Cherma Mt5

3.75

CHERMA MT5 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale

Cherma MT5 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita.

Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni ogni giorno basate su segnali generati in tempo reale dall’IA e su un’analisi intelligente del comportamento dei prezzi.

Le performance reali mostrano profitti giornalieri costanti tra $100 e $200, con oltre 50 operazioni al giorno, offrendo una crescita stabile e scalabile del conto.

Specifiche del sistema:

  • Strumento di trading: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M5 (5 minuti)

  • Stile di trading: Scalping automatico

  • Operazioni giornaliere: 50+

  • Guadagno medio giornaliero: $100–$200

  • Capitale minimo: $1200 (Consigliato: $2000 per migliori prestazioni)

Nota importante: I backtest non riflettono la reale efficienza di questo sistema a causa del suo processo decisionale in tempo reale basato sull’IA. Per una valutazione accurata, fare affidamento solo sui risultati del trading reale — forniamo l’accesso completo a un conto investitore per monitorare le operazioni reali in condizioni di mercato reali.

Monitoraggio in tempo reale:
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Conto reale: Exness-MT5Real19
ID: 157238912
Password: 111@Meta

Join the public chat group: Click here
Telegram: t.me/EANEXON o t.me/NEXONEA

Caratteristiche principali:

  • Algoritmi IA avanzati per decisioni rapide e precise

  • Completamente automatico, non richiede esperienza

  • Adattamento automatico alle condizioni di mercato

  • Sistema integrato di gestione del rischio

  • Adatto a principianti e trader esperti

Ambiente consigliato:

  • Piattaforma MetaTrader 5

  • Hosting VPS per operatività stabile e affidabile


Recensioni 4
DoMMiniK
157
DoMMiniK 2025.08.13 20:58 
 

By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊

Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.31 19:35 
 

Esta es una de los mejores asesores expertos que he utilizado nunca, su sistema de apertura de operaciones es muy adecuado y fiable. Ciertamente genera muy buenos beneficios con un capital bastante razonable, me resulta difícil definir su estrategia que no es una martingala al uso, pero si usa la eficiente apertura de nuevos operaciones para subsanar errores. Felicito al señor Hicham por esta increíble creación.

Filtro:
thompsonalmeida
242
thompsonalmeida 2025.08.29 01:52 
 

It was profitable for a week, then the account exploded.

Matias Hernan Nulman
472
Matias Hernan Nulman 2025.08.18 04:56 
 

Very dangerous bot. Keep stacking against the trend. My account was almost wiped out and luckily I went out manually with a very short loss. I don't recommend at all.

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.18 17:53
Thank you for sharing your opinion, but I must strongly disagree with your conclusion. 👉 First of all, Cherma MT5 is not a typical grid bot. It is powered by AI-driven algorithms that carefully select entry points and use a smart reinforcement mechanism (not random grids) to adapt to market conditions and optimize trade timing. This makes it very different from a standard grid system. 👉 Secondly, this EA runs on a real, fully verified and transparent account that anyone can track live here: Server: Exness-MT5Real19 Account ID: 157238912 Investor Password: 111@Meta This is clear proof that the EA is not only safe, but also consistently profitable when used with the recommended settings. 👉 Regarding your claim of blowing an account, I openly challenge you to provide any proof that you used my official recommended settings and still lost your account — because with proper risk management and a 0.01 lot size, such a blow-up is simply not possible. In short, with all due respect, your review does not reflect the true performance of Cherma MT5. The real verified results and the many satisfied users are the best evidence of its reliability and profitability. 🔹 My advice to anyone interested: don’t rely on this single negative comment — test the EA yourself on a demo or cent account and see the steady profits with your own eyes.
DoMMiniK
157
DoMMiniK 2025.08.13 20:58 
 

By far, THE BEST EA that I have ever bought and used. And I used the a lot.. Cherma uses a smart grid strategy; the developer clearly invested a lot of time and energy to make this EA almost flawless. The EA trades very often during the day, and even with a very small lot, you can generate around 100-150 dollars daily. Just don't be greedy, since this is a grid EA, lower that lot size to 0.01 or 0.02, sit back, and enjoy your daily profits. I will update my weekly results, so people can see the EA in real action. And one last thing, the price of this EA is so freakin cheap. My personal opinion is that it's worth at least 3x more. Once again, thanks, Hicham Chergui, for making this money printing machine 😊

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.13 21:46
Thank you very much for this wonderful and detailed review!
I’m truly glad that the Cherma MT5 Expert Advisor has delivered the results you were looking for — and even more.
This bot was developed with precision and patience, after many hours of testing and fine-tuning, to operate reliably and adapt to different market conditions.
Your advice about lot size is absolutely correct; risk management is the key to long-term success, especially with the smart system this bot uses.
I’m happy to know you’re enjoying daily profits, and I look forward to your weekly updates, which will surely inspire others to achieve similar results.
Wishing you continued success and many more profitable days ahead.
Rafiki1971
232
Rafiki1971 2025.07.31 19:35 
 

Esta es una de los mejores asesores expertos que he utilizado nunca, su sistema de apertura de operaciones es muy adecuado y fiable. Ciertamente genera muy buenos beneficios con un capital bastante razonable, me resulta difícil definir su estrategia que no es una martingala al uso, pero si usa la eficiente apertura de nuevos operaciones para subsanar errores. Felicito al señor Hicham por esta increíble creación.

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.07.31 20:10
Thank you so much for your kind and encouraging comment. I'm truly glad to hear that the Expert Advisor met your expectations and delivered solid results. My goal has always been to provide smart and reliable tools that help traders succeed with confidence. It’s an honor to earn your trust, and I promise to keep improving. Thanks again
