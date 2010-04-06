Nexidy for MT5

Nexidy - L'Ultimate Expert Advisor Presentazione di Nexidy

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, si prega di inviare un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione completo e le istruzioni di configurazione.


Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Nexidy, l'expert advisor che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatizzato. questo EA garantisce precisione e coerenza nell'esecuzione delle operazioni.


Il prezzo di Nexidy aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per bloccare il tuo prezzo prima che il costo raggiunga il suo valore finale di $1200.


Strategia Innovativa

Rispetto agli EA convenzionali, Nexidy impiega una strategia di trading multi-strato che si adatta a condizioni di mercato dinamiche.

Questo approccio unico offre prestazioni superiori, rendendo Nexidy una scelta fidata per i trader che puntano a ottimizzare i propri rendimenti.


Raccomandazioni Chiave

Per risultati ottimali, assicurati delle seguenti condizioni:

  • Simbolo di Trading: All CAD symbols(USDCAD,CADJPY,EURCAD,GBPCAD,NZDCAD,CADCHF,AUDCAD)
  • Timeframe: H1
  • Deposito Minimo: $200 (Consigliato: $500)
  • Tipo di Conto: Conti ECN o Raw Spread
  • Broke: Utilizza broker con spread ridotti per i migliori risultati.
  • Leva: 1:100 o superiore (1:200 consigliato per prestazioni ottimali).


    Specifiche e Configurazione

    Nexidy è facile da configurare e richiede una configurazione minima. Le caratteristiche principali includono:

    • Funzionalità di dimensionamento automatico dei lotti per scalabilità.
    • Impostazione di un grafico
    • Uso di VPS consigliato per un'operazione 24/7.


    Maggiori dettagli su: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164

    Unisciti al nostro canale MQL5 per ricevere le ultime notizie: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor





