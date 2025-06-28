Mean reversion grid
- Experts
- Dmitriy Nechaev
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Vi presento "Mean Reversion Grid" — un bot di trading sviluppato per un trading efficiente a griglia di ordini utilizzando l'intelligenza artificiale. L'ho creato per un funzionamento affidabile basato su comprovate strategie di ritorno alla media. L'obiettivo è la stabilità e la prevedibilità, non solo un'elevata frequenza di scambi.
Cosa può fare "Mean Reversion Grid":
-
Trading a griglia di ordini affidabile: Mean Reversion Grid utilizza una strategia di trading a griglia di ordini per operare efficacemente, catturando il ritorno del prezzo alla media.
-
Intelligenza Artificiale per la precisione: Il bot integra moderne tecnologie AI e reti neurali per un'analisi approfondita del mercato, identificando tendenze nascoste e ottimizzando il posizionamento degli ordini all'interno della griglia.
-
Focus su AUDCAD: Gli algoritmi del bot sono precisamente ottimizzati per la coppia di valute AUDCAD, garantendo massima efficienza e precisione nel trading.
-
Funzionamento 24/5: Il bot opera 24 ore su 24, per tutta la settimana lavorativa.
-
Impostazioni di rischio flessibili: Hai il pieno controllo del tuo livello di rischio confortevole, regolando i parametri della griglia di ordini.
-
Interfaccia intuitiva: Il bot è facile da usare anche per i principianti, grazie alla sua interfaccia intuitiva.
Come "Mean Reversion Grid" prende le decisioni:
Il bot non ha fretta. Aspetta pazientemente i punti di ingresso più favorevoli per piazzare ordini nella griglia, utilizzando un complesso di indicatori e modelli potenziati dall'intelligenza artificiale. L'attenzione principale è sulla qualità e sul posizionamento ottimale degli ordini, non sulla loro quantità.
Se fai trading su AUDCAD e stai cercando un assistente affidabile per il trading a griglia di ordini utilizzando l'IA, Mean Reversion Grid potrebbe essere la tua soluzione ideale!
Dettagli Tecnici:
-
Opera: Solo AUDCAD.
-
Timeframe: H1 (possibile adattare).
-
Tipo di Conto: Hedging.
-
Strategia: Utilizza una strategia di trading a griglia di ordini, potenziata dall'intelligenza artificiale. Non applica metodi rischiosi come il Martingala. Chiude le posizioni in base a segnali, Stop Loss o Take Profit.
-
Parametri: Tutte le impostazioni necessarie, inclusi "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit", nonché i parametri per la gestione della griglia di ordini.
Don't buy this GARBAGE ea. The developer doesn't reply at all at my messages and the live trading is quite different than the backtest. Stay away from it!