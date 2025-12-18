Meg 33

📌 DESCRIZIONE GENERALE

Questo Expert Advisor è un robot automatico per MetaTrader 5, generato con Forex Robot Factory, progettato per operare una sola posizione alla volta sul simbolo corrente, seguendo segnali tecnici multi-indicatore e con numerose protezioni di rischio (spread, equity, drawdown, news, sessioni).

Lavora a chiusura di candela (logica OnBar) e non entra mai a mercato in modo impulsivo sul tick.

⏱ TIMEFRAME E MERCATO

  • Funziona su qualsiasi timeframe (nel commento finale è indicato M5)

  • Coppia suggerita: EURUSD

  • Analisi effettuata solo alla chiusura della candela

📈 LOGICA DI INGRESSO (OPEN)

Il robot apre BUY o SELL solo se TUTTI gli indicatori sono concordi.

✅ Indicatori di ingresso:

1️⃣ Stochastic (5,2,5)

  • BUY → inversione rialzista

  • SELL → inversione ribassista

2️⃣ Standard Deviation (22)

  • Deve essere inferiore al livello 0.0048

  • Serve a filtrare fasi di bassa volatilità

  • Vale sia per BUY che per SELL

3️⃣ MACD Signal (17,28,4)

  • BUY → istogramma negativo

  • SELL → istogramma positivo

4️⃣ Accelerator Oscillator

  • BUY → valore sotto lo zero

  • SELL → valore sopra lo zero

📌 Regola chiave
Se anche un solo indicatore non è allineato, NON entra.

🔁 LOGICA DI USCITA (CLOSE)

L’uscita è dinamica, basata su:

🔻 MACD (21,23,9)

  • Chiude BUY quando il MACD incrocia al ribasso lo zero

  • Chiude SELL quando il MACD incrocia al rialzo lo zero

👉 Non usa target fisso né stop fisso (di default SL e TP sono disattivati).

🧠 GESTIONE POSIZIONE

  • Una sola posizione alla volta

  • Nessuna griglia

  • Nessun martingala

  • Nessun hedge

  • Nessun rientro immediato dopo la chiusura

  • Trailing Stop disattivato di default

🛡️ PROTEZIONI ATTIVE

🔒 Entry protections

  • Spread massimo

  • Numero massimo di posizioni globali

  • Lotto massimo globale

  • Sospensione ingresso se superate soglie giornaliere

📉 Daily protections

  • Perdita massima giornaliera

  • Drawdown giornaliero %

  • Reset giornaliero automatico a ora configurabile

🏦 Account protections

  • Equity minima

  • Equity massima

  • Drawdown massimo su equity

📌 Se una protezione critica scatta:

  • Chiude la posizione

  • Blocca nuovi ingressi

  • Può spegnere completamente l’EA

📰 FILTRO NEWS

(Opzionale)

  • Blocca operazioni su news High / Medium

  • Filtrabile per valuta (es. EUR, USD)

  • Intervallo configurabile prima e dopo la notizia

📊 STATISTICHE A CHART

Mostra in tempo reale:

  • Stato posizione

  • Profitto

  • Statistiche 1 / 7 / 30 giorni

  • Protezioni attive

  • News imminenti

🎯 STILE OPERATIVO

  • Conservativo

  • Alta selettività

  • Poche operazioni

  • Punta a movimenti “puliti”

  • Sensibile alle condizioni di mercato (volatilità bassa)

⚠️ PUNTI DI ATTENZIONE REALI

  • Nessuno Stop Loss → rischio elevato in trend forti contrari

  • Standard Deviation molto restrittiva → pochi trade

  • Strategia non adatta a mercati molto volatili

  • Migliora molto se:

    • aggiungi SL dinamico

    • lavori su H1 / H4

    • riduci il numero di filtri


Video Meg 33
Altri dall’autore
Meg 66
enzo marcon
Experts
Descrizione generale  Meg 66   Solo  Darvinex  capitale 100.000.00   quota mensile  48 dollari   mai   inserire i tuoi  soldi   vieni finanziato controlla regolamento L’EA non utilizza una sola logica di trading, ma gestisce un portafoglio di strategie indipendenti all’interno di un unico file. Ogni strategia opera in modo separato e viene identificata tramite un Magic Number unico , che corrisponde all’indice della strategia nel portafoglio. Funzionamento principale Multi-strategia Ogni strate
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione