Nexidy for MT5
- Experts
- Musthaq Ahamed Badurdeen
- Versione: 2.43
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 15
IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, si prega di inviare un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione completo e le istruzioni di configurazione.
Scopri la tecnologia di trading all'avanguardia con Nexidy, l'expert advisor che ridefinisce il successo nel mondo del trading automatizzato. questo EA garantisce precisione e coerenza nell'esecuzione delle operazioni.
Il prezzo di Nexidy aumenta di $100 dopo ogni 10 acquisti. Agisci ora per bloccare il tuo prezzo prima che il costo raggiunga il suo valore finale di $1200.
Strategia Innovativa
Rispetto agli EA convenzionali, Nexidy impiega una strategia di trading multi-strato che si adatta a condizioni di mercato dinamiche.
Questo approccio unico offre prestazioni superiori, rendendo Nexidy una scelta fidata per i trader che puntano a ottimizzare i propri rendimenti.
Raccomandazioni Chiave
Per risultati ottimali, assicurati delle seguenti condizioni:
- Simbolo di Trading: All CAD symbols(USDCAD,CADJPY,EURCAD,GBPCAD,NZDCAD,CADCHF,AUDCAD)
- Timeframe: H1
- Deposito Minimo: $200 (Consigliato: $500)
- Tipo di Conto: Conti ECN o Raw Spread
- Broke: Utilizza broker con spread ridotti per i migliori risultati.
- Leva: 1:100 o superiore (1:200 consigliato per prestazioni ottimali).
Specifiche e Configurazione
Nexidy è facile da configurare e richiede una configurazione minima. Le caratteristiche principali includono:
- Funzionalità di dimensionamento automatico dei lotti per scalabilità.
- Impostazione di un grafico
- Uso di VPS consigliato per un'operazione 24/7.
Maggiori dettagli su: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760164
Unisciti al nostro canale MQL5 per ricevere le ultime notizie: https://www.mql5.com/en/channels/musthaqexpertadvisor