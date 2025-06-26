Lunariq MT5

Introducendo Lunariq – Il Tuo Nuovo Partner di Trading

Lunariq è un Expert Advisor ad alte prestazioni progettato per i trader che apprezzano la precisione, la semplicità e l'efficienza. Progettato per adattarsi al mercato in continua evoluzione, offre un approccio innovativo all'esecuzione degli ordini e alla gestione del rischio.

Perché Lunariq si Distingue:

  • Ingresso Breakout: Lunariq è progettato per catturare movimenti di mercato esplosivi identificando i punti di breakout chiave dove ci si aspetta che il prezzo superi i livelli di supporto o resistenza.
  • Design Minimalista: Con soli pochi input, Lunariq è estremamente facile da usare. Basta caricarlo su un singolo grafico e si occuperà di tutto—rendendolo davvero set-and-forget.
  • Gestione del Rischio Completa: Include calcolo del rischio dinamico con misure protettive integrate per garantire che il tuo capitale sia sempre al sicuro.
  • Stop Trailing Avanzato: Lunariq include una funzionalità di trailing stop altamente efficace, che consente di bloccare i profitti minimizzando il rischio mentre il prezzo si muove a tuo favore.
  • Pronto per FTMO: Progettato specificamente per le sfide FTMO, l'EA regola casualmente i livelli di take-profit e stop-loss di alcuni punti per garantire che tutti i clienti abbiano trade differenti, rendendo più facile per i trader superare le valutazioni FTMO.

Guardalo in Azione

Stay updated with our EA news: https://www.mql5.com/en/channels/forexautomoneymaker

More details about our EA: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760127

Inizia in Solo 3 Passi

  1. Scarica e installa Lunariq sul tuo grafico AUDJPY.
  2. Personalizza le impostazioni di rischio e dimensione del trade per adattarle alla tua strategia e livello di comfort.
  3. Lascia funzionare l'EA sul timeframe H1—si occuperà del resto!

Offerta Speciale a Tempo Limitato

Per un periodo limitato, Lunariq è disponibile a un prezzo introduttivo prima che salga a $1,000. Non perdere—prendi la tua copia oggi!

Bonus: Contattaci dopo l'acquisto per ricevere il link Telegram per ottenere un regalo omaggio e ulteriori consigli di trading.

Consigli Professionali per Risultati Massimi:

