Bright Harbor MT5

Eleva il tuo trading con Bright Harbor

Sei pronto a prendere il controllo del mercato? L'EA Bright Harbor offre strumenti all'avanguardia per aiutarti a navigare nei mercati con precisione, combinando flessibilità, funzionalità avanzate e sicurezza. Che tu stia puntando a una crescita costante o a una rapida ripresa, questo EA è progettato per entrambe le opzioni.

Caratteristiche Principali:

Filtro Notizie: Rimani al sicuro evitando eventi di grande impatto. Bright Harbor mette automaticamente in pausa il trading durante notizie di mercato cruciali, garantendo che tu sia protetto dalla volatilità imprevista.

Rimani al sicuro evitando eventi di grande impatto. Bright Harbor mette automaticamente in pausa il trading durante notizie di mercato cruciali, garantendo che tu sia protetto dalla volatilità imprevista. Controllo del Tempo Avanzato: Definisci le tue ore di trading per abbinarti alle migliori condizioni di mercato per la tua strategia. Imposta orari e giorni specifici per l'EA da negoziare, offrendoti il controllo totale.

Definisci le tue ore di trading per abbinarti alle migliori condizioni di mercato per la tua strategia. Imposta orari e giorni specifici per l'EA da negoziare, offrendoti il controllo totale. Zona di Recupero: Per coloro che vogliono un vantaggio extra, l'EA include una potente funzionalità di zona di recupero. Se stai facendo trading con un deposito più piccolo (almeno $100), puoi iniziare senza modalità di recupero. Tuttavia, per attivare il recupero, è consigliato avere almeno $2000 o più nel tuo conto per prestazioni ottimali.

Strategia

L'EA Bright Harbor è costruito attorno alla potente combinazione di Dynamic Trend Shifter. Analizzando più timeframe contemporaneamente, l'EA utilizza l'AI per passare tra tendenze maggiori e minori. Questa strategia garantisce che l'EA identifichi quando il mercato sta passando da una tendenza all'altra, offrendo punti di entrata ad alta probabilità mentre la tendenza cambia.

Il Tuo Compagno di Trading Flessibile

Progettato con un'impostazione semplificata, l'EA Bright Harbor rende facile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Attaccalo a un solo grafico (AUDUSD) M15 , configura le impostazioni di base e lascia che la magia avvenga. Beneficerai della sua capacità di adattarsi sia agli stili conservatori che a quelli aggressivi, con strumenti avanzati di riconoscimento del mercato che garantiscono che le migliori opportunità siano catturate.

Dettagli Importanti:

Deposito Minimo: Senna Modalità di Recupero: $100 Con Modalità di Recupero: $2000+

Simboli Supportati: AUDUSD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,AUDNZD

AUDUSD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,AUDNZD Timeframe: M15

Controllo del Rischio Intelligente

Con funzionalità integrate per gestire e mitigare il rischio, Bright Harbor garantisce che ogni operazione sia supportata da un piano strategico. Che tu stia mirando a sfide di aziende prop o costruendo una crescita account a lungo termine, l'EA offre impostazioni affidabili di stop-loss, take-profit e gestione del rischio che funzionano in qualsiasi condizione di mercato.





Avviso: Una corretta comprensione delle impostazioni di rischio è cruciale. Assicurati di leggere il manuale utente o di consultarti con noi prima di attivare la modalità di recupero su conti più piccoli.

Pronto a Iniziare?

Scarica l'EA, configura i parametri facili da usare e metti Bright Harbor al lavoro. Ottimizza la tua strategia con il minimo sforzo e il massimo ritorno.

Offerta Speciale:

Per un tempo limitato, prendi la tua copia di Bright Harbor a una tariffa scontata. Non perdere l'opportunità di massimizzare il tuo potenziale di mercato!