezione intelligente di coppie di valute da EURUSD, GBPUSD, EURAUD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, EURGBP, EURCHF
  • Cambio dinamico di coppie basato su consenso IA e condizioni di mercato
  • Analisi di mercato in tempo reale su tutte le coppie per punti di ingresso ottimali
  • Tecnologia grid avanzata con tre modalità distinte: Lotto Fisso, Progressivo e Martingala
  • Capacità di trading bidirezionale con decisioni intelligenti BUY/SELL

Il sistema monitora continuamente le condizioni di mercato e cambia automaticamente alla coppia di valute più redditizia basata sul voto dei modelli di IA. Ogni ciclo di query valuta tutte le coppie disponibili, con i modelli di IA che determinano la coppia con il più alto potenziale di profitto.

Sistema di Gestione del Rischio

Caratteristiche di Protezione Account:

  • Monitoraggio drawdown configurabile con limiti automatici
  • Protezione perdita giornaliera con soglie definite dall'utente
  • Controllo dimensione posizione con restrizioni lotto massimo
  • Validazione volume intelligente per prevenire over-leveraging
  • Limiti livello grid per gestione rischio completa

Specifiche Sistema Grid:

  • Tre modalità operative: Lotto Fisso, Progressivo (Additivo), Martingala (Moltiplicativo)
  • Sistema di salvataggio grid che si attiva al 50% di rapporto profitto
  • Obiettivo take profit comune per tutte le posizioni grid
  • Spaziatura grid adattata alla volatilità usando calcoli ATR
  • Massimo 8 simboli negoziati simultaneamente per gestione portfolio ottimale

Integrazione Analisi Tecnica

L'EA incorpora analisi multi-timeframe (15M-1H) su tutte le coppie di valute con filtraggio spread automatico. Gli indicatori tecnici includono RSI, Medie Mobili e integrazione ATR specifica per ogni coppia di valute. Il sistema utilizza livelli di take profit e stop loss basati sulla volatilità per rapporti rischio-ricompensa ottimali.

Requisiti Sistema e Configurazione

Requisiti Piattaforma:

  • MetaTrader 5 (richiesto)
  • Capitale minimo: $1000 (raccomandato $5000+)
  • Connessione internet stabile per accesso API IA
  • Qualsiasi broker (ECN raccomandato per esecuzione ottimale)

Opzioni di Configurazione:

  • Dimensione posizione massima: 0.1 lotti (predefinito, configurabile)
  • Esposizione totale massima: 0.5 lotti per simbolo
  • Limite perdita giornaliera: $50 (predefinito, regolabile)
  • Protezione drawdown: 5% (impostazione predefinita)
  • Distanza grid: 60 pip (configurabile)
  • Intervalli query: 15 minuti (predefinito per scansione ottimale)

Modalità Operative

Modalità IA Completa: Richiede ambiente di trading dal vivo per recupero dati IA in tempo reale e funzionalità completa. Tutti e sette i modelli di IA attivi con selezione dinamica coppie.

Modalità Backup Tecnico: Disponibile per backtesting e account demo. Utilizza solo indicatori tecnici senza integrazione IA.

Nota Importante: La funzionalità completa del sistema richiede trading dal vivo a causa dei requisiti API IA in tempo reale. Le limitazioni del backtesting si applicano ai componenti IA.

Installazione e Supporto

Installazione semplice drag-and-drop sulla piattaforma MetaTrader 5. Guida configurazione API step-by-step inclusa con l'acquisto. WebRequest deve essere configurato correttamente in MT5 per funzionalità completa.

Supporto Post-Acquisto:

  • Manuale installazione completo fornito
  • Istruzioni configurazione per performance ottimale
  • Guidance configurazione per diverse dimensioni account
  • Accesso a raccomandazioni ottimizzazione performance

Profilo Trading Target

Progettato per trader professionali che cercano automazione guidata da IA, investitori consapevoli del rischio che vogliono trading grid protetto, e trader che richiedono decisioni di consenso multiplo IA. Adatto sia per trading personale che applicazioni gestione rischio livello istituzionale.

Caratteristiche Performance:

  • Diversificazione multi-valuta per rischio ridotto
  • Approccio sistematico per ingresso e uscita mercato
  • Gestione rischio automatizzata con capacità override manuale
  • Scalabile da account piccoli a dispiegamento capitale sostanziale

Verifica Performance dal Vivo

Monitora performance in tempo reale attraverso il nostro servizio segnali dal vivo. Traccia risultati trading reali, metriche rischio e performance sistema sotto diverse condizioni di mercato.

Collegamenti:

  • Performance dal Vivo: Visualizza Segnale dal Vivo
  • Documentazione: Manuale Utente Completo

Divulgazione Rischi

Avvertimento Rischio Trading

Il trading di valute estere comporta rischio sostanziale di perdita e potrebbe non essere adatto per tutti gli investitori. Performance passata non garantisce risultati futuri. Dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, livello di esperienza e appetito per il rischio prima di fare trading.

Disclaimer Tecnologia IA

Questo software utilizza servizi IA di terze parti. Le previsioni IA non sono garantite accurate. I costi API sono separati e addebitati dai fornitori IA. La disponibilità del servizio IA può variare. Gli utenti sono responsabili per i costi API e le dipendenze del servizio.

Limitazioni Sistema

La funzionalità IA completa richiede ambiente trading dal vivo. Le capacità di backtesting sono limitate per componenti IA. La connettività internet è essenziale per performance ottimale. Configurazione WebRequest richiesta in MetaTrader 5.

Raccomandazioni Importanti

Inizia con trading demo per familiarizzare con l'operazione del sistema. Usa dimensionamento posizione appropriato relativo al capitale account. Non rischiare mai più di quanto puoi permetterti di perdere. Monitora performance sistema e regola impostazioni secondo necessità.

Responsabilità Utente

Tutte le decisioni di trading e le loro conseguenze rimangono interamente tua responsabilità. Assicura conformità con regolamentazioni trading locali. Questo software è fornito come strumento di trading e non costituisce consulenza finanziaria.


Recensioni 2
Thomas Wagner
33
Thomas Wagner 2025.07.22 08:16 
 

I've made my first profits, and they're matching the live signal. Overall I am happy! Support is very helpful. And setup is quite easy. I'll keep you updated on how things progress! To the moon! ;)

Rispondi alla recensione