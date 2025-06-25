GOLD Forex Hammer XAUUSD ict power of three

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GOLD XAUUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT PO3 POWER OF THREE e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Target fisso e uno Stop Loss fisso impostato fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Modalità operative:



Lotto fisso: in questa modalità, inserisci il lotto fisso che desideri.

Obiettivo: in questa modalità, inserisci il valore in USD come obiettivo di presa. La perdita sarà pari a 4 volte tale valore.

Percentuale: in questa modalità, inserisci la percentuale del saldo come obiettivo di presa. La perdita sarà pari a 4 volte tale percentuale.





Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (XAUUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (XAUUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (XAUUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





Mi impegno a ottimizzare e migliorare continuamente tutti i miei EA per offrire a voi e a me la migliore esperienza di trading possibile. Riceverete tutti gli AGGIORNAMENTI GRATUITI e aggiungerò nuove funzionalità all'EA in base ai suggerimenti dei clienti.





La strategia principale di questo esperto è - ICT PO3 POWER OF THREE - di Michael J. Huddleston





La tecnica PO3 (Power of Three), sviluppata da ICT (Inner Circle Trading), è una strategia avanzata di analisi di mercato basata sull'idea che i movimenti dei prezzi spesso seguono un modello in tre fasi prima di un'inversione o una continuazione significativa. Questo approccio combina i concetti di flusso di ordini istituzionali, manipolazione del mercato e psicologia dei trader, con l'obiettivo di identificare punti di ingresso e di uscita ad alta probabilità. Il PO3 è particolarmente utile in mercati come il Forex e i futures, dove la liquidità e le azioni dei grandi operatori creano modelli ricorrenti che possono essere sfruttati dai trader attenti.

Il PO3 si distingue per la sua semplicità ed efficacia, integrando elementi quali la struttura del mercato, i livelli chiave di supporto e resistenza e l'analisi multi-timeframe. La tecnica è spesso utilizzata insieme ad altri concetti ICT, come il Fair Value Gap (FVG) e i Liquidity Pool, per migliorare l'affidabilità del trading. Di seguito, descriviamo in dettaglio tre aspetti specifici di questa strategia.





STRUTTURA DEL MODELLO A TRE SPINTE

Il PO3 identifica un modello ricorrente in cui il prezzo effettua tre spinte in una direzione prima di invertire o consolidarsi. Questi movimenti riflettono l'esaurimento della liquidità e il potenziale intervento dei grandi operatori di mercato. Il terzo push spesso segnala un'opportunità di controtendenza, soprattutto quando è allineato con le zone di liquidità o i livelli di Fibonacci.





CONFLUENZA CON LIQUIDITY POOLS E FGV

La tecnica acquista forza quando combinata con liquidity pools o Fair Value Gaps (FVG). Questi elementi aiutano a confermare i punti di inversione, indicando dove le istituzioni potrebbero agire per raccogliere stop o eseguire ordini di grandi dimensioni. La combinazione di PO3 con questi strumenti aumenta la precisione di ingresso.





APPLICAZIONE MULTITIMEFRAME

Il PO3 è più efficace quando analizzato su diversi timeframe, consentendo una visione gerarchica del mercato. Ad esempio, un trader può identificare il pattern a tre spinte su un grafico a 1 ora e confermare l'ingresso utilizzando un timeframe inferiore (ad esempio 15 minuti). Questo approccio multitimeframe aiuta a filtrare i falsi segnali e a fare trading con maggiore sicurezza.

In sintesi, la tecnica PO3 di ICT è uno strumento potente per i trader che desiderano allineare le loro operazioni al flusso istituzionale, combinando modelli di prezzo, livelli di liquidità e analisi multi-timeframe per decisioni più accurate.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.



