Cherma Mt5
- Experts
- Hicham Chergui
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 15
CHERMA MT5 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale
Cherma MT5 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita.
Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni ogni giorno basate su segnali generati in tempo reale dall’IA e su un’analisi intelligente del comportamento dei prezzi.
Le performance reali mostrano profitti giornalieri costanti tra $100 e $200, con oltre 50 operazioni al giorno, offrendo una crescita stabile e scalabile del conto.
Specifiche del sistema:
-
Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M5 (5 minuti)
-
Stile di trading: Scalping automatico
-
Operazioni giornaliere: 50+
-
Guadagno medio giornaliero: $100–$200
-
Capitale minimo: $1200 (Consigliato: $2000 per migliori prestazioni)
Nota importante: I backtest non riflettono la reale efficienza di questo sistema a causa del suo processo decisionale in tempo reale basato sull’IA. Per una valutazione accurata, fare affidamento solo sui risultati del trading reale — forniamo l’accesso completo a un conto investitore per monitorare le operazioni reali in condizioni di mercato reali.
Monitoraggio in tempo reale:
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Conto reale: Exness-MT5Real19
ID: 157238912
Password: 111@Meta
Join the public chat group: Click here
Telegram: t.me/EANEXON o t.me/NEXONEA
Caratteristiche principali:
-
Algoritmi IA avanzati per decisioni rapide e precise
-
Completamente automatico, non richiede esperienza
-
Adattamento automatico alle condizioni di mercato
-
Sistema integrato di gestione del rischio
-
Adatto a principianti e trader esperti
Ambiente consigliato:
-
Piattaforma MetaTrader 5
-
Hosting VPS per operatività stabile e affidabile
By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