Multi AI Consensus Max - Sistema Professionale di Trading Grid Alimentato da IA

Panoramica

Multi AI Consensus Max è un expert advisor di trading grid automatizzato che combina l'analisi di intelligenza artificiale con indicatori tecnici per operazioni di trading autonome. Il sistema integra sette modelli di IA con analisi tecnica tradizionale per generare segnali di trading e gestire strategie di posizioni basate su grid.

Segnali di Trading Live:

Coppie di Valute - Query IA Estesa: https://www.mql5.com/en/signals/2319125

Coppie di Valute - Query IA Standard: https://www.mql5.com/en/signals/2319305

XAUUSD (Sperimentale) - Query IA Estesa: https://www.mql5.com/en/signals/2321746

Documentazione Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763233

Caratteristiche Principali

Sistema di Integrazione IA

Claude (Anthropic): Capacità di ragionamento avanzate

GPT-4/GPT-4o (OpenAI): Riconoscimento pattern di mercato

Grok (X.AI): Analisi di mercato in tempo reale

DeepSeek: Specializzazione in trading algoritmico

Mistral: Elaborazione analisi tecnica

Llama (Meta): Elaborazione IA open source

Gemini (Google): Analisi dati multimodale

Componenti di Analisi Tecnica

RSI con periodi e soglie configurabili

Analisi linea segnale MACD e incroci

Bande di Bollinger per misurazione volatilità

Medie mobili (EMA/SMA) con multipli timeframe

Calcoli dinamici di volatilità

Sistema di Trading Grid

Spaziatura grid adattiva basata su condizioni di mercato

Gestione multi-grid (grid simultanei di acquisto/vendita)

Dimensionamento intelligente posizioni con progressione Martingale o additiva

Funzionalità di salvataggio grid per gestione rischi

Chiusura automatica obiettivi di profitto

Specifiche Tecniche

Funzionalità di Automazione

Monitoraggio continuo mercato e generazione segnali

Apertura automatica posizioni basata su segnali combinati

Gestione livelli grid con spaziatura dinamica

Tracciamento profitti e perdite con stop di emergenza

Rilevamento orari di mercato (mercati tradizionali vs criptovalute)

Gestione del Rischio

Limiti di perdita giornaliera con sospensione automatica trading

Protezione drawdown massimo

Validazione dimensione posizione e controlli margine

Sistema di salvataggio grid per posizioni in perdita

Meccanismi di stop di emergenza

Compatibilità

Funziona su principali coppie forex (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, AUDCAD)

Supporta sia mercati forex tradizionali che criptovalute

Richiede chiavi API per servizi IA (guida configurazione inclusa)

Funzionalità WebRequest deve essere abilitata in MetaTrader 5

Opzioni di Configurazione

Selezione Modello IA

Controlli individuali attivazione/disattivazione per ogni servizio IA

Selezione modello per ogni fornitore (ottimizzazione costi)

Modalità query estesa per analisi IA dettagliata

Ottimizzazione automatica costi durante chiusure mercato

Parametri Grid

Configurazione distanza grid base in pip

Selezione tipo grid (fisso, adattivo, basato su volatilità)

Livelli grid massimi e limiti posizione

Impostazioni take profit e trailing stop

Metodi dimensionamento posizioni (fisso, Martingale, additivo)

Elaborazione Segnali

Soglie forza minima segnale

Personalizzazione intervallo query

Regolazioni periodo indicatori tecnici

Ponderazione combinazione segnali

Dashboard e Monitoraggio

L'Expert Advisor include un dashboard completo a cinque colonne che mostra:

Panoramica Generale: Stato segnale combinato, indicazione modalità, orari mercato Analisi IA: Risposte IA individuali, stato connessione, risultati query Indicatori Tecnici: Stato RSI, MACD, Bande di Bollinger, Media Mobile Gestione Rischio: Tracciamento P&L, monitoraggio drawdown, stato emergenza Gestione Grid: Stato grid attivo, conteggio posizioni, tracciamento profitti

Note Importanti

Limitazioni Backtesting L'Expert Advisor non può essere completamente testato in backtest a causa dei requisiti API IA live. I risultati del Strategy Tester mostrano solo le prestazioni degli indicatori tecnici senza integrazione IA. Test live o account demo sono raccomandati per valutazione completa del sistema.

Requisiti

Chiavi API valide per servizi IA desiderati

Connessione internet stabile per comunicazioni API

URL WebRequest abilitati nelle impostazioni MetaTrader 5

Saldo account sufficiente per operazioni trading grid

Coppie di Valute Raccomandate

EURUSD: Alta liquidità, spread stabili

GBPUSD: Buona volatilità per operazioni grid

AUDUSD: Pattern di trading consistenti

USDCAD: Movimenti prezzo affidabili

AUDCAD: Vantaggi correlazione commodity

Supporto e Documentazione

Istruzioni complete di configurazione e guide di configurazione sono disponibili nel manuale utente. Il supporto tecnico è fornito tramite il sistema di messaggistica del marketplace MQL5 e la sezione commenti del prodotto.

Nota: Questo software è progettato per trader esperti familiari con sistemi di trading automatizzati e strategie di trading grid. Gli utenti dovrebbero comprendere i rischi associati al trading automatizzato e alla gestione posizioni basata su grid prima del deployment su account reali.

IMPORTANTE DISCLAIMER

Avvertimento Rischio Trading Il trading comporta rischio sostanziale di perdita e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Limitazioni Tecnologia IA Questo software utilizza servizi IA di terze parti che possono produrre risultati inconsistenti, sperimentare downtime o incorrere in costi API aggiuntivi. Le risposte IA sono output computazionali, non consigli finanziari.

Disclaimer Software Il software è fornito "così com'è" senza garanzia. Il trading grid può amplificare sia profitti che perdite. Gli utenti sono responsabili per configurazione appropriata, monitoraggio e conformità alle normative locali.

Limitazione Backtesting La funzionalità completa del sistema non può essere testata in backtest a causa dell'integrazione IA live. Il Strategy Tester mostra solo le prestazioni degli indicatori tecnici.



