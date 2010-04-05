Titan Breaker MT4

Benvenuto in TITAN BREAKER EA

AVVISO IMPORTANTE

  • Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale
  • Il prezzo aumenterà presto a 1553 $

Segnali live – US30, NAS100

Titan Breaker MT5 

Informazioni su TITAN BREAKER EA

TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine.

Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di successo di circa il 60–70%. Tuttavia, si concentra su operazioni con un alto rapporto rischio/rendimento. Questo permette perdite contenute e grandi profitti, consentendo all’EA di sfruttare i movimenti di mercato più importanti e ottimizzare i guadagni per ogni trade.


Caratteristiche principali

* Nessun Martingale

* Nessuna strategia Grid

* Stop loss fisso di 70 pips per trade

* Tre diverse strategie di trading tra cui scegliere

* Opzione per aprire 1, 2 o 3 trade per segnale

* Coppie consigliate: US30 e NAS100 (USTEC)

* Può essere utilizzato anche con altre coppie come XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e altro (supporto in arrivo)


Impostazioni consigliate

Impostazioni principali:

* Coppie: US30 e NAS100 (USTEC)

* Timeframe: M15 (funziona bene da M10 a H1)

* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)

* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)


Impostazioni opzionali:

* Coppia: XAUUSD

* Timeframe: H1

* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)

* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)

* Nota: questo EA non è progettato specificamente per XAUUSD come TrendX, Golden Blitz o Gold Trend Scalping. Pertanto, la dimensione del lotto predefinita è fissata a 0,01 per tutte le operazioni XAU.


Avvertenza sui rischi

* Comprendere i rischi prima di acquistare e utilizzare questo EA

* Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L’EA può anche causare perdite

* I backtest mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati e potrebbero non riflettere le prestazioni effettive in live trading


EURUSD Algo Trading è un EA semplice ma altamente efficace sulla piattaforma MT5. L’EA è progettato specificamente per la coppia di valute più stabile al mondo, EURUSD. L'EA utilizza una strategia di day trading, con il 90% delle operazioni chiuse entro poche ore. Si concentra sull'identificazione dei livelli chiave nel timeframe H1 per trovare punti di ingresso e impostare livelli di Stop Loss (SL) appropriati e predefiniti. L'EA supporta una funzione di trailing stop, aiutando i trader a prot
