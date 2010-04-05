Fusion Fx e Gold

🔷 Fusion FX v3.8 – Consulente esperto intelligente per MetaTrader 4 (MT4)

Multi-timeframe M15 / M30 / H4 – Score intelligente, trailing, inversioni e protezione capitale

Fusion FX v3.8 è un Expert Advisor (EA) professionale progettato per MetaTrader 4 , ideale per operare su XAUUSD e le principali coppie Forex. Utilizza una strategia a punteggio intelligente che combina pattern candlestick, indicatori tecnici, trend, supporti/resistenze e Fibonacci per prendere decisioni automatizzate e ad alta precisione.

Supporta i timeframe M15, M30 e H4 , per adattarsi a ogni stile operativo: scalping, intraday o swing trading.

⚙️ Caratteristiche principali

  • 🧠 Sistema di punteggio intelligente (Score)
    Aprendo le operazioni solo se viene raggiunta una soglia minima, combinando:

    • Candeliere pattern (oltre 30 integrati)

    • RSI (neutro o concorde)

    • MACD

    • Tendenza con SMA

    • Supporti/resistenze dinamici

    • Livelli di Fibonacci

    • Volatilità minima (ATR)

  • 🔄 Trailing Stop dinamico o fisso

  • 🔐 BreakEven attivo quando il prezzo raggiunge TP1

  • 🎯 Take Profit / Stop Loss fissi o dinamici

  • ⏱️ Ritardo configurabile tra le operazioni (es. 5 minuti)

  • 📊 Controllo completo di profitto e prelievo giornaliero

  • 🕓 Gestione oraria avanzata (es. solo in sessione europea o americana)

  • 🟢 Strategia Equilibrata : ottimizzata per prop firm

  • 📥 Log operazioni e messaggi nel terminale

📈 Tempi consigliati

  • M15 → più frequenza operativa

  • M30 → bilanciato e affidabile

  • H4 → maggiore qualità dei segnali e stabilità

🔧Parametri personalizzabili

  • Lotto fisso o rischio percentuale

  • Attiva/disattiva:

    • Trailing Stop

    • Pareggiare

    • TP dinamico

  • Punteggio minimo per entrare

  • Fasce orarie operative

  • Spread massimo, equity minimo, ecc.

💼 Compatibilità

  • MetaTrader 4

  • Broker ECN / Raw

  • Tutti i conti demo e reali

  • Società di intermediazione: Funding Pips, Funded Next, MyForexFunds, 5ers, ecc.

  • VPS consigliato per operatività H24

📦 Incluso nel pacchetto

  • ✅ .ex4 Pronto all'uso

  • ✅ Manuale PDF completo (in italiano e inglese)

  • ✅Gruppo Telegram con supporto

  • ✅ Aggiornamenti gratuiti e continui

🚀 Perché scegliere Fusion FX?

✔️ Nessun overtrading
✔️ Logica chiara, completa e testata
✔️ Protezione automatica e adattabilità
✔️ Ottimizzato per lavorare da solo con alta sicurezza



