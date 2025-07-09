Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot


🚀 Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot: Robot Automatico con Protezione Multilivello per MetaTrader 5

Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato, sviluppato da creatori professionisti di sistemi di trading avanzati ad alta velocità. Monitora costantemente i movimenti impulsivi dei prezzi e adotta una strategia ideale per i rapidi cambiamenti del mercato, anche durante la pubblicazione di dati economici importanti come i Non-Farm Payrolls (NFP).

Il trading algoritmico consente al nostro robot di reagire istantaneamente agli eventi e ai movimenti del mercato, eseguendo le operazioni (apertura e chiusura) ad una velocità inaccessibile all'essere umano. Questo elimina il fattore emotivo e permette di seguire rigorosamente l'algoritmo preimpostato.

Questo EA è ottimizzato per operare sulla coppia di valute EURUSD e richiede una connessione stabile con una latenza minima (Ping basso) per un trading efficace. Opera in modo autonomo ed è ideale per un funzionamento ininterrotto su un server VPS remoto. L'EA Adaptive Lot è accessibile a trader di ogni livello e può essere avviato con un deposito minimo di $2.5 USD. Per un funzionamento ottimale e stabile, si raccomanda un deposito di $20 USD o superiore.

Caratteristiche e Funzioni Chiave

  • Strategia di Breakout (Rottura): L'EA posiziona ordini pendenti di tipo Buy Stop e Sell Stop a una distanza predefinita dal prezzo corrente. Non appena un ordine viene eseguito, l'ordine opposto viene automaticamente cancellato.

  • Massima Protezione dallo Slippage: La logica del nostro sistema di trading, in combinazione con il server VPS, è progettata per ridurre al minimo lo slippage. Ciò garantisce un'esecuzione degli ordini ultra-precisa anche nei momenti di elevata volatilità, assicurando il rispetto delle vostre condizioni di trading.

🛡️ Gestione Innovativa del Rischio a Livelli Multipli

🛑 Comunicazione Server a Doppio Canale per l'Affidabilità

L'Expert Advisor Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot supporta una comunicazione a due canali con il server di trading, garantendo la massima tolleranza ai guasti (Fault Tolerance):

  • Canale Tick di Quotazione (canale principale per il trading e i prezzi).

  • Canale di Transazione (canale di riserva per i dati finanziari critici del conto: Saldo, Equity (Margine Libero), Profitti/Perdite Fluttuanti).

1. Affidabilità Potenziata e Protezione dal Drawdown

  • Gestione Flessibile dei Lotti (Adaptive Lot): Basta installare l'EA sul grafico e si adatterà automaticamente a qualsiasi dimensione del deposito. Il volume delle transazioni è calcolato sulla base della vostra Equity attuale, consentendo una crescita esponenziale dei profitti pur mantenendo un livello di rischio costante rispetto alla dimensione del conto.

  • Stop Loss Rigido (Hard Stop Loss): Viene impostato immediatamente dopo l'apertura della posizione per proteggere da perdite indesiderate.

  • Percentuale di Perdita Massima (MaxLossPercent): Un sistema intelligente che chiude tutte le posizioni se la perdita corrente supera una percentuale impostata rispetto all'Equity massima storica.

2. Protezione Adattiva dell'Equity a Due Livelli (Anti-Freeze Trailing)

Questo è un meccanismo unico che protegge i profitti accumulati utilizzando due zone di controllo:

  • Livello 1 (Conservativo): Si attiva con una crescita minima dei profitti e utilizza un rollback (ritorno) conservativo dal massimo di Equity raggiunto.

  • Livello 2 (Aggressivo): Si attiva in caso di crescita significativa dei profitti e passa a una percentuale di rollback più stretta, al fine di massimizzare la protezione rapida dei profitti maggiori e prevenirne la perdita.

3. Canale Failsafe di Emergenza (OnTimer di Riserva tramite Canale di Transazione)

  • Chiusura di Emergenza in Caso di Guasto ai Dati: Se il Canale Tick di Quotazione si blocca, il grafico è "congelato" o le candele non si aggiornano, il nostro EA Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot attiva immediatamente un monitoraggio di riserva tramite il Canale di Transazione.

