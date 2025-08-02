Gold Commander – Potenza e precisione nel trading su XAUUSD (Oro)



Gold Commander è un Expert Advisor (EA) meticolosamente progettato per un trading di precisione sulla coppia XAUUSD (oro). Costruito con al centro strategia, stabilità e sostenibilità, questo sistema è ideale per i trader che desiderano conquistare il mercato dell'oro con ingressi calcolati e una gestione rigorosa del rischio. Questo EA è altamente realistico: apre posizioni esclusivamente su punti forti e chiaramente definiti, senza l’uso di strategie grid, martingala o hedging, e non apre mai più di una posizione alla volta.

Gold Commander non è semplicemente un EA, ma è il tuo alleato strategico nel mercato dell’oro. Che tu sia un principiante con un deposito iniziale di appena $200 o un trader esperto che punta a profitti costanti, questo EA offre forza, disciplina e attenzione assoluta al mercato.

Nota:

Ogni acquirente ha diritto di richiedere gratuitamente qualsiasi altro prodotto (vecchio o nuovo) dopo aver acquistato almeno un prodotto.

Per i trader che preferiscono Expert Advisor con ampi stop loss, offriamo gratuitamente anche questo tipo di EA. Non esitare a contattarci per ottenere il tuo.

Nota importante:

Questo Expert Advisor non utilizza stop loss eccessivamente grandi che potrebbero mettere a rischio il tuo conto. È un vero esperto nello scalping. Dopo l'acquisto, è fondamentale contattarmi per ricevere le migliori impostazioni personalizzate per il tuo broker.

Caratteristiche principali:

Timeframe utilizzato:

Funziona sul grafico da 30 minuti (M30) per ingressi e uscite ottimali.

Gestione del rischio:

Stop Loss: 2000 punti – integrato per proteggere il capitale, ma flessibile per evitare chiusure premature.

Take Profit: 1000 punti – strategicamente posizionato per catturare movimenti significativi del prezzo dell’oro.

Nessuno stop loss esagerato – il rischio è sempre controllato e mai amplificato inutilmente.

Deposito minimo richiesto:

Soli $200 per iniziare a operare sull’oro con fiducia.

Compatibile con qualsiasi broker senza restrizioni.

Particolarmente indicato per conti RAW o con ZERO spread per esecuzioni veloci ed efficienti.

Strategia bilanciata:

Evita rischi inutili grazie a un equilibrio intelligente tra SL e TP, ideale per performance costanti.

Automatico e adattivo:

Nessun intervento manuale richiesto – basta installarlo e lasciarlo operare.

Filtro intelligente:

Progettato per filtrare il rumore del mercato, identificare vere opportunità e agire con precisione.

Plug-and-play:

Facilmente installabile sulle piattaforme MT4/MT5; scegli la coppia XAUUSD (oro) e inizia immediatamente a fare trading come un professionista.

Compatibilità con broker:Perché scegliere Gold Commander?



