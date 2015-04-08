Candle Overlay MT4

Sovrapposizione di candele

Candle Overlay è un indicatore MetaTrader versatile e preciso che consente ai trader di sovrapporre le candele di qualsiasi intervallo temporale a qualsiasi altro grafico. Questa funzionalità migliora la chiarezza del mercato aiutando i trader a visualizzare meglio i livelli di prezzo chiave e il comportamento strutturale, indipendentemente dall'intervallo temporale corrente del grafico.

Un vantaggio cruciale di questo indicatore risiede nella sua capacità di incorporare dati su timeframe più ampi direttamente nei grafici su timeframe più bassi. I timeframe più ampi forniscono intrinsecamente livelli di prezzo più affidabili e significativi grazie al maggior numero di partecipanti e al volume di dati che li accompagna. Di conseguenza, massimi, minimi e corpi di candela su timeframe più ampi fungono da punti di riferimento più solidi, soprattutto in relazione ai breakout, dove i falsi segnali sono molto più comuni solo sui timeframe più bassi.

L'indicatore traccia il/i candlestick attuale e precedente/i in un intervallo temporale selezionato e segna i livelli importanti, inclusi i livelli massimo, minimo, medio e trimestrale, insieme ai livelli ADR (Average Daily Range) integrati. Queste zone di prezzo hanno scopi distinti:

  • I massimi e i minimi dell'intervallo temporale più elevato spesso fungono da limiti esterni o estremi dell'intervallo.

  • I punti medi e i livelli dei quarti funzionano come struttura interna all'interno dell'intervallo, evidenziando aree di equilibrio o potenziale di reazione a breve termine.

  • I livelli ADR sono obiettivi dinamici per le rotture e possono anche segnalare potenziali zone di inversione, in particolare quando il prezzo si estende oltre la tipica volatilità giornaliera.

Presentando visivamente questi riferimenti multilivello, Candle Overlay aiuta i trader ad anticipare l'andamento dei prezzi in modo più efficace, che si tratti di un breakout, di un fade o di un'inversione. La sua capacità di visualizzare più candele precedenti consente inoltre di riconoscere meglio le zone chiave ricorrenti e l'andamento dei prezzi nel tempo.

Ideale sia per i trader intraday che per gli swing trader, Candle Overlay colma il divario tra i timeframe e fornisce informazioni fruibili senza dover cambiare continuamente grafico. Mette a fuoco la potenza di una struttura di mercato più ampia, aiutando i trader a prendere decisioni basate su contesto, precisione e probabilità.


Caratteristiche principali

  • Selezione flessibile dell'intervallo temporale : l'indicatore supporta tutti gli intervalli temporali standard di MetaTrader, consentendo agli utenti di sovrapporre qualsiasi candela da M1 a MN1 su qualsiasi grafico. Ad esempio, è possibile visualizzare una candela giornaliera su un grafico M15 o una candela settimanale su un grafico H1.

  • Istanze multiple con ID personalizzato : un parametro ID integrato consente di aggiungere più versioni dell'indicatore allo stesso grafico senza interferenze. Ciò consente, ad esempio, la visualizzazione simultanea di candele giornaliere e settimanali, ciascuna con il proprio aspetto e livelli distinti.

  • Visualizzazione completa della candela : evidenzia l'intera gamma, il corpo e gli stoppini.

  • Calcolo automatico del livello : traccia automaticamente linee orizzontali per:

    • Alto e basso

    • Metà e quarti dell'intervallo totale

    • Livelli ADR personalizzabili

  • Funzionalità di offset : la sovrapposizione può essere spostata sul lato destro della barra corrente, rendendola ideale per analisi future o per contrassegnare zone di sessioni precedenti.

  • Pulizia automatica : tutti gli elementi grafici vengono rimossi in modo pulito quando l'indicatore viene staccato dal grafico.


Logica tecnica

Candle Overlay calcola:

  • Il corpo della candela (tra apertura e chiusura)

  • Gli stoppini superiore e inferiore (tra il corpo e alto/basso)

  • Livelli interni importanti (Quattro e Medio)

  • Livelli di ADR calcolati da Atr



