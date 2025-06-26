Lunariq MT5
- Experts
- Elham Bahramirad
- Versione: 2.43
- Aggiornato: 25 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Introducendo Lunariq – Il Tuo Nuovo Partner di Trading
Lunariq è un Expert Advisor ad alte prestazioni progettato per i trader che apprezzano la precisione, la semplicità e l'efficienza. Progettato per adattarsi al mercato in continua evoluzione, offre un approccio innovativo all'esecuzione degli ordini e alla gestione del rischio.
Perché Lunariq si Distingue:
- Ingresso Breakout: Lunariq è progettato per catturare movimenti di mercato esplosivi identificando i punti di breakout chiave dove ci si aspetta che il prezzo superi i livelli di supporto o resistenza.
- Design Minimalista: Con soli pochi input, Lunariq è estremamente facile da usare. Basta caricarlo su un singolo grafico e si occuperà di tutto—rendendolo davvero set-and-forget.
- Gestione del Rischio Completa: Include calcolo del rischio dinamico con misure protettive integrate per garantire che il tuo capitale sia sempre al sicuro.
- Stop Trailing Avanzato: Lunariq include una funzionalità di trailing stop altamente efficace, che consente di bloccare i profitti minimizzando il rischio mentre il prezzo si muove a tuo favore.
- Pronto per FTMO: Progettato specificamente per le sfide FTMO, l'EA regola casualmente i livelli di take-profit e stop-loss di alcuni punti per garantire che tutti i clienti abbiano trade differenti, rendendo più facile per i trader superare le valutazioni FTMO.
Guardalo in Azione
Stay updated with our EA news: https://www.mql5.com/en/channels/forexautomoneymaker
More details about our EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760127
Inizia in Solo 3 Passi
- Scarica e installa Lunariq sul tuo grafico AUDJPY.
- Personalizza le impostazioni di rischio e dimensione del trade per adattarle alla tua strategia e livello di comfort.
- Lascia funzionare l'EA sul timeframe H1—si occuperà del resto!
Offerta Speciale a Tempo Limitato
Per un periodo limitato, Lunariq è disponibile a un prezzo introduttivo prima che salga a $1,000. Non perdere—prendi la tua copia oggi!
Bonus: Contattaci dopo l'acquisto per ricevere il link Telegram per ottenere un regalo omaggio e ulteriori consigli di trading.
Consigli Professionali per Risultati Massimi:
- Attieniti a un solo grafico per prestazioni ottimali—evita di usarlo su più grafici contemporaneamente.
- Rivedi le impostazioni di rischio predefinite e adeguatele al tuo stile di trading.
- Contatta il nostro team di supporto in qualsiasi momento per consigli personalizzati su configurazione e ottimizzazione.