  • Attieniti a un solo grafico per prestazioni ottimali—evita di usarlo su più grafici contemporaneamente.
  • Rivedi le impostazioni di rischio predefinite e adeguatele al tuo stile di trading.
  • Contatta il nostro team di supporto in qualsiasi momento per consigli personalizzati su configurazione e ottimizzazione.
Prodotti consigliati
PirateNest MT5
Elham Bahramirad
Experts
Presentiamo PirateNest – Il Tuo Nuovo Partner di Trading PirateNest è un Expert Advisor ad alte prestazioni progettato per i trader che apprezzano precisione, semplicità ed efficienza. Creato per adattarsi al mercato in continua evoluzione, porta un approccio innovativo all'esecuzione delle operazioni e alla gestione del rischio. Perché PirateNest Si Distingue: Entrata Alimentata da IA: PirateNest sfrutta avanzate intelligenze artificiali per analizzare le condizioni di mercato in tempo reale,
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $498 per l'introduzione, aumenterà di 100 al mese fino a raggiungere $1298 Bot di trading automatizzato per XAUUSD (ORO). Collega questo bot ai tuoi grafici XAUUSD (GOLD) H1 e lascialo operare automaticamente con una strategia comprovata! Progettato per i trader che cercano un'automazione semplice ma efficiente, questo bot esegue operazioni in base a una combinazione di indicatori tecnici e andamento dei prezzi, ottimizzato per spread bassi e m
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Presentazione di Quantum Emperor Pro: Il tuo specialista del trading automatizzato sull'Oro Quantum Emperor Pro è un sofisticato Expert Advisor (EA) di grid trading, costruito per padroneggiare il mercato dell'oro con precisione. Combinando oltre 8 anni di esperienza nel trading e 18 anni di ingegneria del software, offre un mix perfetto di intelligenza di mercato e automazione all'avanguardia, direttamente sul tuo conto di trading. Ottimizzato per il timeframe a 5 minuti (M5) su XAUUSD (
Halley s comet MT5
Marta Gonzalez
Experts
Halley´s comet   it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions  Halley´s comet             It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.     Halley´s comet   . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading.
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Hal mt5
Marta Gonzalez
Experts
Hal mt5        it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions          Hal mt5      It is an advanced and professional trading system. This is a configurable system.     Hal mt5   is a professional system, Ready to personalized your profile.     You can download the demo and test it yourself.     Hal mt5 17 neural net have working in p
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Experts
Nessun trucco appariscente. Nessuna promessa infranta. Urban Pulse è progettato per i trader che si preoccupano di una cosa: coerenza. Che tu stia scalando attraverso una sfida prop o gestendo il capitale dei clienti, questo EA rimane nei limiti — e consegna. Eseguilo su un singolo grafico: Collega a GBPUSD nel timeframe H1 . Questo è tutto. Un grafico. Un'arma. Importante: Questa versione è disponibile a un prezzo scontato . Prezzo finale: $399. L'accesso anticipato termina presto. Collegamento
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Ultimate Pro Edition - AI Strategy Manager Professional Trading Suite with 100+ Advanced Strategies & AI Performance Management LIMITED TIME OFFERS First 10 Sales: $90 Next 50 Sales: $199 Regular Price: $499 Complete Strategy Arsenal This EA includes a comprehensive library of over 100 distinct trading strategies, categorized for maximum effectiveness. The arsenal covers a vast range of market approaches, including: High-Frequency & Scalping: Micro-scalping, session-based breakouts, and g
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experts
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experts
Ecco i risultati del test forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer è uno strumento di trading innovativo progettato come un EA (Expert Advisor) per il monitoraggio delle tendenze. Questo EA cattura con precisione la tendenza dell'USDJPY combinando più SMA (Medie Mobili Semplici), RSI (Indice di Forza Relativa) e StdDev (Deviazione Standard). Utilizzando più SMA, analizza contemporaneamente le tendenze su diversi periodi e, combinando indicatori come RSI e StdDev, rileva situazioni di surriscaldam
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experts
Rapid strategy for working in the Forex market with a scalping base. The algorithm involves carrying out a trading operation in the shortest possible time. As a rule, this period of time is seconds and is only sometimes limited to several minutes. There is an opinion that scalping is for beginners. But in fact, it is wrong. In order to carry out a trading operation correctly and profitably, a trader needs to learn scalping, otherwise the result may be negative. This is why using a bot is more
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Experts
Functionalities - Open buy and sell  - Customizable break-even AND TP SL - Implements Martingale Features Recommendations - Currency pairs: Major currency pairs - Currency pairs recommend : EURUSD - Not recommended : XAUUSD - Timeframe : 1H - Minimum deposit: $2000 per currency pair *Recommend $10000 - Leverage: Minimum 1:100, recommended 1:500 - Account type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads. - Use a VPS for the EA to operate 24/7 (strongly recommended) Warning - Withdraw profits ev
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerà per te. Contattami su Telegram [@glownx] per un prezzo scontato. Preferisco acquistare al di fuori del marketplace a causa delle loro alte commissioni. Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Profitti elevati su timeframe da 1 a 5 minuti OTTIMIZZATO PER LE PROP FIRM (conti di valutazione) Prima dell’uso, modifica i parametri di input secondo le impostazioni consigliate. Trailing Stop Loss: 20 Punti di profitto prima che si attivi il Trailing Stop: 2
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Experts
ScalpFusion - Elite High-Frequency Trading System Professional Edition Trading Bot ScalpFusion  is an advanced high-frequency trading system designed for professional traders seeking precise and rapid market operations. The system utilizes ultra-low latency and multi-strategy approach for market opportunities. Backtest Results Analysis Test Period : 2020-2025 (5 years) Initial Deposit : $5,000 Final Result : $651,397.32 Total Return : +13,027.95% History Quality : 99% Key Performance Metri
Horse Rider
Nikolas Berta
Experts
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Experts
Costruito per ottenere le massime prestazioni. Ottimizzato per i prelievi di profitto. Introduzione di una nuova opzione - test con emulazione dei ritiri dei profitti. Ultimate Hero è uno strumento di trading avanzato progettato per massimizzare i vostri profitti sul mercato forex. Questo software di trading avanzato è stato creato utilizzando la più recente tecnologia GPT-4 e dispone di un'ampia gamma di funzioni avanzate. Ultimate Hero è un bot di trading che utilizza una strategia di tradin
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Experts
Cari Trader, Sono molto lieto di presentarvi il nostro ultimo progetto. EA BitBull. Il trading reale di criptovalute è ora realtà! Poiché questa strategia è così unica, desidero vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà costantemente per limitare le vendite. Il prossimo prezzo è 790 USD. Con l’aiuto dei nostri stimati partner in tutto il mondo, siamo riusciti a sviluppare una strategia cripto innovativa. Questa strategia combina perfettamente i principi del tren
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Experts
CAUTION: Wave Seeker operates optimally only on live market data. Due to its highly advanced integration with real-time APIs and AI-driven logic, traditional strategy testing may not accurately represent its real-world functionality or results. Introducing Wave Seeker — The Pinnacle of Intelligent Market Insight Step into a new frontier of trading innovation with Wave Seeker , a groundbreaking expert advisor engineered with precision, driven by deep-market understanding, and tailored for serious
Eagle Hunt
Sarfraz
Experts
Eagle Hunt is a sophisticated algorithmic trading system. Developed with robust risk management protocols and advanced order execution logic, this expert advisor provides traders with a professional automated trading solution suitable for various market conditions. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Exclusive VIP Offer Only 10 copies available at the special price of $1399 . After these are gone, th
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Experts
It's a multi-currency grid  system that can trade all input pairs from one chart. The expert will close all orders for each pair using a profit level. Trade on 16 pairs. Please use expert only on a hedge account!!! Information Chose a broker with fast execution and low spreads for effective results. Please make some tests on a demo account to see how the expert works before using it on a real account. For 0.01 minimum lot size and account leverage 1:500, you need an initial balance of at least
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
PirateNest MT4
Elham Bahramirad
Experts
Presentiamo PirateNest – Il Tuo Nuovo Partner di Trading PirateNest è un Expert Advisor ad alte prestazioni progettato per i trader che apprezzano precisione, semplicità ed efficienza. Creato per adattarsi al mercato in continua evoluzione, porta un approccio innovativo all'esecuzione delle operazioni e alla gestione del rischio. Perché PirateNest Si Distingue: Entrata Alimentata da IA: PirateNest sfrutta avanzate intelligenze artificiali per analizzare le condizioni di mercato in tempo reale,
PirateNest MT5
Elham Bahramirad
Experts
Presentiamo PirateNest – Il Tuo Nuovo Partner di Trading PirateNest è un Expert Advisor ad alte prestazioni progettato per i trader che apprezzano precisione, semplicità ed efficienza. Creato per adattarsi al mercato in continua evoluzione, porta un approccio innovativo all'esecuzione delle operazioni e alla gestione del rischio. Perché PirateNest Si Distingue: Entrata Alimentata da IA: PirateNest sfrutta avanzate intelligenze artificiali per analizzare le condizioni di mercato in tempo reale,
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione