Titan Breaker MT4
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Benvenuto in TITAN BREAKER EA
AVVISO IMPORTANTE
- Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale
- Il prezzo aumenterà presto a 1553 $
Informazioni su TITAN BREAKER EA
TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine.
Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di successo di circa il 60–70%. Tuttavia, si concentra su operazioni con un alto rapporto rischio/rendimento. Questo permette perdite contenute e grandi profitti, consentendo all’EA di sfruttare i movimenti di mercato più importanti e ottimizzare i guadagni per ogni trade.
Caratteristiche principali
* Nessun Martingale
* Nessuna strategia Grid
* Stop loss fisso di 70 pips per trade
* Tre diverse strategie di trading tra cui scegliere
* Opzione per aprire 1, 2 o 3 trade per segnale
* Coppie consigliate: US30 e NAS100 (USTEC)
* Può essere utilizzato anche con altre coppie come XAUUSD, GBPUSD, EURUSD e altro (supporto in arrivo)
Impostazioni consigliate
Impostazioni principali:
* Coppie: US30 e NAS100 (USTEC)
* Timeframe: M15 (funziona bene da M10 a H1)
* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)
* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)
Impostazioni opzionali:
* Coppia: XAUUSD
* Timeframe: H1
* Tipo di account: Qualsiasi (Consigliato: broker IC Markets)
* Saldo minimo: Qualsiasi (Consigliato: da 500 $)
* Nota: questo EA non è progettato specificamente per XAUUSD come TrendX, Golden Blitz o Gold Trend Scalping. Pertanto, la dimensione del lotto predefinita è fissata a 0,01 per tutte le operazioni XAU.
Avvertenza sui rischi
* Comprendere i rischi prima di acquistare e utilizzare questo EA
* Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L’EA può anche causare perdite
* I backtest mostrati (ad esempio negli screenshot) sono altamente ottimizzati e potrebbero non riflettere le prestazioni effettive in live trading