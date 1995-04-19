NY Session Open Level md
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Livello di apertura della sessione di New York" per MT4.
- L'indicatore "Livello di apertura della sessione di New York" è un indicatore ausiliario molto utile per il trading intraday.
- Il livello di prezzo di apertura della sessione è molto importante perché molto spesso il prezzo torna a quell'area durante il giorno.
- L'indicatore mostra il livello di prezzo di apertura della sessione di New York ogni giorno.
- L'indicatore mostra anche il livello di apertura settimanale il lunedì.
- È utile per i trader intraday per impostare obiettivi o utilizzarlo come area di supporto/resistenza.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.