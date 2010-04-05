Fusion Fx e Gold
- Experts
- Mario Nisi
- Versione: 3.8
- Aggiornato: 20 settembre 2025
- Attivazioni: 5
🔷 Fusion FX v3.8 – Consulente esperto intelligente per MetaTrader 4 (MT4)
Multi-timeframe M15 / M30 / H4 – Score intelligente, trailing, inversioni e protezione capitale
Fusion FX v3.8 è un Expert Advisor (EA) professionale progettato per MetaTrader 4 , ideale per operare su XAUUSD e le principali coppie Forex. Utilizza una strategia a punteggio intelligente che combina pattern candlestick, indicatori tecnici, trend, supporti/resistenze e Fibonacci per prendere decisioni automatizzate e ad alta precisione.
✅ Supporta i timeframe M15, M30 e H4 , per adattarsi a ogni stile operativo: scalping, intraday o swing trading.
⚙️ Caratteristiche principali
-
🧠 Sistema di punteggio intelligente (Score)
Aprendo le operazioni solo se viene raggiunta una soglia minima, combinando:
-
Candeliere pattern (oltre 30 integrati)
-
RSI (neutro o concorde)
-
MACD
-
Tendenza con SMA
-
Supporti/resistenze dinamici
-
Livelli di Fibonacci
-
Volatilità minima (ATR)
-
-
🔄 Trailing Stop dinamico o fisso
-
🔐 BreakEven attivo quando il prezzo raggiunge TP1
-
🎯 Take Profit / Stop Loss fissi o dinamici
-
⏱️ Ritardo configurabile tra le operazioni (es. 5 minuti)
-
📊 Controllo completo di profitto e prelievo giornaliero
-
🕓 Gestione oraria avanzata (es. solo in sessione europea o americana)
-
🟢 Strategia Equilibrata : ottimizzata per prop firm
-
📥 Log operazioni e messaggi nel terminale
📈 Tempi consigliati
-
M15 → più frequenza operativa
-
M30 → bilanciato e affidabile
-
H4 → maggiore qualità dei segnali e stabilità
🔧Parametri personalizzabili
-
Lotto fisso o rischio percentuale
-
Attiva/disattiva:
-
Trailing Stop
-
Pareggiare
-
TP dinamico
-
-
Punteggio minimo per entrare
-
Fasce orarie operative
-
Spread massimo, equity minimo, ecc.
💼 Compatibilità
-
MetaTrader 4
-
Broker ECN / Raw
-
Tutti i conti demo e reali
-
Società di intermediazione: Funding Pips, Funded Next, MyForexFunds, 5ers, ecc.
-
VPS consigliato per operatività H24
📦 Incluso nel pacchetto
-
✅ .ex4 Pronto all'uso
-
✅ Manuale PDF completo (in italiano e inglese)
-
✅Gruppo Telegram con supporto
-
✅ Aggiornamenti gratuiti e continui
🚀 Perché scegliere Fusion FX?
✔️ Nessun overtrading
✔️ Logica chiara, completa e testata
✔️ Protezione automatica e adattabilità
✔️ Ottimizzato per lavorare da solo con alta sicurezza