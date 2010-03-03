Quiet Storm
- Najlaa Alsalih
- Versione: 2.71
- Aggiornato: 16 settembre 2025
- Attivazioni: 10
EA One-Chart: Quiet Storm dovrebbe funzionare su un solo grafico (NZDUSD) H1 e commercia automaticamente su tutti i simboli.
Extra details on set-up: - Si prega di contattarci per il link del segnale dal vivo dopo l'acquisto.
Limited Time Offer! Buy now at the discounted price before it increases. Future price might rise up to $2000! Secure your spot today!
- Gestione del Rischio: Forti funzionalità integrate di stop-loss e take-profit garantiscono che le tue operazioni siano sempre protette.
- Impostazione Semplice: Non sono necessarie impostazioni complicate. Basta caricare l'EA sul tuo grafico e sei pronto a partire!
- Strategia: Basata sulla tecnica "Heikin-Ashi Trend Smoothing", che filtra il rumore di mercato per una direzione di trend più chiara.
Quiet Storm?
- Algoritmi avanzati per decisioni più rapide.
- Ottimizzato per mercati volatili come NZDUSD.
- Supporta vari broker con spread ridotti.
- Funziona bene con le sfide delle prop-firm e con gli account finanziati.
Utilizzando le nostre strategie sofisticate, Quiet Storm garantisce un trading stabile, efficiente e redditizio in diverse condizioni di mercato. Sia che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA si adatta alle tue esigenze.
Installazione e Configurazione
- Installa l'EA sulla tua piattaforma MetaTrader e applicalo a un grafico (NZDUSD).
- Seleziona l'intervallo di tempo (H1), regola la dimensione del lotto se necessario e lascia che l'EA faccia il resto.
- Assicurati che il tuo account stia funzionando su un VPS per un trading continuo.
Deposito Minimo: Raccomandiamo almeno $200 per i migliori risultati.
Contattaci
Dopo l'acquisto, ti preghiamo di inviarci un messaggio privato per ottenere l'accesso al canale Telegram privato, dove riceverai gli ultimi aggiornamenti, notizie e istruzioni. Questo canale esclusivo è disponibile solo per i nostri clienti!