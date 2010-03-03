Multi AI Consensus Max
Multi AI Consensus Max - Sistema Professionale di Trading Grid Alimentato da IA
Panoramica
Multi AI Consensus Max è un expert advisor di trading grid automatizzato che combina l'analisi di intelligenza artificiale con indicatori tecnici per operazioni di trading autonome. Il sistema integra sette modelli di IA con analisi tecnica tradizionale per generare segnali di trading e gestire strategie di posizioni basate su grid.
Segnali di Trading Live:
- Coppie di Valute - Query IA Estesa: https://www.mql5.com/en/signals/2319125
- Coppie di Valute - Query IA Standard: https://www.mql5.com/en/signals/2319305
- XAUUSD (Sperimentale) - Query IA Estesa: https://www.mql5.com/en/signals/2321746
Documentazione Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233
Caratteristiche Principali
Sistema di Integrazione IA
- Claude (Anthropic): Capacità di ragionamento avanzate
- GPT-4/GPT-4o (OpenAI): Riconoscimento pattern di mercato
- Grok (X.AI): Analisi di mercato in tempo reale
- DeepSeek: Specializzazione in trading algoritmico
- Mistral: Elaborazione analisi tecnica
- Llama (Meta): Elaborazione IA open source
- Gemini (Google): Analisi dati multimodale
Componenti di Analisi Tecnica
- RSI con periodi e soglie configurabili
- Analisi linea segnale MACD e incroci
- Bande di Bollinger per misurazione volatilità
- Medie mobili (EMA/SMA) con multipli timeframe
- Calcoli dinamici di volatilità
Sistema di Trading Grid
- Spaziatura grid adattiva basata su condizioni di mercato
- Gestione multi-grid (grid simultanei di acquisto/vendita)
- Dimensionamento intelligente posizioni con progressione Martingale o additiva
- Funzionalità di salvataggio grid per gestione rischi
- Chiusura automatica obiettivi di profitto
Specifiche Tecniche
Funzionalità di Automazione
- Monitoraggio continuo mercato e generazione segnali
- Apertura automatica posizioni basata su segnali combinati
- Gestione livelli grid con spaziatura dinamica
- Tracciamento profitti e perdite con stop di emergenza
- Rilevamento orari di mercato (mercati tradizionali vs criptovalute)
Gestione del Rischio
- Limiti di perdita giornaliera con sospensione automatica trading
- Protezione drawdown massimo
- Validazione dimensione posizione e controlli margine
- Sistema di salvataggio grid per posizioni in perdita
- Meccanismi di stop di emergenza
Compatibilità
- Funziona su principali coppie forex (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)
- Supporta sia mercati forex tradizionali che criptovalute
- Richiede chiavi API per servizi IA (guida configurazione inclusa)
- Funzionalità WebRequest deve essere abilitata in MetaTrader 5
Opzioni di Configurazione
Selezione Modello IA
- Controlli individuali attivazione/disattivazione per ogni servizio IA
- Selezione modello per ogni fornitore (ottimizzazione costi)
- Modalità query estesa per analisi IA dettagliata
- Ottimizzazione automatica costi durante chiusure mercato
Parametri Grid
- Configurazione distanza grid base in pip
- Selezione tipo grid (fisso, adattivo, basato su volatilità)
- Livelli grid massimi e limiti posizione
- Impostazioni take profit e trailing stop
- Metodi dimensionamento posizioni (fisso, Martingale, additivo)
Elaborazione Segnali
- Soglie forza minima segnale
- Personalizzazione intervallo query
- Regolazioni periodo indicatori tecnici
- Ponderazione combinazione segnali
Dashboard e Monitoraggio
L'Expert Advisor include un dashboard completo a cinque colonne che mostra:
- Panoramica Generale: Stato segnale combinato, indicazione modalità, orari mercato
- Analisi IA: Risposte IA individuali, stato connessione, risultati query
- Indicatori Tecnici: Stato RSI, MACD, Bande di Bollinger, Media Mobile
- Gestione Rischio: Tracciamento P&L, monitoraggio drawdown, stato emergenza
- Gestione Grid: Stato grid attivo, conteggio posizioni, tracciamento profitti
Note Importanti
Limitazioni Backtesting L'Expert Advisor non può essere completamente testato in backtest a causa dei requisiti API IA live. I risultati del Strategy Tester mostrano solo le prestazioni degli indicatori tecnici senza integrazione IA. Test live o account demo sono raccomandati per valutazione completa del sistema.
Requisiti
- Chiavi API valide per servizi IA desiderati
- Connessione internet stabile per comunicazioni API
- URL WebRequest abilitati nelle impostazioni MetaTrader 5
- Saldo account sufficiente per operazioni trading grid
Coppie di Valute Raccomandate
- EURUSD: Alta liquidità, spread stabili
- GBPUSD: Buona volatilità per operazioni grid
- AUDUSD: Pattern di trading consistenti
- USDCAD: Movimenti prezzo affidabili
- AUDCAD: Vantaggi correlazione commodity
Supporto e Documentazione
Istruzioni complete di configurazione e guide di configurazione sono disponibili nel manuale utente. Il supporto tecnico è fornito tramite il sistema di messaggistica del marketplace MQL5 e la sezione commenti del prodotto.
Nota: Questo software è progettato per trader esperti familiari con sistemi di trading automatizzati e strategie di trading grid. Gli utenti dovrebbero comprendere i rischi associati al trading automatizzato e alla gestione posizioni basata su grid prima del deployment su account reali.
IMPORTANTE DISCLAIMER
Avvertimento Rischio Trading Il trading comporta rischio sostanziale di perdita e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.
Limitazioni Tecnologia IA Questo software utilizza servizi IA di terze parti che possono produrre risultati inconsistenti, sperimentare downtime o incorrere in costi API aggiuntivi. Le risposte IA sono output computazionali, non consigli finanziari.
Disclaimer Software Il software è fornito "così com'è" senza garanzia. Il trading grid può amplificare sia profitti che perdite. Gli utenti sono responsabili per configurazione appropriata, monitoraggio e conformità alle normative locali.
Limitazione Backtesting La funzionalità completa del sistema non può essere testata in backtest a causa dell'integrazione IA live. Il Strategy Tester mostra solo le prestazioni degli indicatori tecnici.