  • Attraverso il Canale di Transazione (che non dipende dai tick), l'EA può tracciare lo stato attuale del conto (Equity) e, se la condizione definita è soddisfatta (raggiungimento di un livello di drawdown critico), chiudere forzatamente tutte le posizioni, garantendo la protezione del capitale anche quando le quotazioni sono ferme.

4. Trailing Stop a Due Fasi:

  • Fase 1 (Punto di Pareggio - Break Even): Si attiva al raggiungimento di un profitto specifico e sposta lo Stop Loss al livello del punto di pareggio.

  • Fase 2 (Take Profit Dinamico): In questa fase, il Trailing Stop funziona come un Take Profit scorrevole senza un obiettivo fisso. Si muove dinamicamente con il prezzo, consentendo di catturare il massimo dall'impulso senza essere limitato da un punto di uscita predefinito.

5. Controllo della Qualità della Connessione (Ping):

L'EA monitora costantemente la latenza di comunicazione con il server di trading. Il robot ha limiti rigorosi sulla latenza di trasmissione dei dati: fino a 0.5 ms per i conti ECN e fino a 1.5 ms per i conti PRO. Se la soglia consentita viene superata, il trading viene interrotto e gli ordini pendenti vengono eliminati per proteggere da un'esecuzione di scarsa qualità. Questi dati vengono visualizzati sul grafico.

Risultati dei Test (vedere screenshot 1)

L'Expert Advisor è stato sottoposto a test approfonditi nello Strategy Tester, coprendo periodi sia a breve che a lungo termine. Nota: Sebbene l'EA sia stato testato con una qualità storica del 100% sul timeframe M1 dal 2021 al 04.10.2025, è possibile testare autonomamente Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot su qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi deposito.

Parametri di Test Generali: (Impostazioni predefinite)

Parametro Valore
Expert Advisor Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot
Simbolo EURUSD
Periodo M1 (01.01.2021 - 04.10.2025)
Deposito Iniziale $10.00
MaxLossPercent 25.0
AntiFreeze_Rollback_Percent 3
AntiFreeze_Rollback_Level2 10.0
Emergency_Max_Drop 50.0
MaxPingMs 0.5
Indicatori di Performance Chiave (Periodo: 01.01.2021 - 04.10.2025)

Indicatore Risultato
Profitto Netto (Net Profit) $2,796,372.29
Profitto Lordo (Gross Profit) 3,205,082.65
Perdita Lorda (Gross Loss) -408,710.36
Max. Drawdown sull'Equity (Max. Equity Drawdown) 11.08% (119,796.10)
Fattore di Recupero (Recovery Factor) 23.34
% di Trade Profittevoli 60.61% (120 su 198)
I risultati presentati sono un esempio delle prestazioni dell'Expert Advisor. È possibile testare autonomamente Impulse for VPS MT5 Adaptive Lot su qualsiasi periodo di interesse, utilizzando lo Strategy Tester. Ciò vi consentirà di adattare le impostazioni e ottenere un quadro completo della sua efficacia in diverse condizioni di mercato.

Note Importanti

  • Raccomandazioni per la Scelta del VPS: Per la massima efficacia dell'EA, la vicinanza fisica del server VPS al server del vostro broker è critica. Prima di prendere una decisione finale, potete verificare il ping utilizzando il nostro script Ping (vedere screenshot 2). https://www.mql5.com/ru/market/product/146304?source=Site+Market+My+Products+Page Oppure utilizzate la soluzione pronta: VPS di MQL5 (vedere screenshot 3).

  • Rischi: Il trading con questo Expert Advisor è associato a rischi elevati. Iniziate solo con un importo la cui perdita non sia critica per voi. I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Come qualsiasi strumento di trading, l'EA richiede ulteriore verifica su conti reali per una valutazione completa della sua efficacia.

  • Monitoraggio Live e Supporto: Potete seguire il funzionamento reale dell'EA tramite il nostro segnale di trading. https://www.mql5.com/ru/signals/2327726?source=Site+Signals+My Forniamo supporto completo agli utenti e lavoriamo regolarmente a miglioramenti e aggiornamenti per garantire che il nostro prodotto sia conforme alle attuali condizioni di mercato e alle esigenze dei trader.



