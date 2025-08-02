Gold Commander
- Experts
- Ibrahim Aljaref
- Versione: 1.9
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Gold Commander è un Expert Advisor (EA) meticolosamente progettato per un trading di precisione sulla coppia XAUUSD (oro). Costruito con al centro strategia, stabilità e sostenibilità, questo sistema è ideale per i trader che desiderano conquistare il mercato dell'oro con ingressi calcolati e una gestione rigorosa del rischio. Questo EA è altamente realistico: apre posizioni esclusivamente su punti forti e chiaramente definiti, senza l’uso di strategie grid, martingala o hedging, e non apre mai più di una posizione alla volta.
Gold Commander non è semplicemente un EA, ma è il tuo alleato strategico nel mercato dell’oro. Che tu sia un principiante con un deposito iniziale di appena $200 o un trader esperto che punta a profitti costanti, questo EA offre forza, disciplina e attenzione assoluta al mercato.Nota:
Ogni acquirente ha diritto di richiedere gratuitamente qualsiasi altro prodotto (vecchio o nuovo) dopo aver acquistato almeno un prodotto.
Per i trader che preferiscono Expert Advisor con ampi stop loss, offriamo gratuitamente anche questo tipo di EA. Non esitare a contattarci per ottenere il tuo.
Nota importante:
Questo Expert Advisor non utilizza stop loss eccessivamente grandi che potrebbero mettere a rischio il tuo conto. È un vero esperto nello scalping. Dopo l'acquisto, è fondamentale contattarmi per ricevere le migliori impostazioni personalizzate per il tuo broker.Caratteristiche principali:
Timeframe utilizzato:
-
Funziona sul grafico da 30 minuti (M30) per ingressi e uscite ottimali.
Gestione del rischio:
-
Stop Loss: 2000 punti – integrato per proteggere il capitale, ma flessibile per evitare chiusure premature.
-
Take Profit: 1000 punti – strategicamente posizionato per catturare movimenti significativi del prezzo dell’oro.
-
Nessuno stop loss esagerato – il rischio è sempre controllato e mai amplificato inutilmente.
Deposito minimo richiesto:
-
Soli $200 per iniziare a operare sull’oro con fiducia.
-
Compatibile con qualsiasi broker senza restrizioni.
-
Particolarmente indicato per conti RAW o con ZERO spread per esecuzioni veloci ed efficienti.
-
Strategia bilanciata:
Evita rischi inutili grazie a un equilibrio intelligente tra SL e TP, ideale per performance costanti.
-
Automatico e adattivo:
Nessun intervento manuale richiesto – basta installarlo e lasciarlo operare.
-
Filtro intelligente:
Progettato per filtrare il rumore del mercato, identificare vere opportunità e agire con precisione.
-
Plug-and-play:
Facilmente installabile sulle piattaforme MT4/MT5; scegli la coppia XAUUSD (oro) e inizia immediatamente a fare trading come un professionista.
very good EA, author is the best I have come across. Very safe EA's and worth every penny to patient traders. No silly risk reward management, just safe reliable trading.